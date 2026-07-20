Погрузитесь в комфорт индивидуального трансфера по Шарм-эль-Шейху, который предлагает поездки из любой точки города в любое место. Выберите маршрут по своему желанию и наслаждайтесь высоким уровнем сервиса!
Описание трансфер
Ваш личный транспорт в Шарм-эль-Шейхе Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху предлагает поездки из любой точки города в любую. Вы можете выбрать маршрут: отель, аэропорт, старый город, Наама Бей, Сохо Сквер и другие. Водитель может ожидать вас для обратной поездки или с остановками по пути, обеспечивая комфорт, пунктуальность и премиум-сервис в каждой поездке. Важная информация:
Время работы: Круглосуточно (24/7) — трансферы возможны в любое время суток, включая ночные рейсы.
• Оплата наличными (в египетских фунтах, долларах, евро или по договоренности) • Что нужно сообщить при заказе:
— Адрес (или название отеля) отправления и назначения — Время и дата трансфера — Количество человек — Объем багажа (если есть чемоданы/детские кресла и т. д.) • Дополнительно (по запросу):
Детское кресло — Минивэн для большой группы — Экскурсионные остановки по пути — Обратный трансфер с ожиданием — Табличка с именем в аэропорту • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха: Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем). Это необходимо для:.
Детское кресло — Минивэн для большой группы — Экскурсионные остановки по пути — Обратный трансфер с ожиданием — Табличка с именем в аэропорту • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха: Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем). Это необходимо для:.
Точного контроля времени прилёта или вылета — Отслеживания возможных задержек — Организации встречи в нужном терминале • Можно добавить услугу «зелёный коридор» — 40$/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в любую точку Шарм-эль-Шейха
Что не входит в цену
- Ожидание водителя для обратной поездки или с остановками - 5$/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле/ аэропорту
Завершение: Опратно в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Время работы:
- Круглосуточно (24/7) - трансферы возможны в любое время суток, включая ночные рейсы
- Оплата наличными (в египетских фунтах, долларах, евро или по договоренности)
- Что нужно сообщить при заказе:
- Адрес (или название отеля) отправления и назначения
- Время и дата трансфера
- Количество человек
- Объем багажа (если есть чемоданы/детские кресла и т. д.)
- Дополнительно (по запросу):
- Детское кресло
- Минивэн для большой группы
- Экскурсионные остановки по пути
- Обратный трансфер с ожиданием
- Табличка с именем в аэропорту
- Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха:
- Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем)
- Это необходимо для:
- Точного контроля времени прилёта или вылета
- Отслеживания возможных задержек
- Организации встречи в нужном терминале
- Можно добавить услугу «зелёный коридор» - 40$/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Всем привет, воспользовался услугами этой компании в июне 2026. Списались через Вотсап, проговорили нюансы, время и рейс прилета, договорились о цене. По прилету меня ждал водитель на выходе из чистой
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О
За сутки до прилета связались со мной для уточнения деталей. По прилету на выходе встречал водитель с моим именем на листе. Машина отличного качества и чистоты. Нас было 4 человека + 2 больших чемодана и средний. Багаж весь поместился в багажник. Комфортное вождение и приятный водитель. Прилетали в 2-35 ночи. Водитель «мужественно» нас дождался. Однозначно рекомендую данный сервис.
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Е
По приезду в аэропорт нас уже встречали, приятный мужчина, хорошо говорил на русском языке, по дороге с аэропорта до нашего отеля, все нам рассказал, какой отель на кого ориентирован, где находятся рынке, Аптеки и куда можно сходить, рекомендую 👍👍👍 ✅✅✅
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Е
Заказывала такси из аэропорта в отель и обратно, все прошло отлично. Водитель встретил своевременно с табличкой на хорошем авто. Отвез быстро, аккуратно и за адекватную стоимость.
Рекомендую.
Рекомендую.
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А
Всё прошло замечательно. Водитель ждал у выхода. Быстро и аккуратно доставил до отеля
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А
Всё на высшем уровне 👍 Спасибо, рекомендую однозначно 👍👍👍
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
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