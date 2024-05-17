Романтические экскурсии по Шарм-Эль-Шейху

Найдено 15 экскурсий в категории «Романтические» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 75 за всё до 4 чел.
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
Групповая
6 часов
2 отзыва
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная поездка к острову Тиран на скоростном катере на 1-3 часа
Прокатиться по волнам и исследовать подводный мир знаменитого рифа
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
160144 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
Прогулка на индивидуальной яхте к живописным коралловым рифам
Насладиться прогулкой по Красному морю с максимальным комфортом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
520 за всё до 4 чел.
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Круиз
8 часов
Релакс-день на Красном море: групповая прогулка на лодке
Отправиться в круиз на комфортабельном судне, отдохнуть на палубе и понаблюдать за подводным миром
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
11 июня в 08:45
75 за человека
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.
День в Красном море на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
День в Красном море на индивидуальной яхте
Отправиться из Шарм-эль-Шейха на морскую прогулку и понырять возле трёх коралловых рифов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • K
    Kseniia
    16 мая 2024
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в
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    самого себя! Потрясающий опыт! Нам очень повезло, мы были одни в лагере! Очень гостеприимный и заботливый персонал! Остались очень яркие впечатления! Отдельно спасибо, Валиду, очень внимательный, заботливый, ничего лишнего не предлагал, очень это порадовало после групповых экскурсий! В следующий раз обязательно поедем на пирамиды индивидуально🙃 Очень рекомендую эту экскурсию!

    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Это определенно лучший вариант досуга в Шарме!!! Организация на высшем уровне. Гид Валид всегда был на связи и отвечал на
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    все вопросы и скрасил наше пребывание у бедуинов фруктами, снеками и напитками. Палатки комфортные и красивые, еда вкусная, вечером разжигают огонь и организуют зону для релакса. Лагерь находится на берегу моря, имеет хороший риф со множеством рыбок. Вокруг очень живописные пейзажи… горы сменяют море, виды завораживают! Очень чистый и комфортный туалет, мы даже не ожидали. Душ с пресной водой тоже имеется. У нас остались только положительные эмоции. Место прекрасно подойдет для романтичного отдыха или для тех, кто хочет насладиться тишиной и побыть вдали от города. P.s Я забыла у бедуинов свои часа и Валид привез мне их в отель не следующий день, хотя косяк исключительно мой. Так же расширил нашу программу и включил в нее дополнительную экскурсию по нац парку без доплаты, что очень порадовало. Настоятельно рекомендую к посещению!

  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
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    привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Когда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не просто и особо не надеялись
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    попасть туда. При поиске экскурсий повезло найти Анастасию, которая организовала нам индивидуальную поездку (сопровождение) в это крутое место, пропитанное аутентичностью и атмосферой востока, а так же подсказала в какое время лучше поехать) На комфортном авто мы доехали до кафе, сделали красивые фото, разместились на хороших местах, где смогли полностью погрузиться в атмосферу заведения. В стоимость были включены напитки и кальян. Эта поездка оставила у нас яркие впечатления и если мы снова прилетим в Шарм, обязательно ее повторим! Спасибо!

    Когда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не просто
  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Все организовано очень хорошо, единственное, взяли 2 часа, нужно брать 3 часа))
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
    Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил маршрут и посещение заявленных
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    локаций заповедника, которые показывают все его красоты, дают насладиться увиденным и оставить приятные воспоминания в виде потрясающих фотографий (не без помощи Али) и эмоций, которые максимально дополняют впечатления!! Экскурсия для тех, кто готов за очень непродолжительное время с 8 до 14 часов получить не утомительное путешествие, потрясающий снорклинг и желание обязательно вернуться)))

    Отличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построилОтличная экскурсия, обязательно для отдыхающих в Шарм -эль-шейх))) Ценность Али в том, что очень хорошо построил
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Очень интересное и красивое кафе, особенно после заката, когда зажигаются огоньки. Все прошло замечательно. Прошли без очереди, заказали легкие закуски, коктейли и кальян. Провели интересный вечер за приятной беседой.
    Очень интересное и красивое кафе, особенно после заката, когда зажигаются огоньки. Все прошло замечательно. Прошли безОчень интересное и красивое кафе, особенно после заката, когда зажигаются огоньки. Все прошло замечательно. Прошли без
  • В
    Валерия
    16 апреля 2024
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Прекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большая очередь, но Лоай все
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    решил и мы прошли вперед. Место прекрасное, по рекомендации Лоая взяли чай Фарша, вкуснее ничего не пробовала! Не передать словами, насколько прекрасное место и необычное, рекомендуем! Сейчас понимаем, что одним там делать нечего, лучше с кем-то из местных, так что выбирайте эту экскурсию, не пожалеете!

    Прекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большаяПрекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большаяПрекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большаяПрекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большаяПрекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большаяПрекрасное место, хорошо, что мы решили пойти с сопровождением и выбрали этих ребят. Там была большая
  • Е
    Евгения
    26 марта 2024
    Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
    Экскурсию бронировали заранее для 6 человек (2 взр и 4 детей разного возраста) Для нашей компании подобрали подходящий по вместимости катер. Трансфер
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    приехал заранее, Наталья приготовила для нас напитки и воду в мини холодильнике, спасибо) Чудесная прогулка и окрестности посмотреть, и поплавать у рифа. и чуть-чуть подержаться за руль для мальчишек)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
  2. Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
  3. Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
  4. Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
  5. Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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