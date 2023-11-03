Предлагаю вам провести незабываемый вечер в легендарном кафе «Farsha» — самом атмосферном и посещаемом заведении Шарм-эль-Шейха, не имеющем аналогов!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Мы возьмем на себя заботы о бронировании столика и общение с официантами. Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге я расскажу об истории, культуре, обычаях и традициях нашей страны. В стоимость экскурсии включен трансфер и сопровождение гида. Питание, напитки и кальян — за дополнительную плату, согласно стоимости, указанной в меню.
Ежедневно в 17:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Бронирование столика в кафе
- Что не входит
- Питание и напитки
- Кальян
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 17:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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