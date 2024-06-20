Экскурсии из аэропорта Шарм-Эль-Шейха

Найдено 7 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €14, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
30 минут
91 отзыв
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
1514 за всё до 4 чел.
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 05:59
Завтра в 00:59
75 за всё до 2 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: В отеле, порту или аэропорту
3 июля в 18:30
8 июля в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Синайский лабиринт. Путь Моисея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: В отеле или аэропорту города
3 июля в 05:30
8 июля в 05:30
380 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Начало: Аэропорт/Гостиница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$23 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер + Fast Track
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Индивидуальная
1 час
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Начало: Шарм-эль-Шейх международный аэропорт
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Спасибо за встречу в аэропорту и комфортную поездку до отеля! Всё отлично!
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Всё прошло замечательно! Супруг Натали встретил нас с табличкой на выходе из аэропорта, доехали с комфортом до отеля. Очень советую!
  • М
    Михаил
    11 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Все прошло отлично. Встретили прям у выхода из аэропорта и быстро довезли на комфортной машине с кондеем.
  • Н
    Наталья
    23 ноября 2023
    Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
    Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из лучших гидов, который смог
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    открыть новые впечатления о Синае, рассказал очень много новой информации об истории Египта и Синайского полуострова, о жизни бедуинов, о религии, о природной красоте. В экскурсию включена ночевка в бедуинском поселении- невероятно атмосферно- вкусный ужин, общение с бедуинами, а потом вечер в шатре под национальную музыку с вкуснейшим травяным чаем! Полное погружение в жизнь и культуру коренных жителей - очень неожиданно и впечатляет. Я очень давно мечтала подняться на гору святого Моисея и благодаря Абдулу и сопровождению местного проводника этот подъем стал самым настоящим приключением, от которого дух захватывает. Проводник очень грамотно выбирал темп движения, остановки, отдых, места для фотосъемки. Весь ночной четырехчасовой подъем вся группа прошла на положительных эмоциях. К каждому прислушивались и помогали. Рассвет встречали с самыми лучшими видами! Это одно из ярких впечатлений - сказочные горы, шикарная панорама и рождение нового дня в святом месте! Мечты сбываются! Спасибо Абдул! После спуска вкуснейший обед из местных блюд зарЯдил энергией. Последующая экскурсия в монастырь Святой Екатерины добавила ещё массу знаний и эмоций. Абдул очень интересно рассказал о создании и жизни монастыря, о библейской историях. Увидеть и прикоснуться к христианским святыням - колодец Моисея, неопалимая купина- как попасть в древние времена и прикоснуться к тайне. Закончилась экскурсия обедом в ресторане в Дахабе с шикарным видом на море и самым вкусным кофе, сваренным в нубийском кафе. До сих пор полна эмоций и впечатлений! Всем рекомендую! Благодаря хорошей организации, комфортному автомобилю, грамотному гиду опытному проводнику все сложности подъёма были забыты. В памяти остались только эмоции и шикарные виды! Абдул сумел открыть новый Египет и помочь полюбить эту страну ещё больше.

    Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один изОчень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из
  • В
    Валерия
    22 октября 2023
    VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
    Спасибо за трансфер! Махмуд приехал вовремя, довез отлично. Рекомендуем!
  • В
    Валерия
    14 октября 2023
    VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
    Спасибо Махмуду за трансфер. Встретил нас с табличкой как я и просила. В аэропорт он приехал сильно заранее, за что
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    еще спасибо, так как мы освободились гораздо быстрее, чем ожидала (паспортный контроль, багаж). Посадил в комфортабельный седан и предложил помощь при заселении в отель, отчего мы не стали отказываться. Всё проконтролировал. Добрались чинно благородно)) Махмуд хорошо говорит по-русски. Нам все понравилось. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Из аэропорта»

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  1. Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
  2. VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
  3. Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
  4. Синайский лабиринт. Путь Моисея
  5. Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июле 2024
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