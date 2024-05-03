Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха

Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Это увлекательное приключение предлагает не только поездку на квадроциклах по живописным дюнам и горам, но и знакомство с культурой и традициями Египта.

В деревне бедуинов вы узнаете об их истории и
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обычаях, прокатитесь на верблюдах и попробуете блюда местной кухни. Вечер завершится ярким шоу с танцами живота, фольклорными представлениями и живой музыкой. Также вас ждёт наблюдение за звёздами вдали от городских огней. В стоимость экскурсии входит трансфер из отеля и обратно, ужин и участие в шоу. Дополнительно можно заказать фото - и видеосъёмку, а также напитки в пустыне. Это отличная возможность провести незабываемый вечер в Шарм-эль-Шейхе и получить массу впечатлений

5
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Квадроциклы. Вы отправитесь в сафари на квадроциклах. Вдоволь поездите по дюнам и горам пустыни. Узнаете основы вождения по бездорожью — полезный навык для будущих приключений!

Деревня бедуинов. Посетите традиционную деревню, в которой мы расскажем об истории, культуре и обычаях местных. Вы услышите, как люди выживают в суровых условиях пустыни и что значат танцы живота и музыка в египетском обществе. В деревне вы покатаетесь на верблюдах — это неотъемлемая часть жизни в пустыне. И поужинаете блюдами, которые приготовят гостеприимные хозяева.

Вечернее шоу. Вы увидите захватывающее вечернее шоу, которое включает в себя танцы живота, фольклорные представления и живую музыку. И понаблюдаете за звёздами вдали от городских огней — самая романтичная часть нашей программы.

Примерный тайминг поездки:

  • 15:30 — начинаем трансфер из отелей
  • Дорога занимает 15-30 мин. в зависимости от расположения гостиниц
  • 16:00 — приезжаем на сафари, проходим инструктаж и отправляемся в пустыню
  • Поездка на квадроциклах около часа
  • Две остановки: для фото/видео и в деревне бедуинов. В деревне вас ждёт чай и катание на верблюдах.
  • После отправляемся в кафе бедуинов, ужинаем и смотрим шоу — по времени это займёт примерно 2,5-3 ч.
  • Трансфер заберёт вас из кафе. К 20:30-21:00 вы приедете в отель.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): фото- и видеосъёмка, напитки в пустыне (на ужине напитки входят в стоимость)
  • Заберём вас из отеля на микроавтобусе Toyota Hiace и после привезём обратно
  • В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3 мая 2024
Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли помощь. Интересно рассказывает про современный быт египтян, этим погружая в страну пребывания, что для меня очень ценно. Очень рекомендую эту экскурсию именно с организацией Наташи. Будем и по другим экскурсиям обращаться к ней. Спасибо огромное.
Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё

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