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все вопросы и скрасил наше пребывание у бедуинов фруктами, снеками и напитками. Палатки комфортные и красивые, еда вкусная, вечером разжигают огонь и организуют зону для релакса. Лагерь находится на берегу моря, имеет хороший риф со множеством рыбок. Вокруг очень живописные пейзажи… горы сменяют море, виды завораживают! Очень чистый и комфортный туалет, мы даже не ожидали. Душ с пресной водой тоже имеется. У нас остались только положительные эмоции. Место прекрасно подойдет для романтичного отдыха или для тех, кто хочет насладиться тишиной и побыть вдали от города. P.s Я забыла у бедуинов свои часа и Валид привез мне их в отель не следующий день, хотя косяк исключительно мой. Так же расширил нашу программу и включил в нее дополнительную экскурсию по нац парку без доплаты, что очень порадовало. Настоятельно рекомендую к посещению!