Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Синайская пустыня полна удивительных мест! Мы заедем в самое её сердце — христианский монастырь 6 века. Расскажем вам об истории обители, о том, как она связана с Моисеем и Библией.
Затем прогуляемся по каньону-лабиринту с отвесными, узкими стенами, где вы услышите про жизнь в песках. А завершим путешествие обедом прямо у кромки воды в ресторанчике Дахаба.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
У экскурсии есть определённый маршрут, но мы всегда прислушиваемся к вашим интересам, поэтому сможем сделать акцент на исторической части или на активностях.
Монастырь Святой Екатерины. Расскажем о его истории и жизни здесь ранних христиан-отшельников. О том, кто такая Доротея, как она приняла христианство и почему её казнил император. Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины.
Каньон-лабиринт, чьи узкие стены возвышаются на 10 метров над головой, а само ущелье петляет вправо-влево и вверх-вниз. Прогуливаясь по каньону, вы услышите, как местные выживают в столь суровых условиях пустыни.
Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии. Из блюд на выбор: люля-кебаб или шашлык из курицы, рыбное филе, рис и овощи на пару, свежий салат.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota Hiace и на джипе (он довозит до каньона)
Обед входит в стоимость, а напитки в ресторане оплачиваются отдельно — от 3€
Дорога до монастыря займёт около 2,5 часов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 10 человек). Доплата за 5-го и каждого следующего человека — 45€.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 159 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы читать дальше
получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!