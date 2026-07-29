Предлагаю вам провести незабываемый вечер в легендарном кафе «Farsha» — самом атмосферном и посещаемом заведении Шарм-эль-Шейха, не имеющем аналогов!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы возьмем на себя заботы о бронировании столика и общение с официантами. Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге я расскажу об истории, культуре, обычаях и традициях нашей страны. В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян. За дополнительную плату вы можете добавить алкогольные напитки. Посещение с детьми не допускается, только 18+. Посещение мужских компаний и одиноких мужчин не допускается, по правилам кафе. Ваш ужин будет включать: Фруктовую тарелку Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго) Пиццу «Маргарита» Закуски (чипсы и орешки) Кальян на выбор (при желании)
Ежедневно в 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Бронирование столика в кафе
- Ужин в кафе
- Безалкогольные напитки
- Кальян (при желании)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Все было прекрасно, начиная от встречи у отеля и сам ресторан. Мы были в нем уже много лет назад, там ооочень красиво и очень весело всегда)) Большое спасибо за организацию поездки💖
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В
Экскурсия в кафе Farsha.
Огромное спасибо, Анастасия! Дух захватывает от увиденного! Получили массу эмоций и впечатлений, это превзошло все ожидания. Настоящий восторг!
Огромное спасибо, Анастасия! Дух захватывает от увиденного! Получили массу эмоций и впечатлений, это превзошло все ожидания. Настоящий восторг!
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А
06.11.2025 были с мужем в кафе Farsha, Лоай провёл нас без очередей и суматохи, посадил за столик с панорамным видом на кафе и море, всё время был с нами, так
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Р
Экскурсия в кафе Фарша, все как и обговаривали лучшие места, быстрый проход, заказ напитков все на уровне без задержек. Лоай и Анастасия вам большое спасибо за такой яркий для нас день, впечетлений максимум😉
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Е
Спасибо большое Анастасии и ее супругу за прекрасный вечер проведенный в кафе Фарша! В отель за нами приехала машина (с кондиционером)в назначенное время, дали бутылочки с холодной водой. Мы зашли
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А
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! 23 февраля отмечали день рождения подружки в этом месте.
Кафе очень приятное, антураж, так много интересной и новой информации о культуре, очень интересные рассказы о Египте. Понравилось очень. Еще раз спасибо! Профессиональный экскурсовод, и водитель в одном лице, комфортное авто, масса интересной информации все на высоте. Анастасия вы просто супер!!!
Кафе очень приятное, антураж, так много интересной и новой информации о культуре, очень интересные рассказы о Египте. Понравилось очень. Еще раз спасибо! Профессиональный экскурсовод, и водитель в одном лице, комфортное авто, масса интересной информации все на высоте. Анастасия вы просто супер!!!
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