Путешествие начинается с комфортабельного трансфера, затем вас ждёт захватывающий джип-сафари по пустыне. Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления от
5 причин купить эту прогулку
- 🚙 Джип-сафари по пустыне
- 🏜️ Прогулка по Цветному каньону
- 🐠 Снорклинг в Красном море
- 🏖️ Посещение города Дахаб
- 🍽️ Обед на берегу моря
Что можно увидеть
- Цветной каньон Саляма
- Дахаб
Описание водной прогулки
Утром мы заберём вас на комфортабельном микроавтобусе из отеля. Дорога займёт около 1,5 часов. По пути послушаете об истории Синая, культуре бедуинов и традициях Египта.
Отправимся на побережье недалеко от Дахаба. Вы насладитесь красотой и разнообразием подводного мира Красного моря, поплавав с масками вдоль знаменитых рифов «Три бассейна». Если не захотите плавать, прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь морскими пейзажами.
При желании покатаетесь на верблюдах и/или проедете вдоль побережья на квадроциклах (время катания примерно 10–15 минут)
После всех активностей вам прямо на берегу подадут горячий обед.
Далее вас ждёт джип-сафари по пустыне до каньона. По дороге устроим фотостоп в завораживающем месте.
Прогуляемся по цветному каньону Саляма — самому большому и красивому из всех доступных для посещений. Стены каньона напоминают слоёный пирог — все слои разного цвета. На солнце эти краски играют ещё ярче! Прогулка займёт 1,5 часа.
Посетим Дахаб, не похожий ни на один город Египта, и заглянем на восточный базар. Вы узнаете, как маленькая бедуинская деревушка превратилась в необычный город, который прозвали Золотым.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Очерёдность локаций может меняться в зависимости от сезона, погодных условий и других факторов
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, услуги гида, прогулка на верблюдах, горячий обед (напитки оплачиваются дополнительно)
- В каньоне в зимнее время бывает холодно, возьмите тёплую одежду
Дополнительные расходы
- Прокат оборудования для снорклинга (если нет своего): маска — $2, ласты — $3, спасательный жилет — $4 (обязателен по требованию Министерства туризма Египта), термокостюм — $5. Оборудование комплектом — $10 за чел.
- Катание на квадроциклах (по желанию) — $5 за чел.
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$25
|Дети до 12 лет
|$20
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мне очень жаль, что работа гида не оправдала ваши ожидания. Это все-же больше активная экскурсия, нежели историческая.
Но мы постараемся проработать этот недостаток.
Все прошло отлично. Хороший гид сопровождал группу на протяжении всей экскурсии, очень приятный молодой человек, к сожалению, не запомнила имя. Трансфер из отеля забрал во время. Приехали на место
Спасибо большое за организацию 🔥
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные впечатления от экскурсии. В Дахабе практически везде каменистый берег, песчаный заходы
Многовато было конечно: купите то, купите это, но что поделаешь, людям надо заработать, поэтому нормально отношусь, только потом немного расстроилась, что можно было на такую экскурсию попасть гораздо дешевле. Но все равно не жалеем, гид супер, группа была у нас отличная, вообщем очень рекомендуем эту экскурсию 👍🏻
Гид везде за нами присматривал и помогал, за что ему спасибо!
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные впечатления от экскурсии.
На данной экскурсии гид выполняет функции сопровождающего, это активная
За день до даты экскурсии удалось забронировать и получить подтверждение. Организатор связался, уточнил, что необходимо взять с собой.
Забрали из отеля вовремя и
Мы не единственные организаторы такой экскурсии, поэтому на каждой локации могут