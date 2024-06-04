1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Здесь активная ночная жизнь, множество магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
«Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 80€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
«День местные жители стараются проводить в прохладных помещениях, вечером выходят гулять»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«Вечер дополним автопрогулкой по городу»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €75 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«Как проходит ночное восхождение»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
«Наше путешествие начнётся накануне вечером»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
Индивидуальная
3 часа
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«В часы заката здесь невероятный свет для фотографий»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
«Вечер дополним автопрогулкой по городу, кальяном и ароматным кофе»
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Тишина, непривычная уху, багряное солнце заката, а после — миллиарды звёзд в тёмном небе»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите захватывающее вечернее шоу, которое включает в себя танцы живота, фольклорные представления и живую музыку»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
5 часов
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
«Здесь открываются потрясающие виды, как в дневное, так и в вечернее время»
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Романтическая вечерняя прогулка»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Индивидуальная
12 часов
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
«По наступлении вечера, бедуин разведет костер, создавая атмосферу теплого и уютного вечера»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«В часы заката здесь невероятно красивый свет для фотографий, у вас останутся замечательные кадры на память»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало: В отеле
«Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваш отель
«Давайте посмотрим на Шарм-эль-Шейх в свете вечерних огней»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$60 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Супер квадро-сафари
«Закат солнца встретим верхом на верблюдах - совсем, как путешественники с караванами тысячи лет назад»
Расписание: Ежедневно в 16:30
$32 за человека
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
«Приглашаем совершить вечерную романтическую морскую прогулку на яхте с ужином и шоу программой»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Групповая
4 часа
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
«В течение всего вечера для Вас будет звучать живая музыка, а так же интересная шоу программа»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$38 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Он открыт с утра до вечера, не только во время литургий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
«Вечер дополним автопрогулкой по городу»
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
«Площадь Сохо — центр ночной жизни»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
«Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, с питанием (обед/ужин) или без него — сообщите свои пожелания заранее»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«А вечером мы отвезём вас в отель»
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750€675 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Этот вечер станет для вас особенным: мы посетим самые топовые места Шарм-эль-Шейха»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€360 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Начало: У вашего отеля
«А путь в «Fares» украсим автопрогулкой по вечернему Шарм-эль-Шейху»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85€73 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Поплавать с рыбками у кораллового рифа и проводить закат в красивом месте
Начало: У вашего отеля
«Вы проводите закат, отдыхая после плавания»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90€77 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
«Закат на пляже После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Поездка рассчитана на весь день: размещение на яхте с 09:00 утра и возвращение в порт в 17:30 вечера (возможны изменения в зависимости от сезона и погодных условий)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
«Площадь Сохо расположена район Шаркс-бей и известна своей активной ночной жизнью, множеством магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений»
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
$13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММилена4 июня 2024Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнастасия3 июня 2024Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
- ААнтонина2 июня 2024Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
- ННадежда29 мая 2024Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
- ЧЧепикова27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, группа была 8 человек, посмотрели значимые места Шарм- эль-Шейха. Экскурсовод Алиса просто супер! Много рассказала о стране и о городе.
- ВВалентин25 мая 2024Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
- ММихаил24 мая 2024Замечательный гид Наталья. Экскурсия очень интересная, не один ваш вопрос не останется без ответа. Рекомендую заказать всем кто первый раз
- ААнастасия21 мая 2024Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Вечерние»
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