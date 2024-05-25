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Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Морские виды вокруг, чистейшая вода, дельфины, которых здесь часто можно встретить»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
1 час
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Общение с дельфинами положительно влияет на организм человека, особенно на детскую психику»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $80 за человека
Групповая
3 часа
Дельфинарий
«Дельфинарий в Шарм-Эль-Шейх — это прекрасная экскурсия для всей семьи, дельфины всегда вызывают море приятных эмоций и поднимают настроение»
Расписание: Ежедневно в 14:00
$28 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (15 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$81 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (30 минут)
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$112 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- ООльга16 мая 2024Здравствуйте. Не первый раз покупаем здесь экскурсии за последние 4 года. Только где не были в Египте, но вот с
- AAlexandra6 марта 2024Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-ШейхеВсе отлично!
- SSergey16 сентября 2023Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-ШейхеОтличное шоу с морскими котиками и четырьмя дельфинами. Трансфер от отеля и обратно на автомобиле. Само шоу, как утверждается, идёт
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Дельфины»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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