Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб

Долина Вади-эль-Вешваш - одно из завораживающих мест на Синае

Долина Вади-эль-Вешваш — одно из завораживающих мест на Синае.

Ваш отдых на Красном море будет неполным без посещения этого места.

Вы отправитесь на прогулку по каньону в сопровождении гида-бедуина, сделаете фото на фоне голубого озера, а затем познакомитесь с обитателями подводного мира.

Насладитесь пустынными пейзажами и красотой кораллов за один день.
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб
Затерянная земля: Вади-Эль-Вешваш, каньон, Дахаб

Что вы увидите 🤩

  • Заповедник Рас-Шайтан
  • Нуэба
  • Долина Висьваши
  • Пресноводное озеро
  • Заповедник Трёх бассейнов
  • Залива Акаба
  • Дахаб
Джиппинг в горах и прогулка по каньону
Первая цель нашей экскурсии — Рас-Шайтан или «Голова дьявола», где вы пересядете на джипы и уедете в горы (20 минут). Джипы доезжают до узкого ущелья Каньона долины Вади-Эль-Вешваш, где в сопровождении гида-бедуина вы совершите увлекательную пешую прогулку по небольшому красивому каньону, здесь замечательные виды обеспечены. Экскурсия для активных людей (45 мин).
Изумрудное озеро
Далее, часовой отдых на пресноводном озере, спрятанном между валунов живописного каньона. Находится по пути следования популярного туристического маршрута в г. Нувейба. Здесь можно искупаться в чистейшей воде изумрудного цвета, а также загадать желание, которое по местному поверью обязательно сбудется.
Верблюды и чудный подводный мир Красного моря
Затем мы опять пересядем на джипы и поедем в город Дахаб, где вы сможете прокатиться на верблюдах вдоль побережья залива Акаба. Красота этого побережья образована неповторимым ландшафтом, сочетающим красоту морских и пустынных пейзажей и уникальным коралловым миром. У вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди красивых кораллов в лагуне заповедника трёх бассейнов. Здесь у вас будет отличная возможность и достаточно времени насладиться красотой подводного мира Красного моря и увидеть разнообразие видов рыб и кораллов.

Важная информация:

  • Прогулка по каньону длится почти 45 мин., нужна удобная спортивная, не жаркая одежда и кроссовки или коралловые тапочки;
  • Примите во внимание, что прокат ласт, масок, трубок, гидрокостюмов и спасательных жилетов не входит в стоимость экскурсии. Доплыть до далёких коралловых рифов обязательно в спасательном жилете;
  • Возьмите с собой паспорта, маски, трубки (можно по дороге взять напрокат), купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат, деньги (для сувениров, а также для напитков на обеде, проката маски и трубки, если нет своих).

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Взрослый (12+)
$29.9
Детский (5-12)
$15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все передвижения в автобусе с кондиционером
  • Русскоговорящий гид
  • Катание на джипах в заповедник Рас-Шаитан
  • Пешая прогулка по каньону Вашваши почти 45 минут
  • Плавание в пресноводном озере Вашваши
  • Купание в заповеднике трёх бассейнов
  • Катание на верблюдах (20 мин) вдоль моря
  • Обед
  • Посещение рынка в городе Дахаб.
Что не входит
  • Напитки не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Снаряжение для водного плавания
  • Гидрокостюмы и спасательные жилеты
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, среда и пятница в 07:30 (в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Воскресенье, среда и пятница в 07:30 (в зависимости от отеля)

Nile V.
Nile V.
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