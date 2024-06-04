Старый рынок – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 10 экскурсий в категории «Старый рынок» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
6051 за всё до 4 чел.
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6054 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
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    истории города. В самом городе помогал с выбором покупок, Дополнительно предложил посмотреть мечеть. Приятным бонусом было угощение напитком из сахарного тростника и вкусным кофе. Очень советую воспользоваться услугами этого гида, время пролетело весело, легко и незаметно. Подходит экскурсия для любого возраста.

  • Е
    Елизавета
    27 мая 2024
    Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
    Спасибо, все прошло хорошо)
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
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    больше не только о городе, но и о жизни, быте, религии и традициях местных жителей. Время пролетело незаметно, хотелось прям продолжения … какой-нибудь ужин в национальном стиле 😎 жаль, что пришлось так быстро расстаться!

    Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всемБлагодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
    Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
  • С
    Софья
    16 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят. Гид Махмуд отлично владеет русским языком, рассказал нам о городе, ответил на все вопросы и сделал отличные фото! Спасибо, очень рекомендую 👍🏻
    Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Супер экскурсия, обязательна к посещению! По городу передвигались на легковой машине с кондиционером. Махмуд прекрасно знает город и его красочные
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    места. Также всегда поможет сделать классные фото. Время посещения каждой локации не ограничивается, вы сами решаете когда ехать дальше) все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Старый рынок»

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  1. Топовые места Шарм-эль-Шейха
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  4. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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