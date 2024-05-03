Это увлекательное приключение предлагает не только поездку на квадроциклах по живописным дюнам и горам, но и знакомство с культурой и традициями Египта.В деревне бедуинов вы узнаете об их истории и

обычаях, прокатитесь на верблюдах и попробуете блюда местной кухни. Вечер завершится ярким шоу с танцами живота, фольклорными представлениями и живой музыкой. Также вас ждёт наблюдение за звёздами вдали от городских огней. В стоимость экскурсии входит трансфер из отеля и обратно, ужин и участие в шоу. Дополнительно можно заказать фото - и видеосъёмку, а также напитки в пустыне. Это отличная возможность провести незабываемый вечер в Шарм-эль-Шейхе и получить массу впечатлений

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Квадроциклы. Вы отправитесь в сафари на квадроциклах. Вдоволь поездите по дюнам и горам пустыни. Узнаете основы вождения по бездорожью — полезный навык для будущих приключений!

Деревня бедуинов. Посетите традиционную деревню, в которой мы расскажем об истории, культуре и обычаях местных. Вы услышите, как люди выживают в суровых условиях пустыни и что значат танцы живота и музыка в египетском обществе. В деревне вы покатаетесь на верблюдах — это неотъемлемая часть жизни в пустыне. И поужинаете блюдами, которые приготовят гостеприимные хозяева.

Вечернее шоу. Вы увидите захватывающее вечернее шоу, которое включает в себя танцы живота, фольклорные представления и живую музыку. И понаблюдаете за звёздами вдали от городских огней — самая романтичная часть нашей программы.

Примерный тайминг поездки:

15:30 — начинаем трансфер из отелей

Дорога занимает 15-30 мин. в зависимости от расположения гостиниц

16:00 — приезжаем на сафари, проходим инструктаж и отправляемся в пустыню

Поездка на квадроциклах около часа

Две остановки: для фото/видео и в деревне бедуинов. В деревне вас ждёт чай и катание на верблюдах.

После отправляемся в кафе бедуинов, ужинаем и смотрим шоу — по времени это займёт примерно 2,5-3 ч.

Трансфер заберёт вас из кафе. К 20:30-21:00 вы приедете в отель.

Организационные детали