1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
15€12 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, быстрая и безопасная поездка до отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:00
€15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Дахаб
Спокойно и быстро добраться до отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
Начало: Зона выхода из зала прилета
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$15 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Шарм-эль-Шейхе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
€19 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Шарм-эль-Шейха в любую гостиницу
Начало: Аэропорт/Гостиница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$23 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер + Fast Track
С комфортом добраться до любой точки города и не стоять в очередях в аэропорту
Начало: Возле аэропорта или вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
- ДДарья26 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Наталье)Заказывали индивидуальный трансфер из аэропорта,а потом ещё сафари. Наталья,как хороший друг на чужой земле)))Была на связи
- AArtem23 мая 2024Заказать однозначно. Встретили с табличкой у выхода из терминала. на такой жаре ждать групповой трансфер такое себе удовольствие. Водитель красавчик сам позвонил трансфер гиду сказал что забрал таких то туристов. Водитель Питер. всё здорово.
- ААрина13 мая 2024Перед заказом ответили на все вопросы. Встретили как положено. Быстро привезли в отель. Цена демократична. Советую
- SSergey4 мая 2024Прекрасный гид, рекомендую его. Он был очень внимателен и учёл все наши пожелания. Спасибо ему!
- ААндрей13 апреля 2024Все во время и все четко!
- ММорозова1 апреля 2024Трансфер из аэропорта в гостиницу. Все прошло отлично. Встретили с табличкой, машина нормальная, водитель хороший. Спасибо компании.
- ССветлана26 марта 2024Трансфер чудесный, встретили, довезли, без нареканий, взяли еще пару экскурсий у Валида люксор и каир, остались довольны на 200 %, всегда на связи, вовремя, советую всем от души!
- ММаргарита20 мая 2023Добрый день! Все прошло хорошо, все понравилось) машина хорошая, гид отличный, если спросят - буду их рекомендовать)
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 12 до 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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