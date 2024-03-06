Развлечения в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
Билеты
7 часов
16 отзывов
Билет+трансфер в аквапарк Albatros Aqua Blue Шарм-Эль-Шейх
Проведите незабываемый день в аквапарке Albatros Aqua Blue, где вас ждут водные развлечения на любой вкус
Начало: Sharm el-Sheikh
«Огромный рай водных аттракционов Парк предлагает 20 горок и игр и море удовольствия для вас и вашей семьи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за билет
Дельфинарий
Групповая
3 часа
Дельфинарий
Расписание: Ежедневно в 14:00
$28 за человека
Подводные и надводные активности
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Подводные и надводные активности
Полетать на парашюте, погрузиться с аквалангом и прокатиться на надувных аттракционах
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Активно, весело и немного с экстримом - провести день в любимых развлечениях
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас из отеля и отправимся в аквапарк»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandra
    6 марта 2024
    Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
    Все отлично!
  • S
    Sergey
    16 сентября 2023
    Дельфинарий и плавание с дельфинами в Шарм-эль-Шейхе
    Отличное шоу с морскими котиками и четырьмя дельфинами. Трансфер от отеля и обратно на автомобиле. Само шоу, как утверждается, идёт
    читать дальше

    час, но в Египте своё понимание пунктуальности, поэтому шоу началось не в 3 часа ровно, а в 3:15. Закончилось спустя 45 минут. Честно говоря я не ожидал от шоу чего-то сверхъестественного, но меня всё же смогли впечатлить и удивить. Шикарные трюки, которые я раньше не видел, не только прыжки дельфинов в кольца, но и катание тренера на одной ноге на носу дельфина.

  • Ю
    Юрий
    3 августа 2023
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Заказывал первый раз с этого сайта, хотя раньше он попадался на глаза. В общем все работает, приехал чел на легковой
    читать дальше

    отвез в аквапарк, через 6 часов приехал забрал. Пишу потому что местные гиды просто оху…. вшие жо нельзя. Цены берут с потолка в 2 раза дороже чем на их же официальных сайтах. В обще в Ж всех этих гидов, по крайне мере с анекс тура. Заказывайте смело тут.

  • А
    Артём
    5 апреля 2023
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Все было отлично 👍 Водитель приехал во время, привез в аквапарк. Аквапарк хорошее место, чтоб провести там целый день. Полно горок для детей и есть несколько классных для взрослых. Водитель отвез обратно в гостинице
  • D
    Daria
    2 января 2022
    Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
    Что и говорить - отличное место, подойдет для всей семьи. Горок очень много и они на любой вкус. Есть теплый
    читать дальше

    бассейн для малышни. Мы приехали 31 декабря и по началу думали, что поедем домой через час, так как в 10 утра было ветрено и холодно. Но вода оказалась холодной в бассейне только с самыми большими горками, а все остальные, не менее классные горки были теплыми, а после них и первые бассейны оказались ничего) Из-за погоды с утра были чуть ли не единственными в парке и не отстояли ни одной очереди, после обеда людей значительно увеличилось, даже в декабре! В итоге провели там 5 часов и уехали уже когда совсем кончились силы.

  • С
    Светлана
    25 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    "Хороший аквапарк. Пять больших интересных горок для взрослых. Капсула, торнадо и еще три с длинными спусками. Для детей вообще отлично. Несколько комплексов горок в разных бассейнах. Для разных возрастов. Детки тут накатаются вдоволь). "
  • О
    Ольга
    25 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    Идеальное место для отдыха с детьми, большой аквапарк, очень много горок для детей, много бассейнов, есть теплые бассейны.
  • Н
    Николай
    21 октября 2021
    Входной билет в аквапарк Albatros с трансфером
    "Аквапарк большой и красивый. Мы накатались и накупались вдоволь на всех горках и почти во всех бассейнах. Очень здорово! "

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Аквапарк «Albatros aqua blue» - билет + трансфер
  2. Дельфинарий
  3. Подводные и надводные активности
  4. Освежающие приключения в аквапарке (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 28 до 150. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Развлечения», 16 ⭐ отзывов, цены от $28. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам