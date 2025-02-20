Цветной каньон Саляма + Дахаб

Погрузитесь в мир красок и приключений: джип-сафари, снорклинг и прогулка по Дахабу ждут вас в этом незабываемом путешествии
Цветной каньон Саляма - это удивительное место, где природа создала настоящий шедевр.

Путешествие начинается с комфортабельного трансфера, затем вас ждёт захватывающий джип-сафари по пустыне. Прогулка по каньону подарит незабываемые впечатления от
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ярких красок и уникальных форм.

В Дахабе можно окунуться в атмосферу восточного базара и узнать историю превращения деревушки в необычный город. Возможность снорклинга у рифов Красного моря и обед на берегу добавят особый шарм

4
13 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🚙 Джип-сафари по пустыне
  • 🏜️ Прогулка по Цветному каньону
  • 🐠 Снорклинг в Красном море
  • 🏖️ Посещение города Дахаб
  • 🍽️ Обед на берегу моря
Цветной каньон Саляма + Дахаб
Цветной каньон Саляма + Дахаб
Цветной каньон Саляма + Дахаб
Ближайшие даты:
19
мар21
мар23
мар26
мар28
мар30
мар2
апр
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Цветной каньон Саляма
  • Дахаб

Описание водной прогулки

Утром мы заберём вас на комфортабельном микроавтобусе из отеля. Дорога займёт около 1,5 часов. По пути послушаете об истории Синая, культуре бедуинов и традициях Египта.

Отправимся на побережье недалеко от Дахаба. Вы насладитесь красотой и разнообразием подводного мира Красного моря, поплавав с масками вдоль знаменитых рифов «Три бассейна». Если не захотите плавать, прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь морскими пейзажами.

При желании покатаетесь на верблюдах и/или проедете вдоль побережья на квадроциклах (время катания примерно 10–15 минут)

После всех активностей вам прямо на берегу подадут горячий обед.

Далее вас ждёт джип-сафари по пустыне до каньона. По дороге устроим фотостоп в завораживающем месте.

Прогуляемся по цветному каньону Саляма — самому большому и красивому из всех доступных для посещений. Стены каньона напоминают слоёный пирог — все слои разного цвета. На солнце эти краски играют ещё ярче! Прогулка займёт 1,5 часа.

Посетим Дахаб, не похожий ни на один город Египта, и заглянем на восточный базар. Вы узнаете, как маленькая бедуинская деревушка превратилась в необычный город, который прозвали Золотым.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Очерёдность локаций может меняться в зависимости от сезона, погодных условий и других факторов
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota Hiace, услуги гида, прогулка на верблюдах, горячий обед (напитки оплачиваются дополнительно)
  • В каньоне в зимнее время бывает холодно, возьмите тёплую одежду

Дополнительные расходы

  • Прокат оборудования для снорклинга (если нет своего): маска — $2, ласты — $3, спасательный жилет — $4 (обязателен по требованию Министерства туризма Египта), термокостюм — $5. Оборудование комплектом — $10 за чел.
  • Катание на квадроциклах (по желанию) — $5 за чел.

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$25
Дети до 12 лет$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
5
3
2
2
1
1
А
20 фев 2025
Нам все понравилось, но есть одно но - нам все рассказали про все доплаты но как оказалось - гид нагло настаивает на дайвинге а потом оказывается что еще нудно 30
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долларов доплатить - об этом нас не предупреждали. Гид рассказывал что мы будем в разных местах на определенное время - в итоге на квадроцикле показались вместо заявленных 40 мин - минут 10. Катание на верблюдах мин 10 хотя мне показалось мин 5 было. Итог - я бы рекомендовал бы поездку,Но уточнял бы каждую деталь.

