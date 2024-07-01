1 чел.
По популярности
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
6 июля в 16:00
от 86$65 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
86$65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$194 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июля 2024Информативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха это must have👍 Валид расскажет:
- ННадежда22 июня 2024Поездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтому были очень для меня
- ААлена9 июня 2024Очень комфортно на машине с кондицинером, напитками! Махмуд прекрасно говорит по русски, интересно, четко и по делу. Были во всех значимых местах города! Теперь мы знаем Шарм-эль шейх во всей красе💯👍👍👍отдельное спасибо,Махмуд, за фото!
- ЕЕвгения9 июня 2024Спасибо Валиду за организацию отдыха. Всё прошло замечательно, нам понравилось! Забрали из отеля, привезли обратно. Отлично покатались на квадроцикле и
- ППавел8 июня 2024Все понравилось.
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- ААнастасия18 мая 2024Нам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефон, не давал нам фоткать
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На выходные»
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