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бассейн для малышни. Мы приехали 31 декабря и по началу думали, что поедем домой через час, так как в 10 утра было ветрено и холодно. Но вода оказалась холодной в бассейне только с самыми большими горками, а все остальные, не менее классные горки были теплыми, а после них и первые бассейны оказались ничего) Из-за погоды с утра были чуть ли не единственными в парке и не отстояли ни одной очереди, после обеда людей значительно увеличилось, даже в декабре! В итоге провели там 5 часов и уехали уже когда совсем кончились силы.