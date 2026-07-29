Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю вам провести незабываемый вечер в легендарном кафе «Farsha» — самом атмосферном и посещаемом заведении Шарм-эль-Шейха, не имеющем аналогов! 5 11 отзывов

Анастасия Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $90 за человека 5 11 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мы возьмем на себя заботы о бронировании столика и общение с официантами. Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге я расскажу об истории, культуре, обычаях и традициях нашей страны. В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян. За дополнительную плату вы можете добавить алкогольные напитки. Посещение с детьми не допускается, только 18+. Посещение мужских компаний и одиноких мужчин не допускается, по правилам кафе. Ваш ужин будет включать: Фруктовую тарелку Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго) Пиццу «Маргарита» Закуски (чипсы и орешки) Кальян на выбор (при желании)

Ежедневно в 17:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Бронирование столика в кафе

Ужин в кафе

Безалкогольные напитки

Кальян (при желании) Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 17:30 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.