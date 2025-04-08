читать дальше

много слышала,что стандартные автобусные экскурсии возят больше по ненужным магазинам и маршрутам 😅 А тут ты сам составляешь план и маршрут и следуешь ему🙌 Благодарю Мухамеда,организатора этой экскурсии,за очень комфортную,быструю и безопасную работу Все четко и по делу. Всегда подробно отвечает на все вопросы, всегда на связи. Водителям Taхиру и Хусаму за полную безопастность в дороге. Пунктуальность и комфорт 🙏🙏🙏 Так мило было,когда водитель увидел,что у нас закончились местные деньги,а за $ не продали по дороге воду,он молча просто купил и принес нам🥲🙏 Ну и нашему чудесному гиду, Аделю,который познакомил нас со старым городом Каира,покатал по реке нил,провел увлекательную экскурсию в историческом музее И то,ради чего мы проехали 12 часов в (общем)показал 7 чудо Света- пирамиды и Сфинкса 🙏♥️👏 Потом еще накормили вкусным обедом 😊 Все было легко,без лишней суеты и воды. Всегда спрашивают комфортно ли,удобно ли Все ли хорошо 🙌 Благодарю вас ребята за эту организацию!!! Мы счастливы,и эти впечатления на всю жизнь 😊🙏😊