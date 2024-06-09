Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии.
И не где-нибудь, а в самом популярном рыбном ресторане города «Fares»! Там вы отведаете свежайшие морские деликатесы и традиционные закуски. Мы поможем определиться с непростым выбором и расскажем об истории заведения. А путь в «Fares» украсим автопрогулкой по вечернему Шарм-эль-Шейху.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отправимся в ресторан на комфортабельном автомобиле и по пути увидим центр города: район Наама Бей, в отдалении — мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба, а также живописные панорамы гор.
Ужин в «Fares»
История ресторана началась с маленькой рыбной лавки в Шарм-эль-Шейхе, которая со временем превратилась в большую сеть заведений с вкуснейшей кухней в городе и за его пределами.
В «Fares» безупречно готовят рыбные блюда, к которым подаются традиционные закуски и свежий хлеб. Перед ужином вы сами выберете с витрины морскую рыбу. Наш гид-сопровождающий поможет вам не потеряться среди огромного разнообразия и оформить заказ. А за ужином расскажет интересные факты о заведении и городе.
В ужин входят:
салаты и холодные закуски (хумус, баба гануш, тахини)
суп из морепродуктов
традиционный египетский рис
морская рыба на гриле
креветки фри/на гриле
свежевыжатый сок/чай/кофе
При желании за дополнительную плату добавим к ужину морские деликатесы (лобстеры, морские ежи, устрицы).
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Elantra HD, сопровождение гида, ужин в ресторане
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 109 туристов
Привет! Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. читать дальше
Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.