Индивидуальная экскурсия: величественная мечеть Эль-Сахаба в Шарм-Эль-Шейхе
Old Market Шарм-эль-Шейха расположился весьма удобно — вокруг центральной площади города и ее доминанты, мечети Эль-Сахаба, которая напомнит вам восточный дворец. Мы рассмотрим достопримечательность, сделаем фото.
А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта.
А также обзорно затронем историю города и, приближаясь к главной цели нашей встречи, поговорим о ремёслах и товарах Египта.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- История, культура и шопинг.
- Приглашаем вас на захватывающую прогулку по старому рынку Шарм-эль-Шейха, который находится в самом сердце города вокруг центральной площади и величественной мечети Эль-Сахаба. Во время нашей экскурсии мы рассмотрим достопримечательности, поговорим о истории города и познакомимся с разнообразием ремесел и товаров Египта.
- Вы увидите мечеть Эль-Сахаба, которая выделяется своей прекрасной архитектурой и напоминает восточный дворец. Вы сможете насладиться величественной атмосферой и сделать фотографии, запечатлевая эту удивительную достопримечательность.
- Во время нашей прогулки мы расскажем вам об истории Шарм-эль-Шейха и его развитии. Вы узнаете интересные факты о том, как этот маленький рыбацкий поселок превратился в популярный курортный город на побережье Красного моря.
- Продолжая нашу прогулку, мы погрузимся в атмосферу шопинга и ремесел Египта. Вы увидите множество магазинов, где можно приобрести разнообразные сувениры, ювелирные изделия, ткани, ароматы и многое другое. Вы сможете узнать о традиционных ремеслах и ручной работе, которые делают эти товары особенными.
Важная информация:
- Рынок работает с 12:00 до 24:00.
- Я заберу вас от отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Продолжительность прогулки указана с учетом трансфера до рынка и обратно, но время возможно увеличить по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- На прогулке по рынку я стану вашим проводником: со мной вы избежите назойливых зазывал, также в любой момент я могу поделиться советом или помочь вам поторговаться
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Рынок работает с 12:00 до 24:00.
- Я заберу вас от отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
- Продолжительность прогулки указана с учетом трансфера до рынка и обратно, но время возможно увеличить по запросу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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