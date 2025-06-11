Обзорная экскурсия по городу Шарм-эль-Шейх позволит вам погрузиться в богатую культуру и историю Египта, наслаждаясь разнообразием улочек.
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху Обзорная экскурсия по городу Шарм-эль-Шейх — это уникальная возможность погрузиться в богатую культуру и историю Египта, наслаждаясь разнообразием и колоритом улочек этого удивительного курорта. В рамках экскурсии мы собрали для вас все самые популярные места города в одну увлекательную программу. Вы посетите Коптскую церковь, где сможете увидеть уникальную архитектуру и узнать о христианской истории Египта. Затем мы направимся к Мечети Эль-Мустафа, одной из самых красивых мечетей региона, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. После этого мы сделаем остановку в кафе «Фарша», где вам предложат попробовать традиционные египетские блюда, насыщенные ароматами и вкусами местной кухни. Не забудьте также посетить Старый рынок, где можно приобрести сувениры, изделия ручной работы и познакомиться с местной культурой. Завершим нашу экскурсию на Площади Сохо, известной своими ресторанами, магазинами и развлекательными заведениями, где вы сможете насладиться вечерней атмосферой Шарм-эль-Шейха. Не упустите шанс наполниться впечатлениями и эмоциями от этого прекрасного курорта, который сочетает в себе древнюю историю и современный комфорт! Важная информация: С собой желательно взять воду и деньги на сувениры
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коптская церковь
- Мечеть Эль-Мустафа
- Кафе «Фарша»
- Старый рынок
- Площадь Сохо
Что включено
- Комфортабельный трансфер из вашего отеля и обратно
- Услуги гида, прекрасно владеющего русским языком
Что не входит в цену
- Еда и напитки в кафе - по вашему желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой желательно взять воду и деньги на сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Ю
Юлия
11 июн 2025
Очень хорошая экскурсия. Рекомендую. Посетили все достопримечательности. Нас научили правильно торговаться с Египтянами. Без спешки все посмотрели, рассмотрели. Гид нам помог сделать красивые фото на память. В старом городе купили сувениры.
И
Ирина
30 мар 2025
Рекомендую. Забронировали за 2 часа до начала. Быстро ответили, назначили время и место встречи. Все локации четко по времени. Гид отлично говорит на русском, доброжелательный, грамотно и интересно рассказывает о достопримечательностях. Детям понравилось- это важно. Хорошее мероприятие для вечерней прогулки. Спасибо всем участникам!
