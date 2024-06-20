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открыть новые впечатления о Синае, рассказал очень много новой информации об истории Египта и Синайского полуострова, о жизни бедуинов, о религии, о природной красоте. В экскурсию включена ночевка в бедуинском поселении- невероятно атмосферно- вкусный ужин, общение с бедуинами, а потом вечер в шатре под национальную музыку с вкуснейшим травяным чаем! Полное погружение в жизнь и культуру коренных жителей - очень неожиданно и впечатляет. Я очень давно мечтала подняться на гору святого Моисея и благодаря Абдулу и сопровождению местного проводника этот подъем стал самым настоящим приключением, от которого дух захватывает. Проводник очень грамотно выбирал темп движения, остановки, отдых, места для фотосъемки. Весь ночной четырехчасовой подъем вся группа прошла на положительных эмоциях. К каждому прислушивались и помогали. Рассвет встречали с самыми лучшими видами! Это одно из ярких впечатлений - сказочные горы, шикарная панорама и рождение нового дня в святом месте! Мечты сбываются! Спасибо Абдул! После спуска вкуснейший обед из местных блюд зарЯдил энергией. Последующая экскурсия в монастырь Святой Екатерины добавила ещё массу знаний и эмоций. Абдул очень интересно рассказал о создании и жизни монастыря, о библейской историях. Увидеть и прикоснуться к христианским святыням - колодец Моисея, неопалимая купина- как попасть в древние времена и прикоснуться к тайне. Закончилась экскурсия обедом в ресторане в Дахабе с шикарным видом на море и самым вкусным кофе, сваренным в нубийском кафе. До сих пор полна эмоций и впечатлений! Всем рекомендую! Благодаря хорошей организации, комфортному автомобилю, грамотному гиду опытному проводнику все сложности подъёма были забыты. В памяти остались только эмоции и шикарные виды! Абдул сумел открыть новый Египет и помочь полюбить эту страну ещё больше.