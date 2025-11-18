На отдыхе совсем не хочется лишних хлопот — искать общественный транспорт или торговаться в такси.
С индивидуальным трансфером вам не придётся ни о чём переживать: мы вовремя встретим вас в аэропорту или отеле и доставим до нужного места — в торговый центр, Старый город или куда-то ещё.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Мы работаем по принципу «от двери до двери»: заберём вас из отеля или аэропорта и отвезём в нужное в пределах Шарм-эль-Шейха
- При необходимости водитель дождётся вас (опция оплачивается дополнительно) и доставит обратно
- И всё это — быстро, вовремя, с комфортом и заботой о вас
Если рейс задержится
Мы отслеживаем полёты через систему Flightradar. В случае раннего прилёта или задержки мы подстраиваемся под точное время прибытия. Не переживайте — водитель будет ждать вас к фактическому времени прилёта 😊
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле SUV
- Остаток оплаты — в египетских фунтах, долларах или евро или переводом
- Водитель будет ожидать вас с табличкой с вашими именем и фамилией
- Водитель говорит по-русски и по-английски, при необходимости поможет с багажом
- Если вам нужно детское кресло — пожалуйста, сообщите об этом заранее
Дополнительные платные опции
- Минивэн для большой группы
- Экскурсионные остановки по пути
- Обратный трансфер с ожиданием
- Услуга «Зелёный коридор»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2149 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Моя специализация — экскурсии индивидуального и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Марина
18 ноя 2025
Встретили ночью и быстро довезли до отеля.
Максим
18 ноя 2025
Всё организованно на высшем уровне, пользовались услугой Fast track,вышли с середины салона, была большая очередь, но мы оперативно прошли всё необходимое и уехали в отель.
Д
Дарья
16 ноя 2025
Большое спасибо Мухамеду за теплую встречу в аэропорту.
Все было идеально 😊
М
Максим
14 ноя 2025
Из-за небольшой задержки и путаницы со временем прилета, Махмуд забрал нас сам, вместо своего работника. Мы только успели купить СИМ и обменять деньги, как он был на месте! Отличный собеседник и очень хорошо владеет русским языком и является гидом-египтологом. Уверен, что его экскурсии замечательны!
Е
Екатерина
8 ноя 2025
Все прошло отлично! Спасибо!!!
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Все супер! Нас встретили с табличкой в аэропорту, дали каждому по бутылочке воды (было неожиданно и приятно!) и с комфортом привезли в отель!
A
Alla
2 ноя 2025
Летали в Каир из Шарма на один день. Махмуд организовал нам трансфер в/из аэропорта. Быстро ответил, сразу договорились. Все прошло четко, без опозданий. В 4 утра забрали от отеля и встретили в аэропорту вечером. Водители аккуратные, машины новые, комфортные. Цена сильно дешевле, чем через отель заказывать. Рекомендую на 100%!
В
Вероника
30 окт 2025
Написали из аэропорта перед вылетом, поздно вечером. Махмуд решил всё оперативно. Огромная благодарность ему. Нас встретили и отвезли в отель. Очень приятный водитель. Автомобиль чистый.
А
Антон
29 окт 2025
Спасибо! Все прям четко, встретили с табличкой в машину сопроводили, довезли
Артем
21 окт 2025
Ответственно подходит к делу. Все прошло замечательно
D
Denis
19 окт 2025
Ребята лучшие. Встретили с табличкой в аэропорту шарм эль шейх. Машина чистая новая, вкусные напитки в салоне. Рекомендую.
Ксения
16 окт 2025
Все прошло отлично и по хорошей цене. Рекомендую
О
Ольга
11 окт 2025
Водитель ждал нас с табличкой у входа, поездка была комфортной, машина новая и чистая, он угостил нас прохладными напитками, была приятна забота. Однозначно рекомендую 👍🏻
Максим
24 сен 2025
23.04.2025 заказал срочно такси у Махмуда. Договорился о времени раньше чем было указано в приложении, Махмуд пошел мне на встречу,Я очень ему благодарен так как трансфер групповой из отеля и до аэропорта не приехал за мной!
Я рекомендую Махмуда 100500+ и ещё раз большое тебе СПАСИБО И ТВОЕМУ ВОДИТЕЛЮ!
Э
Элина
23 сен 2025
Заказывала трансфер в аэропорт за день до выезда, уточнила время! Через 15 минут получила обратную связь и обо всем договорились. Выезд был рано в 6.30 и машина подъехала во время. . Как швейцарские часы!!! Приветливый водитель, все отлично!!! Рекомендую!!! 😊
