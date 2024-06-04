1 чел.
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Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 80€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
60€51 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Шарм-эль-Шейху: вдоль и поперёк
Детальное знакомство с городом - в утреннее или вечернее время
Начало: В вашем отеле
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Шарм-эль-Шейх
Посетить главные места города и узнать о нём самое интересное в комфортном автопешеходном формате
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
60€54 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ММилена4 июня 2024Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо организатору Наталье за замечательную экскурсию. Прогулялись в небольшой группе по топовым местам Шарм-эль-Шейха, увидели красивые и атмосферные локации. Однозначно рекомендую экскурсию!
- ННаталия29 мая 2024Поездка в старый город прошла замечательно. Валид(наш гид) был очень внимателен при встрече, подарил небольшой сувенир, по дороге рассказал о
- ЕЕлизавета27 мая 2024Спасибо, все прошло хорошо)
- ЮЮлия21 мая 2024Благодарим Наталью за гостеприимный и познавательный вечер в Шарм-эль-шейхе! На микроавтобусе с кондиционером проехали по всем топовым местам - узнали
- ЮЮлия19 мая 2024Все очень понравилось, все доступно понятно. Проезд комфортный. Все наши пожелания были учтены, на все вопросы получили ответы) Спасибо большое!
- ССофья16 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Посетили все главные достопримечательности и смотровую, куда как я поняла стандартные экскурсии не водят. Гид Махмуд отлично владеет русским языком, рассказал нам о городе, ответил на все вопросы и сделал отличные фото! Спасибо, очень рекомендую 👍🏻
- ААлексей15 мая 2024Супер экскурсия, обязательна к посещению! По городу передвигались на легковой машине с кондиционером. Махмуд прекрасно знает город и его красочные
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Старый рынок»
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