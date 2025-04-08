Мечеть Аль-Мустафа – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Аль-Мустафа» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
20 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
Начало: Место Вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00
Завтра в 03:00
18 апр в 03:00
$680 за экскурсию
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
Полеты на самолетах
20 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив легендарные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и богатейший Египетский музей
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Завтра в 04:00
18 апр в 04:00
$800 за всё до 2 чел.
Вечерняя индивидуальная экскурсия по городу Шарм-Эль-Шейх
На автобусе
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя индивидуальная экскурсия по городу Шарм-Эль-Шейх
Начало: От отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$75 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 апреля 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
    Замечательная поездка в Каир. Водители Эхаб и Тахир профессионалы своего дела, при всем безумном вождении в Каире забрали из отеля
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    довезли до места и вернули в отель в целости и сохранности, очень уверенно и ответственно ведут себя за рулем, знают английский язык. Гид Хасан работает много лет, хорошо говорит по русски, провел везде шустро без очередей, учел все пожелания и ответил на все интересующие вопросы, посоветовал на что стоит тратить деньги, а на что нет. Вкусно покормили в кафе. Поездка интересная и запомнится надолго. Спасибо огромное.

  • D
    Diana
    6 апреля 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
    Сначала хочу сказать шукран(спасибо) Всем кто организовал исполнение моей и дочки мечты 😍🥳🙏 Мы брали индивидуальную экскурсию и трансфер. Так как я
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    много слышала,что стандартные автобусные экскурсии возят больше по ненужным магазинам и маршрутам 😅 А тут ты сам составляешь план и маршрут и следуешь ему🙌 Благодарю Мухамеда,организатора этой экскурсии,за очень комфортную,быструю и безопасную работу Все четко и по делу. Всегда подробно отвечает на все вопросы, всегда на связи. Водителям Taхиру и Хусаму за полную безопастность в дороге. Пунктуальность и комфорт 🙏🙏🙏 Так мило было,когда водитель увидел,что у нас закончились местные деньги,а за $ не продали по дороге воду,он молча просто купил и принес нам🥲🙏 Ну и нашему чудесному гиду, Аделю,который познакомил нас со старым городом Каира,покатал по реке нил,провел увлекательную экскурсию в историческом музее И то,ради чего мы проехали 12 часов в (общем)показал 7 чудо Света- пирамиды и Сфинкса 🙏♥️👏 Потом еще накормили вкусным обедом 😊 Все было легко,без лишней суеты и воды. Всегда спрашивают комфортно ли,удобно ли Все ли хорошо 🙌 Благодарю вас ребята за эту организацию!!! Мы счастливы,и эти впечатления на всю жизнь 😊🙏😊

  • K
    KARINA
    5 апреля 2025
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
    Отличный тур,комфортабельный новый бус,лучший вариант для компании или семьи из 5 человек и более,водитель Алладин довёз с комфортом и по
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    времени довольно быстро для такого расстояния. Гид Адел прекрасно знает историю великолепно говорит по русски,благодаря ему успели побывать во всех значимых исторических местах Каира, профессионал своего дела. Благодаря его рекомендации сделали массу отличных фотографий. Великолепная организация тура,никаких задержек опозданий,и неутомительно. Спасибо за незабываемое путешествие,однозначно будем рекомендовать всем знакомым!!!!

  • А
    Анна
    4 апреля 2025
    Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
    Спасибо Валиду и чудесному гиду Мохамеду за потрясающий день проведенный в Каире! Организация тура- безупречно, подарили подарочки, что тоже весьма
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    приятно! Мы посетили пирамиды конечно, сфинкса, цитадель, старый город, музей самый крутой в мире и прокатились по Нилу на закате. Экскурсия не простая, сил забирает много, но оно того стоит. Спасибо, частичка Египта останется в моем сердце! 🧡

  • И
    Ирина
    30 марта 2025
    Вечерняя индивидуальная экскурсия по городу Шарм-Эль-Шейх
    Рекомендую. Забронировали за 2 часа до начала. Быстро ответили, назначили время и место встречи. Все локации четко по времени. Гид
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    отлично говорит на русском, доброжелательный, грамотно и интересно рассказывает о достопримечательностях. Детям понравилось- это важно. Хорошее мероприятие для вечерней прогулки. Спасибо всем участникам!

  • А
    Артур
    8 декабря 2024
    Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
    Заказывал экскурсию отцу с его женой, им очень понравилось! Все было оперативно, доброжелательно и профессионально! Отдельное спасибо организатору Валиду, за его заинтересованность и вовлеченность! Надеюсь еще не раз воспользуюсь услугами этой команды!
  • Е
    Евгений
    5 ноября 2024
    Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
    Каир и пирамиды обязательны к посещению. Цитадель Каира, национальный музей, плато Гиза. Индивидуальный формат был выбран, чтобы не зависеть от других туристов. Валид хороший организатор, подарил нам трансфер на микроавтобусе из аэропорта Шарма в наш отель.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Мечеть Аль-Мустафа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Шарм-эль-Шейха в Каир - город чудес на комфортабельном микроавтобусе
  2. Цитадель Каира - сердце Египта (Сфинкс и Пирамиды) на самолете (всё включено)
  3. Вечерняя индивидуальная экскурсия по городу Шарм-Эль-Шейх
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Мечеть Аль-Мустафа" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 800. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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