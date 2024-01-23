Путешествуйте без забот. Бронируйте роскошный VIP трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе и обратно. Наслаждайтесь комфортом в наших эксклюзивных машинах с профессиональными водителями.
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Описание
Наслаждайтесь комфортом с нами в Шарм-эль-ШейхеМы рады предложить вам роскошный и комфортабельный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха прямо к вашей гостинице и обратно. Наши VIP машины предоставляют превосходный уровень сервиса для вашего удобства. Специально для вас, наши профессиональные водители гарантируют безопасное и комфортное путешествие. Насладитесь поездкой с удобством в приватной атмосфере нашей VIP машины, расслабьтесь и доверьтесь нам. Позвольте нам сделать ваше прибытие и отъезд беззаботным моментом вашего отдыха. Бронируйте наш VIP трансфер сейчас, и позвольте нам позаботиться о вашем удобстве с самого начала вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт / Гостиница
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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