Экскурсии с дельфинами в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Дельфины» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Морские виды вокруг, чистейшая вода, дельфины, которых здесь часто можно встретить»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
15 отзывов
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Общение с дельфинами положительно влияет на организм человека, особенно на детскую психику»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $80 за человека
Дельфинарий
Групповая
3 часа
Дельфинарий
«Дельфинарий в Шарм-Эль-Шейх — это прекрасная экскурсия для всей семьи, дельфины всегда вызывают море приятных эмоций и поднимают настроение»
Расписание: Ежедневно в 14:00
$28 за человека
Плавание с дельфинами (15 минут)
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (15 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$81 за человека
Плавание с дельфинами (30 минут)
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (30 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$112 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
    Здравствуйте. Не первый раз покупаем здесь экскурсии за последние 4 года. Только где не были в Египте, но вот с
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    дельфинами плавали первый раз. Нет слов чтобы описать свои ощущения, это что-то невероятное. Прекрасные и умные, такие смешные и озорные. Всем советую посетить хотя бы раз в жизни. Особенно понравится деткам

  • A
    Alexandra
    6 марта 2024
    Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
    Все отлично!
  • S
    Sergey
    16 сентября 2023
    Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
    Отличное шоу с морскими котиками и четырьмя дельфинами. Трансфер от отеля и обратно на автомобиле. Само шоу, как утверждается, идёт
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    час, но в Египте своё понимание пунктуальности, поэтому шоу началось не в 3 часа ровно, а в 3:15. Закончилось спустя 45 минут. Честно говоря я не ожидал от шоу чего-то сверхъестественного, но меня всё же смогли впечатлить и удивить. Шикарные трюки, которые я раньше не видел, не только прыжки дельфинов в кольца, но и катание тренера на одной ноге на носу дельфина.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Дельфины»

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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Дельфины" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 28 до 112. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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