Мечеть Эль-Мустафа, коптская церковь,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть самые значимые места Шарм-эль-Шейха
- 🕌 Посещение крупнейшей мечети Эль-Мустафа
- ⛪ Визит в монументальную коптскую церковь Ас-Самаиюн
- ☕ Атмосферное кафе «Фарша» с аутентичным дизайном
- 🏙 Прогулка по Старому городу с его узкими улочками и рынками
- 💃 Активная ночная жизнь на площади Сохо с поющими фонтанами
- 📚 Увлекательные рассказы профессионального гида о культуре и истории
Что можно увидеть
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптская церковь Ас-Самаиюн
- Кафе «Фарша»
- Старый город
- Мечеть Эль-Сахаба
- Площадь Сохо
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мечеть Эль-Мустафа — одна из крупнейших и красивейших в Шарм-эль-Шейхе. Интерьер мечети напоминает дворец из восточных сказок. А высокий купол украшен цитатами из Корана. В этом месте вы поймёте, насколько близки по вере мусульмане и христиане.
Коптская церковь (православная). Её название — Ас-Самаиюн, или кафедральная церковь Небожителей. Это потрясающее монументальное сооружение. Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам.
Кафе «Фарша». Если вы не были здесь, считайте, вы пропустили самое атмосферное место города. Кафе расположено на склоне горы, в бухте Рас-Ум-эль-Сид. Аутентичный дизайн с многочисленной антикварной мебелью, глиняными горшками, разноцветными коврами, восточная музыка — то, что делает кафе неповторимым.
Старый город. Вас ждут узкие улочки, традиционные магазины и рынки, где можно приобрести сувениры, ювелирные изделия, ковры ручной работы и многое другое. Также вы сможете посетить мечеть Эль-Сахаба. Её характерная особенность — высокие минареты, которые видны практически из любой точки города.
Площадь Сохо с поющими и танцующими фонтанами. Здесь активная ночная жизнь, множество магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений.
Наш профессиональный русскоговорящий гид не только покажет все эти места, но и расскажет об истории и архитектуре Египта, Синайского полуострова и Шарм-эль-Шейха, поделится фактами о местной культуре, традициях и обычаях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota для группы до 6 человек. Дети до 5 лет не учитываются в числе участников (то есть вместе с детьми может быть больше 6 человек). На детей старше 5 лет покупается отдельный билет.
в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€13
|Дети до 11 лет
|€10
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Отзывы и рейтинг
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Спасибо! Всем рекомендуем
Экскурсия в мини-группе. Организационные моменты на высоте. Все основные достопримечательности охвачены. Всем участникам экскурсии подарили приятные подарочки. Нам оч понравилось!
Однозначно рекомендую данную экскурсию и Богдади как экскурсовода
за подарочки)
Могу смело рекомендовать, очень классно!
Он настоящий профессионал своего дела: рассказал очень интересно и подробно о каждом объекте, ответил на все вопросы