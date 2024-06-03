Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе

Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Куда пойти в Шарм-эль-Шейхе, чтобы разбавить пляжный отдых новыми впечатлениями? Все самые интересные места города собраны в одну программу, чтобы знакомство с ним было полным и увлекательным.

Мечеть Эль-Мустафа, коптская церковь,
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кафе «Фарша», Старый город и площадь Сохо - это лишь часть маршрута.

Профессиональный русскоговорящий гид покажет и расскажет об истории и архитектуре Египта, Синайского полуострова и Шарм-эль-Шейха, поделится фактами о местной культуре, традициях и обычаях. Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota для группы до 6 человек. Дети до 5 лет не учитываются в числе участников, а на детей старше 5 лет покупается отдельный билет. Не упустите возможность увидеть Шарм-эль-Шейх с новой стороны

5
42 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная возможность увидеть самые значимые места Шарм-эль-Шейха
  2. 🕌 Посещение крупнейшей мечети Эль-Мустафа
  3. ⛪ Визит в монументальную коптскую церковь Ас-Самаиюн
  4. ☕ Атмосферное кафе «Фарша» с аутентичным дизайном
  5. 🏙 Прогулка по Старому городу с его узкими улочками и рынками
  6. 💃 Активная ночная жизнь на площади Сохо с поющими фонтанами
  7. 📚 Увлекательные рассказы профессионального гида о культуре и истории

Что можно увидеть

  • Мечеть Эль-Мустафа
  • Коптская церковь Ас-Самаиюн
  • Кафе «Фарша»
  • Старый город
  • Мечеть Эль-Сахаба
  • Площадь Сохо
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 15:45, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Эль-Мустафа — одна из крупнейших и красивейших в Шарм-эль-Шейхе. Интерьер мечети напоминает дворец из восточных сказок. А высокий купол украшен цитатами из Корана. В этом месте вы поймёте, насколько близки по вере мусульмане и христиане.

Коптская церковь (православная). Её название — Ас-Самаиюн, или кафедральная церковь Небожителей. Это потрясающее монументальное сооружение. Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам.

Кафе «Фарша». Если вы не были здесь, считайте, вы пропустили самое атмосферное место города. Кафе расположено на склоне горы, в бухте Рас-Ум-эль-Сид. Аутентичный дизайн с многочисленной антикварной мебелью, глиняными горшками, разноцветными коврами, восточная музыка — то, что делает кафе неповторимым.

Старый город. Вас ждут узкие улочки, традиционные магазины и рынки, где можно приобрести сувениры, ювелирные изделия, ковры ручной работы и многое другое. Также вы сможете посетить мечеть Эль-Сахаба. Её характерная особенность — высокие минареты, которые видны практически из любой точки города.

Площадь Сохо с поющими и танцующими фонтанами. Здесь активная ночная жизнь, множество магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений.

Наш профессиональный русскоговорящий гид не только покажет все эти места, но и расскажет об истории и архитектуре Египта, Синайского полуострова и Шарм-эль-Шейха, поделится фактами о местной культуре, традициях и обычаях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota для группы до 6 человек. Дети до 5 лет не учитываются в числе участников (то есть вместе с детьми может быть больше 6 человек). На детей старше 5 лет покупается отдельный билет.

в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€13
Дети до 11 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 42 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Людмила)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Irina)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Наталья)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Наталья)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Наталья)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Ангелина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Ангелина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Ангелина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Ангелина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Люция)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Люция)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Марина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Марина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Марина)Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе (Марина)
А
3 июня 2024
Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.
Людмила
2 июня 2024
Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
Надежда
29 мая 2024
Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком.
Спасибо! Всем рекомендуем
А
24 мая 2024
Все прошло отлично! Интересная экскурсия, хорошее владение русским языком. Приятное отношение)
О
23 мая 2024
Посетили с Богдади вечернюю экскурсию по городу. Была групповая экскурсия, но были мы одни с сыном, провел полноценную экскурсию 4 часа, очень интересно и познавательно рассказывал, посетили много интересных мест, сделал нам красивые фото, дождались открытия поющих фонтанов на площади Сохо, погуляли там. Отличный русский язык, ответил на все наши вопросы,рекомендую!
I
21 мая 2024
Гид с отличным чувством юмора)
Экскурсия в мини-группе. Организационные моменты на высоте. Все основные достопримечательности охвачены. Всем участникам экскурсии подарили приятные подарочки. Нам оч понравилось!
Гид с отличным чувством юмора)Гид с отличным чувством юмора)Гид с отличным чувством юмора)Гид с отличным чувством юмора)Гид с отличным чувством юмора)Гид с отличным чувством юмора)Гид с отличным чувством юмора)
Н
20 мая 2024
Богданом в назначенное время приехал за нами к отелю, провел замечательную экскурсию много рассказал. Сделал нам замечательные фотографии, ни на одной локации не торопил, в стором городе, подождали пока включиться
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подсветка, для красивых фотографий. С Богдади было очень интересно и общаться и дискутировать на различные темы. Отвечал на все вопросы про жизнь и быт в Египте, даже то, что не входило в тему экскурсии

