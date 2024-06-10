Обзорная экскурсия по туристическому городу Шарм-эль-Шейх позволит вам погрузиться в богатую культуру и историю Египта.
Это незабываемое путешествие, которое даст вам возможность окунуться в мир тайн и красоты этого удивительного города. Посетите места богатые архитектурой и духовной атмосферой.
Это незабываемое путешествие, которое даст вам возможность окунуться в мир тайн и красоты этого удивительного города. Посетите места богатые архитектурой и духовной атмосферой.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30
Что вас ожидает:
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптская церковь (православная церковь)
- Кафе Фарша
- Старый город, где находится главная, самая молодая и центральная Мечеть Аль-Сахаба
- Площадь Сохо, где можно увидеть поющие - танцующие фонтан и украшенные огнями улицу Сохо
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии:
- Мечеть Эль-Мустафа в Шарм-эль-Шейхе является одной из крупнейших и самых красивых мечетей в курортном городе Египта. Она поражает своей красотой и внешним видом. Интерьер мечети олицетворяет восточный роскошный дворец из сказок. Вы сможете насладиться ее величественной архитектурой и уникальными деталями снаружи и внутри. В центре мечети выделяется высокий купол, украшенный многочисленными цитатами из Корана. Это место покажет вам, насколько близки по вере мусульмане и христиане, и оставит у вас только положительные эмоции.
- Коптская церковь Ас-Самаиюн или по другому ее еще называют кафедральная церковь Небожителей. Очень потрясающее монументальное сооружение. Фрески и витражи этого храма посвящены библейским сюжетам и сочетают в себе множество разных стилей. Интересная особенность этого храма, что под землей есть еще целый этаж. Там также проходят службы.
- Если вы не были в кафе Фарша, считайте, вы зря ездили в Шарм-эль-Шейх. Кафе расположено на склоне горы, в бухте Рас Ум Эль Сид. Аутентичный дизайн кафе с многочисленной антикварной мебелью, глиняными горшками, разноцветными коврами и звуками восточной музыки очистят мысли и впустят всё самое прекрасное, оставляя незабываемое впечатление об этом месте.
- Прогулка по Старому городу Шарм-эль-Шейха, подарит вам уникальное очарование и покажет весь аутентичный опыт египетской культуры. Здесь вы найдете узкие улочки, традиционные магазины и рынки, где можно будет приобрести сувениры, ювелирные изделия, ковры ручной работы и многое другое. Также вы сможете посетить Мечеть Аль-Сахаба, которая является одной из самых красивых мечетей в городе. Характерная особенность мечети – это её высокие минареты, которые можно увидеть практически из любой точки города.
- Площадь Сохо расположена район Шаркс-бей и известна своей активной ночной жизнью, множеством магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений. Здесь представлены многие международные и локальные бренды. Но особое внимание заслуживает архитектурное оформление площади. Световые инсталляции, фонтаны и зеленые насаждения, они создают особую атмосферу комфорта и роскоши. Важная информация: С собой возьмите воду и деньги на сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$13
|Детский от 5 до 11 лет
|$10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптская церковь (православная церковь)
- Кафе Фарша
- Старый город, где находится главная, самая молодая и центральная Мечеть Аль-Сахаба
- Площадь Сохо, где можно увидеть поющие - танцующие фонтан и украшенные огнями улицу Сохо
Что включено
- Трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле
- Услуги гида, прекрасно владеющего русским языком
Что не входит в цену
- Еда и напитки в кафе - по вашему желанию
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля
Завершение: В отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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