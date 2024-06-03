Куда пойти в Шарм-эль-Шейхе, чтобы разбавить пляжный отдых новыми впечатлениями? Все самые интересные места города собраны в одну программу, чтобы знакомство с ним было полным и увлекательным.Мечеть Эль-Мустафа, коптская церковь,

кафе «Фарша», Старый город и площадь Сохо - это лишь часть маршрута. Профессиональный русскоговорящий гид покажет и расскажет об истории и архитектуре Египта, Синайского полуострова и Шарм-эль-Шейха, поделится фактами о местной культуре, традициях и обычаях. Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota для группы до 6 человек. Дети до 5 лет не учитываются в числе участников, а на детей старше 5 лет покупается отдельный билет. Не упустите возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с новой стороны

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Эль-Мустафа — одна из крупнейших и красивейших в Шарм-эль-Шейхе. Интерьер мечети напоминает дворец из восточных сказок. А высокий купол украшен цитатами из Корана. В этом месте вы поймёте, насколько близки по вере мусульмане и христиане.

Коптская церковь (православная). Её название — Ас-Самаиюн, или кафедральная церковь Небожителей. Это потрясающее монументальное сооружение. Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам.

Кафе «Фарша». Если вы не были здесь, считайте, вы пропустили самое атмосферное место города. Кафе расположено на склоне горы, в бухте Рас-Ум-эль-Сид. Аутентичный дизайн с многочисленной антикварной мебелью, глиняными горшками, разноцветными коврами, восточная музыка — то, что делает кафе неповторимым.

Старый город. Вас ждут узкие улочки, традиционные магазины и рынки, где можно приобрести сувениры, ювелирные изделия, ковры ручной работы и многое другое. Также вы сможете посетить мечеть Эль-Сахаба. Её характерная особенность — высокие минареты, которые видны практически из любой точки города.

Площадь Сохо с поющими и танцующими фонтанами. Здесь активная ночная жизнь, множество магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений.

Наш профессиональный русскоговорящий гид не только покажет все эти места, но и расскажет об истории и архитектуре Египта, Синайского полуострова и Шарм-эль-Шейха, поделится фактами о местной культуре, традициях и обычаях.

Организационные детали