Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха

Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии.

И не где-нибудь, а в самом популярном рыбном ресторане города «Fares»! Там вы отведаете свежайшие морские деликатесы и традиционные закуски. Мы поможем определиться с непростым выбором и расскажем об истории заведения. А путь в «Fares» украсим автопрогулкой по вечернему Шарм-эль-Шейху.
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся в ресторан на комфортабельном автомобиле и по пути увидим центр города: район Наама Бей, в отдалении — мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба, а также живописные панорамы гор.

Ужин в «Fares»

История ресторана началась с маленькой рыбной лавки в Шарм-эль-Шейхе, которая со временем превратилась в большую сеть заведений с вкуснейшей кухней в городе и за его пределами.

В «Fares» безупречно готовят рыбные блюда, к которым подаются традиционные закуски и свежий хлеб. Перед ужином вы сами выберете с витрины морскую рыбу. Наш гид-сопровождающий поможет вам не потеряться среди огромного разнообразия и оформить заказ. А за ужином расскажет интересные факты о заведении и городе.

В ужин входят:

  • салаты и холодные закуски (хумус, баба гануш, тахини)
  • суп из морепродуктов
  • традиционный египетский рис
  • морская рыба на гриле
  • креветки фри/на гриле
  • свежевыжатый сок/чай/кофе

При желании за дополнительную плату добавим к ужину морские деликатесы (лобстеры, морские ежи, устрицы).

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD, сопровождение гида, ужин в ресторане
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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