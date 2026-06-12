Индивидуальный трансфер — это про комфорт, экономию времени и безопасность.
В любое время дня и ночи вас встретит наш русскоговорящий водитель и доставит до отеля или любой точки города. Не придётся искать случайное такси с непредсказуемыми ценами и стилем вождения. Отдых начнётся с приятных впечатлений и без забот!
В любое время дня и ночи вас встретит наш русскоговорящий водитель и доставит до отеля или любой точки города. Не придётся искать случайное такси с непредсказуемыми ценами и стилем вождения. Отдых начнётся с приятных впечатлений и без забот!
Описание трансфер
Если вы закажете трансфер из аэропорта, водитель встретит вас с именной табличкой в зоне прилета. Сопроводит до машины и поможет с багажом. На комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером, вы быстро доберётесь до места назначения. Цена трансфера фиксированная, а водитель обладает большим опытом и соблюдает все правила безопасности, поэтому вы можете ни о чем не беспокоиться и настроиться на отпуск.
Организационные детали
- При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа
- Возможно оформление Fast Track — индивидуальный сервис в аэропорту и ускоренное прохождение предполётных формальностей за дополнительную плату — $49 с чел.
- Трансфер проходит на комфортном автомобиле Toyota HiAce с кондиционером или аналогичном по комфорту транспорте
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Остались очень довольны сервисом! Нас быстро забрали, не надо было на автобусе тащиться по всем отелям
Валид
Ответ организатора:
Полина💐 Спасибо за такой позитивный отклик. Я очень рад, что трансфер понравился и удалось избежать поездки на автобусе — это действительно экономит время и силы в отпуске, с уважением, Валид
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Мы довольны! Быстро, приятная цена
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A
Спасиьо большое Валиду за встречу и трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также за прекрасную экскурсию по городу. Рекоменлую.
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М
Все супер отлично! Быстрое бронирование, нас ждал водитель в аэропорту и доставил от отеля)
Рекомендуем и будем обращаться ещё!
Рекомендуем и будем обращаться ещё!
Валид
Ответ организатора:
Спасибо, что нашли время оставить отзыв 🙏
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Всё прошло супер,нас встретили и довезли до отеля! Спасибо!
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Огромное спасибо за организацию! индивидуальный трансфер с табличкой позволил начать поездку с комфорта и уверенности, что особенно важно после длительного перелета.
Очень приятно, что не нужно беспокоиться о поиске такси или
Очень приятно, что не нужно беспокоиться о поиске такси или
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