Экскурсии выходного дня в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $65, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
6 июля в 16:00
от 86$65 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
24%
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
86$65 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
$108 за всё до 3 чел.
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
$194 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Информативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха это must have👍 Валид расскажет:
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    где подешевле купить сувениры, как поменять номер в отеле без заморочек, где самые классные дискотеки, где вкусно поужинать и какие супер лекарства привезти с собой. СПАСИБО, что именно Валид лично проводил экскурсию для нашей семьи! Ощущение, что приехали в гости к старому другу! Попили сок, угостились кофе, получили презенты от Валида 😊все Локации указаны в описании, но хочу отметить, что в программу возможно внести некоторые изменения, нам очень хотелось посетить ТЦ Genena для покупки кроссовок марок, ушедших с рынка, и нам это удалось! По компетенции Валида и говорить не стоит -профессионал своего дела, образованный, тактичный, клиентоориентированный на 💯. Также хочу отметить отличный транспорт на котором проходит экскурсия, это не легковой автомобиль, в котором мало места и некуда ноги деть, а мини автобус, просторный, которым управляет профессиональный водитель. Так что во время поездки Валиду не приходилось отвлекаться на трафик, он был полностью в нашем распоряжении! Обязательно ещё закажем экскурсии у Валида.

    Информативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха этоИнформативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха этоИнформативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха этоИнформативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха этоИнформативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха этоИнформативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха этоИнформативная и насыщенная программа именно для знакомства с городом, рекомендую посетить именно в начале отдыха это
  • Н
    Надежда
    22 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Поездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтому были очень для меня
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    интересные исторические факты. На все мои вопросы о жизни или истории Египта я получала исчерпывающие ответы. Экскурсия прошла по всем основным достопримечательностям Шармаль-Шейха. Очень понравилось ☺️

    Поездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтомуПоездка была организована очень хорошо. Всегда была обратная связь, все очень четко и вовремя. Экскурсовод-историк, поэтому
  • А
    Алена
    9 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Очень комфортно на машине с кондицинером, напитками! Махмуд прекрасно говорит по русски, интересно, четко и по делу. Были во всех значимых местах города! Теперь мы знаем Шарм-эль шейх во всей красе💯👍👍👍отдельное спасибо,Махмуд, за фото!
    Очень комфортно на машине с кондицинером, напитками! Махмуд прекрасно говорит по русски, интересно, четко и поОчень комфортно на машине с кондицинером, напитками! Махмуд прекрасно говорит по русски, интересно, четко и поОчень комфортно на машине с кондицинером, напитками! Махмуд прекрасно говорит по русски, интересно, четко и поОчень комфортно на машине с кондицинером, напитками! Махмуд прекрасно говорит по русски, интересно, четко и по
  • Е
    Евгения
    9 июня 2024
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Спасибо Валиду за организацию отдыха. Всё прошло замечательно, нам понравилось! Забрали из отеля, привезли обратно. Отлично покатались на квадроцикле и
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    багги(нас было 3 человека)! Учли все наши пожелания(в деревню бедуинов не заезжали). Инструктор внимательный, всегда оглядывался, ждал, если отставали. Подарили арафатки - спасибо.

  • П
    Павел
    8 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Все понравилось.
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • А
    Анастасия
    18 мая 2024
    VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
    Нам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефон, не давал нам фоткать
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    самостоятельно, в какой-то момент мы сдались и решили что возьмем его фото, к сожалению ожидания и реальность поражает(первые три фото это мои снимки, следующие это снимки фотографа!), так что рекомендую отказаться от снимков сразу ❤️ а так все превосходно экскурсия супер!!!!

    Нам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефонНам все очень понравилось, единственное хочется отметить работу фотографа! Он снимал на цифровой аппарат и телефон

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
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  3. VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
  4. Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июле 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 194 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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