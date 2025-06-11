Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по городу Шарм-эль-Шейх позволит вам погрузиться в богатую культуру и историю Египта, наслаждаясь разнообразием улочек.



Мы собрали для вас все самые популярные места города в одну программу, включая Коптскую церковь, Мечеть Эль-Мустафа, кафе «Фарша», Старый рынок и Площадь Сохо. Не упустите шанс наполниться впечатлениями и эмоциями от этого удивительного места. 5 2 отзыва

Богдади Ваш гид в Шарм-эш-Шейхе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автобусе 10% Скидка на заказ 95 выгода $9.50 $85.50 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху Обзорная экскурсия по городу Шарм-эль-Шейх — это уникальная возможность погрузиться в богатую культуру и историю Египта, наслаждаясь разнообразием и колоритом улочек этого удивительного курорта. В рамках экскурсии мы собрали для вас все самые популярные места города в одну увлекательную программу. Вы посетите Коптскую церковь, где сможете увидеть уникальную архитектуру и узнать о христианской истории Египта. Затем мы направимся к Мечети Эль-Мустафа, одной из самых красивых мечетей региона, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. После этого мы сделаем остановку в кафе «Фарша», где вам предложат попробовать традиционные египетские блюда, насыщенные ароматами и вкусами местной кухни. Не забудьте также посетить Старый рынок, где можно приобрести сувениры, изделия ручной работы и познакомиться с местной культурой. Завершим нашу экскурсию на Площади Сохо, известной своими ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, где вы сможете насладиться вечерней атмосферой Шарм-эль-Шейха. Не упустите шанс наполниться впечатлениями и эмоциями от этого прекрасного курорта, который сочетает в себе древнюю историю и современный комфорт! Важная информация: С собой желательно взять воду и деньги на сувениры

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Коптская церковь

Мечеть Эль-Мустафа

Кафе «Фарша»

Старый рынок

Площадь Сохо Что включено Комфортабельный трансфер из вашего отеля и обратно

Услуги гида, прекрасно владеющего русским языком Что не входит в цену Еда и напитки в кафе - по вашему желанию Где начинаем и завершаем? Начало: От отеля Завершение: В отеле Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация С собой желательно взять воду и деньги на сувениры Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.