Э
21 янв 2025
Не хватило интересных фактов и деталей. Гид по сути был просто сопровождающим, а очень хотелось еще интересных фактов, исторической справки и т. д. Ну и попрошайки мешали очень часто, а организаторы никак не способствовали решению вопросов с ними, а скорее больше даже поддерживали.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Эдгар!
Мне очень жаль, что работа гида не оправдала ваши ожидания. Это все-же больше активная экскурсия, нежели историческая.
Но мы постараемся проработать этот недостаток.
Н
18 янв 2025
Экскурсия понравилась!
Все прошло отлично. Хороший гид сопровождал группу на протяжении всей экскурсии, очень приятный молодой человек, к сожалению, не запомнила имя. Трансфер из отеля забрал во время. Приехали на место
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для плавания, было ветрено, поэтому часть группы, как и я плавать отказались, просто гуляли по берегу. Далее катались на квадроциклах и верблюдах, у меня это первый опыт, очень понравилось. После обеда отправились в каньон. Это, на мой взгляд, самое лучшее в программе экскурсии, красота каньона завораживает. Хотя мы были там уже на закате, но все же успели много посмотреть, сделать красивые фотографии. Все остались довольны.
Конечно были незначительные минусы, в виде продажи сувениров и фото, например. Но мне кажется это на всех экскурсиях присутствует, я отношусь к этому без претензий, просто вежливо отказываюсь. В целом экскурсия очень понравилась.

Татьяна
18 янв 2025
Отличная экскурсия, очень все понравилось. Море впечатлений и эмоций от купания на красивом рифе, катания на квадроциклах и верблюдах, и конечно потрясающе красивый каньон.
Спасибо большое за организацию 🔥
Е
16 янв 2025
Приветствую всех! Такое себе… как у нас говорят. Снорклинг с каменного берега-это ужас… человек неподготовленный измучается. Не по размеру костюм, жилет. Это важно дискомфорт полный. В ластах войти оч. сложно
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по камням. Было ветрено, а это волна. А через маску в спокойной воде нужно смотреть. Обед в такой антисанитарии, на полу на грязных подушках, разносят тоже не особо чистые пацаны. Мы разуваемся, чтобы ступить на так называемый палас, а они в обуви заходят, высмаркался в носу почистил и за тарелку, сами условия приготовления просто треш… не передать… потом покатушки на верблюдах и квадриках. Но нас это мало интересовало, т. к. отзывы уже узнали, мы эту экскурсию брали из-за каньона в Саляма… но и здесь мы разочаровались. Приехали, когда солнце начало садиться и та самая яркость от камня начала уходить. Толком не сфоткались на красочном фоне. Помощник гида, который поехал с нами на джипе (это отделая тема… берегите внутренние органы и макушки), он зарабатывает на фотографиях туристах. Цены не детские, да и у всех есть смартфоны, фотоаппараты и т. д. и в его услугах никто не нуждался. Он, как мы все поняли, разобиделся и пройдя несколько десятков метров по каньону, развернулся и пошел обратно. Конечно, вся группа побежала за ним, чтоб не потеряться. А остальные группы шли гораздо дальше, там как раз и виды начали открываться и солнце освещало под нужный углом. Вернули нас к гиду, который ждал в кафе. Выпили по чашечке чая и поехали обратно. В итоге то, что лично нас интересовало больше всего, мы толком и не посмотрели и не сфотографировали.

Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные впечатления от экскурсии. В Дахабе практически везде каменистый берег, песчаный заходы
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очень редки, и как правило, в таких местах нет рифов. По поводу погодных условий, к сожалению, это не в нашей власти остановить ветер и волны, это природа.
По поводу места остановки на обед, мы учтем ваше замечание и постараемся изменить место питания. В зимний период посещение каньона происходит во второй половине дня, тк если поехать туда в первой половине дня, то остановка на снорклинг будет уже во второй половине дня, и это будет не комфортно, в плане температуры, плавать будет очень холодно, в связи с этим посещение каньон по программе во второй половине дня, что и указано в описании экскурсии.
Спасибо за ваш подробный отзыв, мы учтем все замечания и постараемся исправить недостатки.

