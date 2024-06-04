Вечерние экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 38 экскурсий в категории «Вечерние» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €13, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
«Здесь активная ночная жизнь, множество магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
«Возвращаемся из Каира в 5-6 часов вечера»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Площадь Сохо — европеизированный уголок в Шарме, созданный для вечернего променада, чем мы и займемся»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
«Это место напоминает лавину из старых вещей, а вечером красиво подсвечивается цветными огоньками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
«Прогулка по вечернему Шарму познакомит вас с разнообразием религий и уникальным сочетанием традиционного Востока и современности»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
«День местные жители стараются проводить в прохладных помещениях, вечером выходят гулять»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«Вечер дополним автопрогулкой по городу»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 75 за всё до 4 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
«Как проходит ночное восхождение»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
«Наше путешествие начнётся накануне вечером»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Топ Шарм-Эль-Шейха: культурное погружение и эксклюзивные места
Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«В часы заката здесь невероятный свет для фотографий»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
65 за всё до 4 чел.
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
«Вечер дополним автопрогулкой по городу, кальяном и ароматным кофе»
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
150 за всё до 3 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«Вечер среди бедуинов в Сант-Катрин»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Тишина, непривычная уху, багряное солнце заката, а после — миллиарды звёзд в тёмном небе»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите захватывающее вечернее шоу, которое включает в себя танцы живота, фольклорные представления и живую музыку»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
43 отзыва
Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
Начало: Ваш отель
«Здесь открываются потрясающие виды, как в дневное, так и в вечернее время»
Расписание: По вторникам, средам, и воскресеньям
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
$15 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Романтическая вечерняя прогулка»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
«По наступлении вечера, бедуин разведет костер, создавая атмосферу теплого и уютного вечера»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«В часы заката здесь невероятно красивый свет для фотографий, у вас останутся замечательные кадры на память»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 16.00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$65 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
Начало: В отеле
«Прогулка по вечерним улицам Шарма позволит вам погрузиться в разнообразие религий и увидеть, как традиционный восток гармонично переплетается с элементами современности»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $60 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
Начало: Ваш отель
«Давайте посмотрим на Шарм-эль-Шейх в свете вечерних огней»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 19:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$60 за всё до 4 чел.
Супер квадро-сафари
Групповая
4.5 часа
4 отзыва
Супер квадро-сафари
«Закат солнца встретим верхом на верблюдах - совсем, как путешественники с караванами тысячи лет назад»
Расписание: Ежедневно в 16:30
$32 за человека
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Вечерняя прогулка на яхте
🛥 На яхте
Билет на борт
4 часа
Вечерняя прогулка на яхте
«Приглашаем совершить вечерную романтическую морскую прогулку на яхте с ужином и шоу программой»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$31 за человека
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
🛥 На яхте
Групповая
4 часа
Вечерняя прогулка на пиратской яхте «Sina Dream»
«В течение всего вечера для Вас будет звучать живая музыка, а так же интересная шоу программа»
Расписание: Ежедневно в 17:00
$38 за человека
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
«Тут будет и сердце ваше…». Православный храм Небожителей в Шарм-эль-Шейхе
Погрузиться в синтез культур и атмосферу веротерпимости
Начало: Возле вашего отеля
«Он открыт с утра до вечера, не только во время литургий»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
«Вечер дополним автопрогулкой по городу»
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
«Площадь Сохо — центр ночной жизни»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6051 за всё до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
«Экскурсию можно забронировать на дневное или вечернее время, с питанием (обед/ужин) или без него — сообщите свои пожелания заранее»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе из Шарм-эль-Шейха
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
«А вечером мы отвезём вас в отель»
Сегодня в 04:00
Завтра в 02:00
750675 за всё до 4 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Этот вечер станет для вас особенным: мы посетим самые топовые места Шарм-эль-Шейха»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Исследовать чудеса страны фараонов без спешки и суеты
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
360 за всё до 8 чел.
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Начало: У вашего отеля
«А путь в «Fares» украсим автопрогулкой по вечернему Шарм-эль-Шейху»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 8573 за всё до 4 чел.
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Поплавать с рыбками у кораллового рифа и проводить закат в красивом месте
Начало: У вашего отеля
«Вы проводите закат, отдыхая после плавания»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
9077 за всё до 3 чел.
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
«Закат на пляже После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Поездка рассчитана на весь день: размещение на яхте с 09:00 утра и возвращение в порт в 17:30 вечера (возможны изменения в зависимости от сезона и погодных условий)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
«Площадь Сохо расположена район Шаркс-бей и известна своей активной ночной жизнью, множеством магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений»
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
$13 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Заказывали экскурсию по топовым местам Шарма у гида Богдади. Нам очень понравилось. Пунктуально, четко, вовремя. Богдади дал много информации об
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    истории, отелях, курорте, обычиях, быте и др. Фотографировал нас на объектах показа. Всегда был вежлив и тактичен. Мы очень благодарны за эту экскурсию. Будем рекомендовать этого гида своим друзьям и знакомым.

  • Л
    Людмила
    2 июня 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели время. Огромное спасибо.
    Добрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провелиДобрый день! Экскурсия с Богдади понравилась. Увидели на вечернем Шарм-Эль-Шейх основные места, сделали фотки, прекрасно провели
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
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    от нас 100% рекомендация. 1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили) 2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян. 3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу. В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно. Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.

    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
    Были на экскурсии 25 мая 2024, все отлично. Получили полное представление о Шарм эль Шейхе и узнали много интересного из жизни египтян. Богдади образованный, интеллигентный гид, хорошо владеющий русским языком. Спасибо! Всем рекомендуем
  • Ч
    Чепикова
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Экскурсия очень понравилась, группа была 8 человек, посмотрели значимые места Шарм- эль-Шейха. Экскурсовод Алиса просто супер! Много рассказала о стране и о городе.
  • В
    Валентин
    25 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Отличная экскурсия с приятным гидом Ахмедом на комфортабельном автомобиле. Повидали множество интересных мест Каира, гид все очень интересно рассказывает, видно
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    что он тоже всем этим восхищается, многие потайные места и двери открывались только для нас так как у гида очень отношения с местными смотрителями:), нам помогали торговаться на рынке, советовали где поужинать, в общем благодаря Ахмеду поездка в Каир удалась на славу! (:

  • М
    Михаил
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Шарм-эль-Шейху с русским гидом
    Замечательный гид Наталья. Экскурсия очень интересная, не один ваш вопрос не останется без ответа. Рекомендую заказать всем кто первый раз
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    в Шарме обязательно, да и постоянные гости Шарма смогут узнать для себя много нового и не только о курорте, но и о стране и египтянах. Передвижение на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Наталья спасибо большое, очень довольны.

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами, когда дети перегрелись экскурсия по Нилу оказалась к месту, спасибо большое ☺️
    Нам все очень понравилось, организация на 5+ Ибрагим как факир оперативно доставал билеты, договаривался с колесницами

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Вечерние»

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