Джиппинг в горах и прогулка по каньону

Первая цель нашей экскурсии — Рас-Шайтан или «Голова дьявола», где вы пересядете на джипы и уедете в горы (20 минут). Джипы доезжают до узкого ущелья Каньона долины Вади-Эль-Вешваш, где в сопровождении гида-бедуина вы совершите увлекательную пешую прогулку по небольшому красивому каньону, здесь замечательные виды обеспечены. Экскурсия для активных людей (45 мин).

Изумрудное озеро

Далее, часовой отдых на пресноводном озере, спрятанном между валунов живописного каньона. Находится по пути следования популярного туристического маршрута в г. Нувейба. Здесь можно искупаться в чистейшей воде изумрудного цвета, а также загадать желание, которое по местному поверью обязательно сбудется.

Верблюды и чудный подводный мир Красного моря

Затем мы опять пересядем на джипы и поедем в город Дахаб, где вы сможете прокатиться на верблюдах вдоль побережья залива Акаба. Красота этого побережья образована неповторимым ландшафтом, сочетающим красоту морских и пустынных пейзажей и уникальным коралловым миром. У вас будет возможность поплавать с масками и ластами среди красивых кораллов в лагуне заповедника трёх бассейнов. Здесь у вас будет отличная возможность и достаточно времени насладиться красотой подводного мира Красного моря и увидеть разнообразие видов рыб и кораллов.

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