Галина
9 янв 2025
Немного было тесновато в автобусе. Но за такие деньги. Можно потерпеть. Целый день катали, показывали,рассказывали. Покормили обедом. Очень красивй каньон. Мы не купались. В январе холодно. А так все прекрасно. Спасибо
Яна
3 янв 2025
Мне все очень понравилось! Море высший пилотаж! Красный каньон тоже! Гид супер! Молодец!
Многовато было конечно: купите то, купите это, но что поделаешь, людям надо заработать, поэтому нормально отношусь, только потом немного расстроилась, что можно было на такую экскурсию попасть гораздо дешевле. Но все равно не жалеем, гид супер, группа была у нас отличная, вообщем очень рекомендуем эту экскурсию 👍🏻
Мне все очень понравилось! Море высший пилотаж! Красный каньон тоже! Гид супер! Молодец!Мне все очень понравилось! Море высший пилотаж! Красный каньон тоже! Гид супер! Молодец!Мне все очень понравилось! Море высший пилотаж! Красный каньон тоже! Гид супер! Молодец!Мне все очень понравилось! Море высший пилотаж! Красный каньон тоже! Гид супер! Молодец!
Н
27 дек 2024
Я бы рекомендовала написать что нужно обязательно брать тёплую одежду потому что в каньоне в декабре вечером было достаточно холодно
К
13 дек 2024
Отличный маршрут. Мне все понравилось. Всë доступно и понятно. Накормили вкусно)
Гид везде за нами присматривал и помогал, за что ему спасибо!
Светлана
12 дек 2024
Все прошло хорошо. Экскурсии интересная. Есть возможность за доп плату поплавать в голубой дыре. Гид не является гидом. Это просто сопровождающий. Никакой информации от него не получить. Риф обычный. Каньон шикарный.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте, Светлана!
Мне очень жаль, что у вас остались неприятные впечатления от экскурсии.

На данной экскурсии гид выполняет функции сопровождающего, это активная
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экскурсия, не историческая.

По поводу снаряжения для снорклинга, в описании экскурсии на сайте эта информация указана, в разделе
Дополнительные расходы

Прокат оборудования для снорклинга (если нет своего): маска — $2, ласты — $3, спасательный жилет — $4 (обязателен по требованию Министерства туризма Египта), термокостюм — $5. Оборудование комплектом — $10 за чел.

Спасательный жилет обязателен, это отмечено отдельно.

Я в любом случае приношу вам свои извинения, спасибо за ваш отзыв, мы учтем замечания.

Также я уточнила информацию с гидом, по поводу ожидания, гид озвучил для всех туристов в автобусе, что есть возможность поехать на снорклинг в голубую дыру, с доплатой 5$ с человека (это доплата за морской налог, предусматренная мин туризмом Египта, за снорклинг именно в голубой дыре), либо подождать в кафе, вы отказались от дополнительной поездки, в связи с этим было ожидание

М
12 дек 2024
Прекрасный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых. Смена нескольких локаций делает эту поездку интересной, а из-за непродолжительного времени в дороге неутомительной. В целом легко и интересно. Сопровождал нас русскоговорящий гид, в дороге рассказал о жизни местных жителей. По времени тоже было все четко, без задержек, но хотелось бы чуть больше времени провести в каньоне.
Прекрасный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых. Смена нескольких локаций делает эту поездку интересной, а из-за непродолжительногоПрекрасный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых. Смена нескольких локаций делает эту поездку интересной, а из-за непродолжительногоПрекрасный вариант, чтобы разнообразить пляжный отдых. Смена нескольких локаций делает эту поездку интересной, а из-за непродолжительного
Маргарита
23 ноя 2024
Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…
За день до даты экскурсии удалось забронировать и получить подтверждение. Организатор связался, уточнил, что необходимо взять с собой.
Забрали из отеля вовремя и
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вернули в указанное время. Очень удобно распланировано время - успеваешь и позавтракать в отеле, и вернуться к ужину.
По маршруту тоже нареканий нет - по пути забрали из пары отелей туристов - приятная доброжелательная группа собралась. Гид Сафи разговорчивый, - пока ехали рассказывал на 2-х языках (русском и арабском), чтобы было понятно всем. Дождались несколькими автобусами сопротивления полицейских. Доехали до Дахаба - отметила себе заметки об этом районе Синая для отдыха. Катание на верблюдах вдоль моря включено в экскурсию - необычный опыт, но фоточки получились хорошие! Затем получение оборудование для снорклинга за доп. плату (можно брать с собой своё), но у организаторов есть всё, даже комбинезоны для тех, кто боится замёрзнуть в воде. Мне подобрали ласты в цвет купальника Что удивило - снорклинг прямо у берега!