Е
20 мая 2024
Были на экскурсии "Вечерний Шарм-эль-Шейх". Экскурсия понравилась. Богдади рассказывал об историии, географии, местных традициях, образовании, медицине и о многом другом. Терпеливо отвечал на разнообразные вопросы участников. Смешно шутил. Маршрут продуман хорошо. Прогулка неутомительная несмотря на жаркую погоду, в машине кондиционер.
Однозначно рекомендую данную экскурсию и Богдади как экскурсовода
Н
19 мая 2024
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Все чётко организовано, гид очень эрудированный, доброжелательный, подробно ответит на любой вопрос. Отдельное спасибо
за подарочки)
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Все чётко организовано, гид очень эрудированный, доброжелательный, подробно ответитБольшое спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Все чётко организовано, гид очень эрудированный, доброжелательный, подробно ответитБольшое спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Все чётко организовано, гид очень эрудированный, доброжелательный, подробно ответит
Олеся
16 мая 2024
Просто замечательная экскурсия! Богдади очень харизматичный, скромный и корректный человек. Подача и наполненость материала - выше всяких похвал! Экскурсия прошла на одном дыхании и совсем не хотелось расставаться))) поэтому мы взяли ещё 2 экскурсии (никакого навязывания, просто хочется продолжить такое интересное общение).
Могу смело рекомендовать, очень классно!
Мария
13 мая 2024
Забронировали экскурсию в 11 утра, в 16:45 нас уже забрали из отеля. Все четко. Началось общение с презентов. Не смотря на заявленное путешествие группой были только мы (1 взрослый и
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двое детей 13 лет), так что получился индивидуальный тур. Богдади хорошо говорит по-русски - сказал, что его преподавательница русского языка из Санкт-Петербурга. С ним мы интересно подискутировали на разные темы. Посетили даже чуть больше, чем было в программе. Узнали про особенности жизни, обучения и традиции местного населения - было очень познавательно! Дети не устали, сказали, что им понравилось.
Богдади приветлив, тактичен, начитан, умеет расположить собеседника к себе и заинтересовать рассказом.
Наша экскурсия длилась около 4,5 часов и пролетела незаметно!

А
13 мая 2024
Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду, Богдади! Экскурсия прошла просто на одном дыхании!

Он настоящий профессионал своего дела: рассказал очень интересно и подробно о каждом объекте, ответил на все вопросы
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(даже самые каверзные!), был невероятно доброжелателен и отзывчив.

Отдельное спасибо за приятный сюрприз - памятные сувениры, которые будут напоминать об этой замечательной экскурсии!

Однозначно рекомендую всем, кто хочет получить максимум удовольствия и знаний!

А
12 мая 2024
Невероятная экскурсия. Гид со знанием города, культуры и всех тонкостей жизни в Египте. Безумно интересно и красиво. Не пожалеете точно. Экскурсия прекрасная😍😍😍😍😍
Невероятная экскурсия. Гид со знанием города, культуры и всех тонкостей жизни в Египте. Безумно интересно иНевероятная экскурсия. Гид со знанием города, культуры и всех тонкостей жизни в Египте. Безумно интересно иНевероятная экскурсия. Гид со знанием города, культуры и всех тонкостей жизни в Египте. Безумно интересно иНевероятная экскурсия. Гид со знанием города, культуры и всех тонкостей жизни в Египте. Безумно интересно и
Л
8 мая 2024
Экскурсия была организована четко, все по времени. Мало того, наша семья была единственной на экскурсии, так что можно сказать индивидуальная для двоих взрослых и двух детей). Богдади очень вежливый, воспитанный,
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начитанный, прекрасно знает историю страны, культуру и обычаи. Очень много интересного узнали, везде ходили спокойно, нас не торопил никто, много советов дал по отдыху в Египте. Спасибо большое, Богдади, будем Вас рекомендовать знакомым 🙏👍!!!🤗

Экскурсия была организована четко, все по времени. Мало того, наша семья была единственной на экскурсии, такЭкскурсия была организована четко, все по времени. Мало того, наша семья была единственной на экскурсии, так
О
2 мая 2024
Всем путешественникам могу рекомендовать данную экскурсию! Точно в назначенное время гид забрал нашу семью от отеля, экскурсия информативная и интересная!

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