Индивидуальная
до 1 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
Начало: Место Вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00
Завтра в 03:00
18 апр в 03:00
$680 за экскурсию
Индивидуальная
до 2 чел.
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив легендарные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и богатейший Египетский музей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завтра в 04:00
18 апр в 04:00
$800 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя индивидуальная экскурсия по городу Шарм-Эль-Шейх
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$75 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 апреля 2025Замечательная поездка в Каир. Водители Эхаб и Тахир профессионалы своего дела, при всем безумном вождении в Каире забрали из отеля
- DDiana6 апреля 2025Сначала хочу сказать шукран(спасибо) Всем кто организовал исполнение моей и дочки мечты 😍🥳🙏 Мы брали индивидуальную экскурсию и трансфер. Так как я
- KKARINA5 апреля 2025Отличный тур,комфортабельный новый бус,лучший вариант для компании или семьи из 5 человек и более,водитель Алладин довёз с комфортом и по
- ААнна4 апреля 2025Спасибо Валиду и чудесному гиду Мохамеду за потрясающий день проведенный в Каире! Организация тура- безупречно, подарили подарочки, что тоже весьма
- ИИрина30 марта 2025Рекомендую. Забронировали за 2 часа до начала. Быстро ответили, назначили время и место встречи. Все локации четко по времени. Гид
- ААртур8 декабря 2024Заказывал экскурсию отцу с его женой, им очень понравилось! Все было оперативно, доброжелательно и профессионально! Отдельное спасибо организатору Валиду, за его заинтересованность и вовлеченность! Надеюсь еще не раз воспользуюсь услугами этой команды!
- ЕЕвгений5 ноября 2024Каир и пирамиды обязательны к посещению. Цитадель Каира, национальный музей, плато Гиза. Индивидуальный формат был выбран, чтобы не зависеть от других туристов. Валид хороший организатор, подарил нам трансфер на микроавтобусе из аэропорта Шарма в наш отель.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Мечеть Аль-Мустафа»
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