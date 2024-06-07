Индивидуальное квадросафари в Шарм-эль-Шейхе - это возможность погрузиться в атмосферу пустыни без толп туристов. Вас ждёт самостоятельное катание на квадроциклах, фотостоп у миниатюрных египетских символов, короткая поездка на верблюде и ужин с шоу в лагере бедуинов. Завершите вечер наблюдением за звёздами через телескоп. В стоимость включены все активности и трансфер. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь красотами пустыни и культурой бедуинов

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катание на квадроцикле (1 час). Вы прокатитесь на квадроциклах самостоятельно — без длинной колонны туристов, внутри которой теряется ощущение простора и свободы. С вами будет только наш проводник: он будет ехать впереди и показывать дорогу.

Фотостоп в пустыне (20 минут). Мы сделаем остановку у египетских символов в миниатюре. Вы увидите мини-копии пирамид и древних храмов.

Короткое катание на верблюде (5 минут). Вы ощутите, каково это — сидеть верхом на верблюде. Мы поможем вам сделать фото на память.

Шоу и ужин в лагере бедуинов (2 часа). Местные артисты покажут национальное шоу, угостят вас ужином и ароматным чаем, травы для которого они собирали своими руками в глубине пустыни.

Наблюдение за звёздами (15 минут). После окончания шоу работники выключат генератор — и вы сможете насладиться звенящей темнотой и всепоглощающей тишиной. Чтобы лучше рассмотреть созвездия и планеты, мы предложим вам воспользоваться телескопом.

Организационные детали