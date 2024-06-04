читать дальше

Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