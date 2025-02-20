Цветной каньон Саляма

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вернули в указанное время. Очень удобно распланировано время - успеваешь и позавтракать в отеле, и вернуться к ужину.

По маршруту тоже нареканий нет - по пути забрали из пары отелей туристов - приятная доброжелательная группа собралась. Гид Сафи разговорчивый, - пока ехали рассказывал на 2-х языках (русском и арабском), чтобы было понятно всем. Дождались несколькими автобусами сопротивления полицейских. Доехали до Дахаба - отметила себе заметки об этом районе Синая для отдыха. Катание на верблюдах вдоль моря включено в экскурсию - необычный опыт, но фоточки получились хорошие! Затем получение оборудование для снорклинга за доп. плату (можно брать с собой своё), но у организаторов есть всё, даже комбинезоны для тех, кто боится замёрзнуть в воде. Мне подобрали ласты в цвет купальника Что удивило - снорклинг прямо у берега!



Так как я всегда выбираю отели на живом рифе - риф в Дахабе меня не удивил, но посмотреть его стоило! Он более пологий и разноцветный, чем в Шаркс-Бей или в Рас Ум эль Сид, плывёшь прямо над ним - рыбок много. Для тех, у кого в отеле вообще нет рифа - будет вау! Гид и фотограф всё объясняли, помогали одеть ласты, застегнуть жилет и зайти в воду, держали всех в в зоне видимости даже в море. Кто неуверенно плавает - можете держаться за спасательный круг инструктора и плыть со всеми. Я в первый раз плавала в ластах - прекрасно справилась. Из-за волны трудно плыть без ласт, поэтому рекомендую взять - тем более цены на обмундирование вменяемые.

После плавания можно принять душ (рекомендую сделать его поудобнее и утилитарные) и получить обед в дастархане - фоточки тоже прикольные получаются! Полотенца можно не брать, если у вас есть х/б порео или пончо - чтобы не брать большую сумку, как я…

Затем поехали на каньон - обувь можно одеть и не закрытую, но крепкую. Взбираться на отвесные скалы не будете, но нога не должна выскальзывать. Гид Сафи рассказывал про каньон, следил за группой, шутил. Фотограф выискивал удачные места для фото и снимал. Фото получились на ура! Групп в каньоне было много, но можно сделать фото, где посторонние не попадают в кадр. Мы вышли последние из каньона на закате, так как хотели снять его пустым.

Не устали нисколько! Впечатлений, разговоров на обратном пути!!! Гид скоординировал туристов в автобусах так, чтобы доставить всех в отели удобно и быстро, а не разъезжать по всем районам.

Спасибо за организацию и отличную цену!

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