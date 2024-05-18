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Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, шоу-программа, ужин, безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков (оплачиваются отдельно по желанию)»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«годовщины, помолвки, Дня Рождения (именинники получат в подарок торт и персональные поздравления от ведущего) Развлекательное шоу»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Билеты
3 часа
Шоу крокодилов в Шарм-Эль-Шейх: увлекательное представление с трансфером
Встречайте 25 видов рептилий и смотрите дыхание затаившие трюки на уникальном шоу крокодилов
Начало: Ваш отель
«Посмотреть Шоу со змеями, кобрами и крокодилами»
Расписание: Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$28 за билет
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Длительность шоу программы 2,5 часа»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
«Приглашаем совершить вечерную романтическую морскую прогулку на яхте с ужином и шоу программой»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Билеты
3 часа
Шоу крокодилов и змей
«Шоу крокодилов и змей в Шарм Эль Шейх — экзотическое и оригинальное развлекательное представление для всей семьи»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$28 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- TTatibast18 мая 2024Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Билеты на шоу»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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