Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: дайвинг - банан - парашют
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия 3 в 1: дайвинг, банан, парашют в Шарм-Эль-Шейхе
Насладитесь активным семейным отдыхом в Шарм-Эль-Шейхе! Дайвинг, банан и парашют - всё это за 3 часа
«Затем отправитесь покорять волны на лодке-банане в течение 5–7 минут»
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 50 за человека
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
Начало: Ваш отель
«Дайвинг-Банан-Парашют в Шарм эль Шейхе Мы заберем вас из отеля в Шарм Эль Шейхе в то время, которое Вы предпочтете с 10:00 утра до 17:00 вечера»
4 июля в 09:00
6 июля в 09:00
$55 за человека
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Мини-группа
6 часов
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Почувствовать прилив адреналина от активностей и гармонию после вкусного обеда (в мини-группе)
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Катание на банане/таблетке на выбор — 15 мин»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    30 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Очень понравился Дайвинг.
  • В
    Владислав
    9 мая 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Ездили с Махмудом на дайвинг+банан+парасейлинг. Это было первый опыт погружения, все прошло великолепно. Инструкторы отлично говорят на русском и Английском.
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    Мы дополнительно попросили услуги фотографа. Получили очень яркие впечатления от поездки. Бонусом было то, что за нами приехал индивидуальный трансфер - комфортабельный микроавтобус с кожаными сиденьями. После ездили еще на батискаф, наш сопровождающий подсказал куда лучше сесть, ответил на все вопросы, рассказал много всего интересного. Редко встретишь такую клиентоориентированность за пределами России. Махмуд очень оперативно отвечал и шел навстречу в любых вопросах, предоставил скидку на бронирование экскурсий в будущем. Очень довольны уровнем сервиса и организацией у Махмуда!

  • Н
    Николь
    28 апреля 2024
    3 в 1: дайвинг - банан - парашют
    Мне очень жаль что так поздно познакомились с Махмудом! Это неиссякаемый источник информации, высокой квалификации специалист туристического дела. Кроме этого, отлично
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    владеет русским языком. Все его экскурсии насыщенные, но краткие и не утомительные, что не маловажно. Махмуд приехал в точно назначенное время, нам были предложены напитки. За три часа мы успели полетать под облаками на парашюте, опуститься на глубины и полюбоваться подводным миром, покататься на катере и за катером 😂 на 🍌. Риф Шаркс бай потрясающей красоты! Инструктор по дайвингу-отличный парень, показал самые редкие виды рыб и кораллов. На суше рассказал нам об увиденном. На все вопросы об истории истории города, полуострова, Египта отвечал очень полно и красочно, показаны красивые локации для фото. Мы остались крайне довольны нашей поездкой🫶

  • V
    Vitaly
    24 апреля 2024
    3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
    Рекомендуем обратиться к Махмуду! Все прошло на отличном уровне, спокойно говорит по русски, помог посторожить вещи и сделать скидку на подводное фото/видео. Будем обращаться еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1: дайвинг - банан - парашют
  2. 3 в одном: Дайвинг-Банан-Парашют
  3. Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июле 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 55. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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