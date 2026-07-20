Ваш личный транспорт в Шарм-эль-Шейхе Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху предлагает поездки из любой точки города в любую. Вы можете выбрать маршрут: отель, аэропорт, старый город, Наама Бей, Сохо Сквер и другие. Водитель может ожидать вас для обратной поездки или с остановками по пути, обеспечивая комфорт, пунктуальность и премиум-сервис в каждой поездке. Важная информация:

Время работы: Круглосуточно (24/7) — трансферы возможны в любое время суток, включая ночные рейсы.

• Оплата наличными (в египетских фунтах, долларах, евро или по договоренности) • Что нужно сообщить при заказе:

— Адрес (или название отеля) отправления и назначения — Время и дата трансфера — Количество человек — Объем багажа (если есть чемоданы/детские кресла и т. д.) • Дополнительно (по запросу):

Детское кресло — Минивэн для большой группы — Экскурсионные остановки по пути — Обратный трансфер с ожиданием — Табличка с именем в аэропорту • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха: Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем). Это необходимо для:.

Детское кресло — Минивэн для большой группы — Экскурсионные остановки по пути — Обратный трансфер с ожиданием — Табличка с именем в аэропорту • Важно! Для бронирования трансфера из/в аэропорт Шарм-эль-Шейха: Отправьте фото авиабилета (или скриншот с номером рейса и временем). Это необходимо для:.

Точного контроля времени прилёта или вылета — Отслеживания возможных задержек — Организации встречи в нужном терминале • Можно добавить услугу «зелёный коридор» — 40$/чел.