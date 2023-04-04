Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха

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Ответы на вопросы
Обеспечу надежный и безопасный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе по фиксированной цене. Со мной Я гарантирую, что автомобиль приедет вовремя и поездка будет комфортной и безопасной. Я всегда ставлю ваше удовлетворение и безопасность на первое место в моей работе. Отвечу на все интересующие вас вопросы во время поездки.
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Трансфер в любую точку Шарм-Эль-Шейха
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Туристический трансфер в любой уголок Шарм-Эль-Шейха.
  • Я гарантирую безопасный и надежный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе по фиксированной цене. С моим сервисом вы можете быть уверены, что автомобиль прибудет в назначенное время и поездка будет комфортной и безопасной. Всегда готов ответить на все ваши вопросы во время поездки. Ваше удобство и безопасность — моя первоочередная задача.

Важная информация:

Для заказа по городу необходимо указать дату и время подачи машины. Указать откуда Вас забрать и куда отвести. Если Вас нужно забрать из отеля, то необходимо указать номер комнаты, количество человек. Если необходима встреча в аэропорту — номер рейса, количество человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Безопасность и надежность
  • Пунктуальность и комфорт
  • Полноценное русскоязычное сопровождение
  • Чистый автомобиль, оборудованный кондиционером
  • Вода и снеки
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Место назначения
Когда начало
Выберите дату при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Для заказа по городу необходимо указать дату и время подачи машины. Заказ трансфера в аэропорт +10$ (25$) — для заказа необходимо указать номер рейса и фамилию для размещения на табличке. Указать откуда Вас забрать и куда отвести. Если Вас нужно забрать из отеля
  • То необходимо указать номер комнаты
  • Количество человек. Если необходима встреча в аэропорту — номер рейса
  • Количество человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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