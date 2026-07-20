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Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху: комфорт и удобство

Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху
Погрузитесь в комфорт индивидуального трансфера по Шарм-эль-Шейху, который предлагает поездки из любой точки города в любое место. Выберите маршрут по своему желанию и наслаждайтесь высоким уровнем сервиса!
5
10 отзывов
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху: комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху: комфорт и удобство
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху: комфорт и удобство

Описание трансфер

Ваш личный транспорт в Шарм-эль-Шейхе Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху предлагает поездки из любой точки города в любую. Вы можете выбрать маршрут: отель, аэропорт, старый город, Наама Бей, Сохо Сквер и другие. Водитель может ожидать вас для обратной поездки или с остановками по пути, обеспечивая комфорт, пунктуальность и премиум-сервис в каждой поездке. Важная информация:
Время работы: Круглосуточно (24/7) — трансферы возможны в любое время суток, включая ночные рейсы.

• Оплата наличными (в египетских фунтах, долларах, евро или по договоренности) • Что нужно сообщить при заказе:

— Адрес (или название отеля) отправления и назначения — Время и дата трансфера — Количество человек — Объем багажа (если есть чемоданы/детские кресла и т. д.) • Дополнительно (по запросу):

Детское кресло — Минивэн для большой группы — Экскурсионные остановки по пути — Обратный трансфер с ожиданием — Табличка с именем в аэропорту • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха: Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем). Это необходимо для:.
Детское кресло — Минивэн для большой группы — Экскурсионные остановки по пути — Обратный трансфер с ожиданием — Табличка с именем в аэропорту • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха: Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем). Это необходимо для:.
Точного контроля времени прилёта или вылета — Отслеживания возможных задержек — Организации встречи в нужном терминале • Можно добавить услугу «зелёный коридор» — 40$/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в любую точку Шарм-эль-Шейха
Что не входит в цену
  • Ожидание водителя для обратной поездки или с остановками - 5$/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле/ аэропорту
Завершение: Опратно в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Время работы:
  • Круглосуточно (24/7) - трансферы возможны в любое время суток, включая ночные рейсы
  • Оплата наличными (в египетских фунтах, долларах, евро или по договоренности)
  • Что нужно сообщить при заказе:
  • Адрес (или название отеля) отправления и назначения
  • Время и дата трансфера
  • Количество человек
  • Объем багажа (если есть чемоданы/детские кресла и т. д.)
  • Дополнительно (по запросу):
  • Детское кресло
  • Минивэн для большой группы
  • Экскурсионные остановки по пути
  • Обратный трансфер с ожиданием
  • Табличка с именем в аэропорту
  • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха:
  • Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем)
  • Это необходимо для:
  • Точного контроля времени прилёта или вылета
  • Отслеживания возможных задержек
  • Организации встречи в нужном терминале
  • Можно добавить услугу «зелёный коридор» - 40$/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Всем привет, воспользовался услугами этой компании в июне 2026. Списались через Вотсап, проговорили нюансы, время и рейс прилета, договорились о цене. По прилету меня ждал водитель на выходе из чистой
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зоны с табличкой с Моей фамилией. Забрал мой багаж, пришли к автомобилю, джип большой комфортный, с кондиционером, внутри салфетки и вода-бесплатно. Очень вежливый водитель, прекрасный собеседник, говорит на нескольких языках включая Русский. Через неделю улетал обратно, вылет в 7 утра, забрать из отеля нужно в 4:30. Списался с этой же компанией, как всегда все на высшем уровне. Забрали из отеля и отвезли в аэропорт, причем водитель подождал пока я войду в аэропорт и у меня не возникнет никаких трудностей. Спасибо большое, лечу на этой неделе опять в Шарм, сейчас буду договариваться о встрече))))

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О
За сутки до прилета связались со мной для уточнения деталей. По прилету на выходе встречал водитель с моим именем на листе. Машина отличного качества и чистоты. Нас было 4 человека + 2 больших чемодана и средний. Багаж весь поместился в багажник. Комфортное вождение и приятный водитель. Прилетали в 2-35 ночи. Водитель «мужественно» нас дождался. Однозначно рекомендую данный сервис.
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Е
По приезду в аэропорт нас уже встречали, приятный мужчина, хорошо говорил на русском языке, по дороге с аэропорта до нашего отеля, все нам рассказал, какой отель на кого ориентирован, где находятся рынке, Аптеки и куда можно сходить, рекомендую 👍👍👍 ✅✅✅
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Е
Заказывала такси из аэропорта в отель и обратно, все прошло отлично. Водитель встретил своевременно с табличкой на хорошем авто. Отвез быстро, аккуратно и за адекватную стоимость.
Рекомендую.
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А
Всё прошло замечательно. Водитель ждал у выхода. Быстро и аккуратно доставил до отеля
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А
Всё на высшем уровне 👍 Спасибо, рекомендую однозначно 👍👍👍
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