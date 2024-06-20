1 чел.
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скидка
7%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
15€14 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 05:59
Завтра в 00:59
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: В отеле, порту или аэропорту
3 июля в 18:30
8 июля в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: В отеле или аэропорту города
3 июля в 05:30
8 июля в 05:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Начало: Аэропорт/Гостиница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$23 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Fast Track: индивидуальный VIP-сервис в аэропорту
Начало: Шарм-эль-Шейх международный аэропорт
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга20 июня 2024Спасибо за встречу в аэропорту и комфортную поездку до отеля! Всё отлично!
- ЕЕлена14 июня 2024Всё прошло замечательно! Супруг Натали встретил нас с табличкой на выходе из аэропорта, доехали с комфортом до отеля. Очень советую!
- ММихаил11 июня 2024Все прошло отлично. Встретили прям у выхода из аэропорта и быстро довезли на комфортной машине с кондеем.
- ННаталья23 ноября 2023Очень интересная и содержательная экскурсия. Море положительных эмоций и настоящее приключение. Гид Абдул - один из лучших гидов, который смог
- ВВалерия22 октября 2023Спасибо за трансфер! Махмуд приехал вовремя, довез отлично. Рекомендуем!
- ВВалерия14 октября 2023Спасибо Махмуду за трансфер. Встретил нас с табличкой как я и просила. В аэропорт он приехал сильно заранее, за что
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Из аэропорта»
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