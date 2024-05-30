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Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
«Затем отправитесь покорять волны на лодке-банане в течение 5–7 минут»
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от €50 за человека
Индивидуальная
3 часа
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
«Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера»
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
$55 за человека
Мини-группа
6 часов
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Почувствовать прилив адреналина от активностей и гармонию после вкусного обеда (в мини-группе)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Катание на банане/таблетке на выбор — 15 мин»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr30 мая 2024Очень понравился Дайвинг.
- ВВладислав9 мая 2024Ездили с Махмудом на дайвинг+банан+парасейлинг. Это было первый опыт погружения, все прошло великолепно. Инструкторы отлично говорят на русском и Английском.
- ННиколь28 апреля 2024Мне очень жаль что так поздно познакомились с Махмудом! Это неиссякаемый источник информации, высокой квалификации специалист туристического дела. Кроме этого, отлично
- VVitaly24 апреля 2024Рекомендуем обратиться к Махмуду! Все прошло на отличном уровне, спокойно говорит по русски, помог посторожить вещи и сделать скидку на подводное фото/видео. Будем обращаться еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «SPA»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июле 2024
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