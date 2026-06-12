Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Индивидуальный трансфер — это про комфорт, экономию времени и безопасность.



В любое время дня и ночи вас встретит наш русскоговорящий водитель и доставит до отеля или любой точки города. Не придётся искать случайное такси с непредсказуемыми ценами и стилем вождения. Отдых начнётся с приятных впечатлений и без забот! 5 73 отзыва

Валид Представитель команды в Шарм-эш-Шейхе Задать вопрос Индивидуальный трансфер от $25 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 73 отзыва 🇷🇺 русский 30 минут 1-8 человек На автомобиле Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Если вы закажете трансфер из аэропорта, водитель встретит вас с именной табличкой в зоне прилета. Сопроводит до машины и поможет с багажом. На комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером, вы быстро доберётесь до места назначения. Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск. Организационные детали При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа

Возможно оформление Fast Track — индивидуальный сервис в аэропорту и ускоренное прохождение предполётных формальностей за дополнительную плату — $49 с чел.

— $49 с чел. Трансфер проходит на комфортном автомобиле Toyota HiAce с кондиционером или аналогичном по комфорту транспорте

Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 30 минут Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе Организатор данного мероприятия На сайте с 2022 года Обычно отвечает за Провели экскурсии для 5337 туристов Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым! Задать вопрос