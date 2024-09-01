Мы встретим вас в аэропорту так, что вам сразу понравится в Шарме! Минуем утомительные очереди на паспортном контроле и при необходимости поможем быстро получить визу.
С комфортом отвезём в нужный отель и сделаем всё, чтобы начало вашего путешествия по Египту не было омрачено суетой.
С комфортом отвезём в нужный отель и сделаем всё, чтобы начало вашего путешествия по Египту не было омрачено суетой.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Мы встретим вас внутри аэропорта с именной табличкой, поможем с багажом, прохождением паспортного контроля без очередей и получением визы, если она вам нужна. А затем быстро и безопасно доставим в отель.
Для 1–3 человек предоставляется новый кроссовер, для компаний больше 3 человек — микроавтобус Toyota. Все автомобили оборудованы кондиционером.
Организационные детали
- Трансфер осуществит один из опытных водителей нашей команды
- После бронирования сообщите нам номер рейса, дату и время прилёта, а также имя и фамилию одного из путешественников для таблички.
- Если вам нужна виза для посещения экскурсии в Каире, мы можем оформить её заранее — а вы отдадите $25 при встрече с нашим представителем в аэропорту. Если поездка в Каир не планируется, то визу покупать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 725 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.Задать вопрос
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