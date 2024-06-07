Вас ждёт самостоятельное катание на квадроциклах, фотостоп у миниатюрных египетских символов, короткая поездка на верблюде и ужин с шоу в лагере бедуинов. Завершите вечер наблюдением за звёздами через телескоп. В стоимость включены все активности и трансфер. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь красотами пустыни и культурой бедуинов
6 причин купить эту экскурсию
- 🏜 Индивидуальное катание на квадроциклах
- 📸 Фотостоп у миниатюрных египетских символов
- 🐪 Короткое катание на верблюде
- 🍽 Ужин и шоу в лагере бедуинов
- 🔭 Наблюдение за звёздами через телескоп
- 🚗 Трансфер из отеля и обратно включён
Что можно увидеть
- Мини-копии пирамид
- Мини-копии древних храмов
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Катание на квадроцикле (1 час). Вы прокатитесь на квадроциклах самостоятельно — без длинной колонны туристов, внутри которой теряется ощущение простора и свободы. С вами будет только наш проводник: он будет ехать впереди и показывать дорогу.
Фотостоп в пустыне (20 минут). Мы сделаем остановку у египетских символов в миниатюре. Вы увидите мини-копии пирамид и древних храмов.
Короткое катание на верблюде (5 минут). Вы ощутите, каково это — сидеть верхом на верблюде. Мы поможем вам сделать фото на память.
Шоу и ужин в лагере бедуинов (2 часа). Местные артисты покажут национальное шоу, угостят вас ужином и ароматным чаем, травы для которого они собирали своими руками в глубине пустыни.
Наблюдение за звёздами (15 минут). После окончания шоу работники выключат генератор — и вы сможете насладиться звенящей темнотой и всепоглощающей тишиной. Чтобы лучше рассмотреть созвездия и планеты, мы предложим вам воспользоваться телескопом.
Организационные детали
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, катание на квадроциклах и верблюде, шоу и ужин в лагере бедуинов (+ чай, вода и кола), наблюдение за звёздами в телескоп
- Безалкогольные коктейли, фреши, кофе и кальян из бара оплачиваются отдельно
- Из Шарм-эль-Шейха до места начала программы ехать около 30 минут
- Управление квадроциклом не требует специальной подготовки
- Дети могут ехать на квадроцикле только в качестве пассажиров
- Общий максимальный вес пассажиров на одном квадроцикле — 150 кг
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в экскурсию. И что ужин включен, но напитки будут платно.
Только после