Посетите невероятные шоу в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 6 экскурсий в категории «Билеты на шоу» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, шоу-программа, ужин, безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков (оплачиваются отдельно по желанию)»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«годовщины, помолвки, Дня Рождения (именинники получат в подарок торт и персональные поздравления от ведущего) Развлекательное шоу»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Билет на шоу крокодилов (с трансфером)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
20 отзывов
Шоу крокодилов в Шарм-Эль-Шейх: увлекательное представление с трансфером
Встречайте 25 видов рептилий и смотрите дыхание затаившие трюки на уникальном шоу крокодилов
Начало: Ваш отель
«Посмотреть Шоу со змеями, кобрами и крокодилами»
Расписание: Ежедневно около 20:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$28 за билет
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Длительность шоу программы 2,5 часа»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Вечерняя прогулка на яхте
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
«Приглашаем совершить вечерную романтическую морскую прогулку на яхте с ужином и шоу программой»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Шоу крокодилов и змей
Билеты
3 часа
Шоу крокодилов и змей
«Шоу крокодилов и змей в Шарм Эль Шейх — экзотическое и оригинальное развлекательное представление для всей семьи»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$28 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatibast
    18 мая 2024
    Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
    Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
  2. Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
  3. Билет на шоу крокодилов (с трансфером)
  4. Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
  5. Вечерняя прогулка на яхте
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 31. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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