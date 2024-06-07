Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Индивидуальное квадросафари в Шарм-эль-Шейхе - это возможность погрузиться в атмосферу пустыни без толп туристов.

Вас ждёт самостоятельное катание на квадроциклах, фотостоп у миниатюрных египетских символов, короткая поездка на верблюде и ужин с шоу в лагере бедуинов. Завершите вечер наблюдением за звёздами через телескоп. В стоимость включены все активности и трансфер. Это идеальный способ провести день, наслаждаясь красотами пустыни и культурой бедуинов
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏜 Индивидуальное катание на квадроциклах
  2. 📸 Фотостоп у миниатюрных египетских символов
  3. 🐪 Короткое катание на верблюде
  4. 🍽 Ужин и шоу в лагере бедуинов
  5. 🔭 Наблюдение за звёздами через телескоп
  6. 🚗 Трансфер из отеля и обратно включён

Что можно увидеть

  • Мини-копии пирамид
  • Мини-копии древних храмов
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катание на квадроцикле (1 час). Вы прокатитесь на квадроциклах самостоятельно — без длинной колонны туристов, внутри которой теряется ощущение простора и свободы. С вами будет только наш проводник: он будет ехать впереди и показывать дорогу.

Фотостоп в пустыне (20 минут). Мы сделаем остановку у египетских символов в миниатюре. Вы увидите мини-копии пирамид и древних храмов.

Короткое катание на верблюде (5 минут). Вы ощутите, каково это — сидеть верхом на верблюде. Мы поможем вам сделать фото на память.

Шоу и ужин в лагере бедуинов (2 часа). Местные артисты покажут национальное шоу, угостят вас ужином и ароматным чаем, травы для которого они собирали своими руками в глубине пустыни.

Наблюдение за звёздами (15 минут). После окончания шоу работники выключат генератор — и вы сможете насладиться звенящей темнотой и всепоглощающей тишиной. Чтобы лучше рассмотреть созвездия и планеты, мы предложим вам воспользоваться телескопом.

Организационные детали

  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, катание на квадроциклах и верблюде, шоу и ужин в лагере бедуинов (+ чай, вода и кола), наблюдение за звёздами в телескоп
  • Безалкогольные коктейли, фреши, кофе и кальян из бара оплачиваются отдельно
  • Из Шарм-эль-Шейха до места начала программы ехать около 30 минут
  • Управление квадроциклом не требует специальной подготовки
  • Дети могут ехать на квадроцикле только в качестве пассажиров
  • Общий максимальный вес пассажиров на одном квадроцикле — 150 кг

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Л
7 июня 2024
Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь бедуинов, посмотрели небольшое шоу (шоу с огнем, танцы живота, шоу
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со змеями, танцы с юбкой), неплохо поужинали, посмотрели на луну через телескоп и просто на звезды.
Примечание: берите с собой очки, так как пыль/песок летит в глаза, берите воду, пока будете кататься - попить негде, только уже в лагере бедуинов (но за отдельную плату, вода стоит 2$). Еще в самом начале просите шлем (при необходимости), так как гиды не предлагают, но для тех кто ездит первый раз желательно надевать шлем, для своей же безопасности.

Виктория
28 мая 2024
В целом хорошо, нам понравилось)
Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в экскурсию. И что ужин включен, но напитки будут платно.
Только после
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того, как я написала менеджеру, все поменялось. В лагере бедуинов нас встретил Валид и тогда уже был отличный сервис, любезно, заботливо, классно👍
Ездить по пустыне без толпы народу - это классно, можно погонять, адреналин!
Шоу в лагере было интересное, ужин вкусный. Потом мы еще фотографировались со змеей, крокодилом. Наблюдение в телескоп можно и чуть подольше сделать, чем 5-7 минут))
Больше всего понравилась дорога обратно до базы - уже было не жарко, ехать на квадроцикле приятно, на небе много звезд и яркая луна!
Обязательно берите с собой очки, так как пыль летит в глаза. И воду, пока будете кататься попить негде, только уже в лагере бедуинов.

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