Так как я всегда выбираю отели на живом рифе - риф в Дахабе меня не удивил, но посмотреть его стоило! Он более пологий и разноцветный, чем в Шаркс-Бей или в Рас Ум эль Сид, плывёшь прямо над ним - рыбок много. Для тех, у кого в отеле вообще нет рифа - будет вау! Гид и фотограф всё объясняли, помогали одеть ласты, застегнуть жилет и зайти в воду, держали всех в в зоне видимости даже в море. Кто неуверенно плавает - можете держаться за спасательный круг инструктора и плыть со всеми. Я в первый раз плавала в ластах - прекрасно справилась. Из-за волны трудно плыть без ласт, поэтому рекомендую взять - тем более цены на обмундирование вменяемые.
После плавания можно принять душ (рекомендую сделать его поудобнее и утилитарные) и получить обед в дастархане - фоточки тоже прикольные получаются! Полотенца можно не брать, если у вас есть х/б порео или пончо - чтобы не брать большую сумку, как я…
Затем поехали на каньон - обувь можно одеть и не закрытую, но крепкую. Взбираться на отвесные скалы не будете, но нога не должна выскальзывать. Гид Сафи рассказывал про каньон, следил за группой, шутил. Фотограф выискивал удачные места для фото и снимал. Фото получились на ура! Групп в каньоне было много, но можно сделать фото, где посторонние не попадают в кадр. Мы вышли последние из каньона на закате, так как хотели снять его пустым.
Не устали нисколько! Впечатлений, разговоров на обратном пути!!! Гид скоординировал туристов в автобусах так, чтобы доставить всех в отели удобно и быстро, а не разъезжать по всем районам.
Спасибо за организацию и отличную цену!
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Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…Давно хотела съездить в каньон, но всё не случалось…
Оксана
23 ноя 2024
Начнем с того, что в описании экскурсии указано, что группа до 15 человек, а на деле, это типа в одном автобусе до 15, а группа может бы и и 30
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и 45 человек.
Плавание в Дахабе. Мы заранее с организатором списывались и указывали возраст детей, но от нее не было получено рекомендаций, стоит ли таким детям плавать в Дахабе. Нам выдали платное снаряжение и отправили созерцать рыбок под жуткие волны. Два инструктора на группу из 30 человек.
Экскурсовод - очень плохо говорит по русски, информации полезной нет, одна суета, задаешь вопрос, уходит от ответа и тд
Много времени тратится на фигню, Аля торговый центр в Дахабе, якобы там пропуск надо получить, а вы, чтобы не скучали погуляйте по ТЦ. Естественно, там продают то ли масла, то ли крема, то ли еще какие чудо средства. Тратить почти час на это очень жалко.
В каньон мы уже приехали, когда солнце село. Тайминг экскурсии выстроен отвратительно. Я бы не рекомендовала эту экскурсию своим друзьям.

Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Нам жаль, что количество людей испортило ваше впечатление об экскурсии.

Мы не единственные организаторы такой экскурсии, поэтому на каждой локации могут
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быть автобусы и туристы от других организаторов.

Ограничений по возрасту для плавания в Дахабе нет
По поводу волн, это зависит от погоды, ветра, к сожалению, это ни кому не подвласно предугадать или остановить волны

О платном снаряжении для снорклинга указано в описании экскурсии

В Дахабе делается остановка, для получения пропуска и ожидания сопровождения от тур полиции на проезд.
Это распоряжение министерства туризма Египта.
И чтобы туристы не сидели все это время в автобусе, остановку делают рядом с торговым центром, где есть магазины и кафе.
Об этой остановке также указано в описании экскурсии.

Очерёдность проведения экскурсии может меняться, в зависимости от времени года и погодных условий, в зимний период остановка на снорклинг, чаще всего, делается в первой половине дня, чтобы было не холодно плавать, тк если приехать во второй половине дня, это уже более прохладное время, тк солнце садится рано.
Мы обязательно внесём дополнение в описание экскурсии, чтобы исправить эту неточность.
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания, из-за посещения каньона во второй половине дня.

Данная экскурсия не является исторической, гид выполняет функции сопровождения, не экскурсовода, но мы учтем ваши замечания по поводу работы гида и постараемся исправить.

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