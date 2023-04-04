Обеспечу надежный и безопасный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе по фиксированной цене. Со мной Я гарантирую, что автомобиль приедет вовремя и поездка будет комфортной и безопасной. Я всегда ставлю ваше удовлетворение и безопасность на первое место в моей работе. Отвечу на все интересующие вас вопросы во время поездки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Туристический трансфер в любой уголок Шарм-Эль-Шейха.
- Я гарантирую безопасный и надежный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе по фиксированной цене. С моим сервисом вы можете быть уверены, что автомобиль прибудет в назначенное время и поездка будет комфортной и безопасной. Всегда готов ответить на все ваши вопросы во время поездки. Ваше удобство и безопасность — моя первоочередная задача.
Важная информация:Для заказа по городу необходимо указать дату и время подачи машины. Указать откуда Вас забрать и куда отвести. Если Вас нужно забрать из отеля, то необходимо указать номер комнаты, количество человек. Если необходима встреча в аэропорту — номер рейса, количество человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Безопасность и надежность
- Пунктуальность и комфорт
- Полноценное русскоязычное сопровождение
- Чистый автомобиль, оборудованный кондиционером
- Вода и снеки
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договорённостиЗавершение: Место назначения
- Когда начало
- Выберите дату при бронировании
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Для заказа по городу необходимо указать дату и время подачи машины. Заказ трансфера в аэропорт +10$ (25$) — для заказа необходимо указать номер рейса и фамилию для размещения на табличке. Указать откуда Вас забрать и куда отвести. Если Вас нужно забрать из отеля
- То необходимо указать номер комнаты
- Количество человек. Если необходима встреча в аэропорту — номер рейса
- Количество человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании