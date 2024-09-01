Мы встретим вас в аэропорту так, что вам сразу понравится в Шарме! Минуем утомительные очереди на паспортном контроле и при необходимости поможем быстро получить визу. С комфортом отвезём в нужный отель и сделаем всё, чтобы начало вашего путешествия по Египту не было омрачено суетой.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Мы встретим вас внутри аэропорта с именной табличкой, поможем с багажом, прохождением паспортного контроля без очередей и получением визы, если она вам нужна. А затем быстро и безопасно доставим в отель.

Для 1–3 человек предоставляется новый кроссовер, для компаний больше 3 человек — микроавтобус Toyota. Все автомобили оборудованы кондиционером.

Организационные детали