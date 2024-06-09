Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии. И не где-нибудь, а в самом популярном рыбном ресторане города «Fares»! Там вы отведаете свежайшие морские деликатесы и традиционные закуски. Мы поможем определиться с непростым выбором и расскажем об истории заведения. А путь в «Fares» украсим автопрогулкой по вечернему Шарм-эль-Шейху.

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за 1 человека или €43 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отправимся в ресторан на комфортабельном автомобиле и по пути увидим центр города: район Наама Бей, в отдалении — мечеть Эль-Мустафа и церковь Жителей Неба, а также живописные панорамы гор.

Ужин в «Fares»

История ресторана началась с маленькой рыбной лавки в Шарм-эль-Шейхе, которая со временем превратилась в большую сеть заведений с вкуснейшей кухней в городе и за его пределами.

В «Fares» безупречно готовят рыбные блюда, к которым подаются традиционные закуски и свежий хлеб. Перед ужином вы сами выберете с витрины морскую рыбу. Наш гид-сопровождающий поможет вам не потеряться среди огромного разнообразия и оформить заказ. А за ужином расскажет интересные факты о заведении и городе.

В ужин входят:

салаты и холодные закуски (хумус, баба гануш, тахини)

суп из морепродуктов

традиционный египетский рис

морская рыба на гриле

креветки фри/на гриле

свежевыжатый сок/чай/кофе

При желании за дополнительную плату добавим к ужину морские деликатесы (лобстеры, морские ежи, устрицы).

Организационные детали