Марина Встретили ночью и быстро довезли до отеля.

Максим Всё организованно на высшем уровне, пользовались услугой Fast track,вышли с середины салона, была большая очередь, но мы оперативно прошли всё необходимое и уехали в отель.

Д Дарья Большое спасибо Мухамеду за теплую встречу в аэропорту.

Все было идеально 😊

М Максим Из-за небольшой задержки и путаницы со временем прилета, Махмуд забрал нас сам, вместо своего работника. Мы только успели купить СИМ и обменять деньги, как он был на месте! Отличный собеседник и очень хорошо владеет русским языком и является гидом-египтологом. Уверен, что его экскурсии замечательны!

Е Екатерина Все прошло отлично! Спасибо!!!

Е Екатерина Все супер! Нас встретили с табличкой в аэропорту, дали каждому по бутылочке воды (было неожиданно и приятно!) и с комфортом привезли в отель!

A Alla Летали в Каир из Шарма на один день. Махмуд организовал нам трансфер в/из аэропорта. Быстро ответил, сразу договорились. Все прошло четко, без опозданий. В 4 утра забрали от отеля и встретили в аэропорту вечером. Водители аккуратные, машины новые, комфортные. Цена сильно дешевле, чем через отель заказывать. Рекомендую на 100%!

В Вероника Написали из аэропорта перед вылетом, поздно вечером. Махмуд решил всё оперативно. Огромная благодарность ему. Нас встретили и отвезли в отель. Очень приятный водитель. Автомобиль чистый.

А Антон Спасибо! Все прям четко, встретили с табличкой в машину сопроводили, довезли

Артем Ответственно подходит к делу. Все прошло замечательно

D Denis Ребята лучшие. Встретили с табличкой в аэропорту шарм эль шейх. Машина чистая новая, вкусные напитки в салоне. Рекомендую.

Ксения Все прошло отлично и по хорошей цене. Рекомендую

О Ольга Водитель ждал нас с табличкой у входа, поездка была комфортной, машина новая и чистая, он угостил нас прохладными напитками, была приятна забота. Однозначно рекомендую 👍🏻

Максим 23.04.2025 заказал срочно такси у Махмуда. Договорился о времени раньше чем было указано в приложении, Махмуд пошел мне на встречу,Я очень ему благодарен так как трансфер групповой из отеля и до аэропорта не приехал за мной!

Я рекомендую Махмуда 100500+ и ещё раз большое тебе СПАСИБО И ТВОЕМУ ВОДИТЕЛЮ!