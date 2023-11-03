Вечер в легендарном кафе «Farsha»

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Предлагаю вам провести незабываемый вечер в легендарном кафе «Farsha» — самом атмосферном и посещаемом заведении Шарм-эль-Шейха, не имеющем аналогов!
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Вечер в легендарном кафе «Farsha»
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Мы возьмем на себя заботы о бронировании столика и общение с официантами. Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге я расскажу об истории, культуре, обычаях и традициях нашей страны. В стоимость экскурсии включен трансфер и сопровождение гида. Питание, напитки и кальян — за дополнительную плату, согласно стоимости, указанной в меню.

Ежедневно в 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Бронирование столика в кафе
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Кальян
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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