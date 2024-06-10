Синайская пустыня полна удивительных мест! Мы заедем в самое её сердце — христианский монастырь 6 века. Расскажем вам об истории обители, о том, как она связана с Моисеем и Библией. Затем прогуляемся по каньону-лабиринту с отвесными, узкими стенами, где вы услышите про жизнь в песках. А завершим путешествие обедом прямо у кромки воды в ресторанчике Дахаба.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

У экскурсии есть определённый маршрут, но мы всегда прислушиваемся к вашим интересам, поэтому сможем сделать акцент на исторической части или на активностях.

Монастырь Святой Екатерины. Расскажем о его истории и жизни здесь ранних христиан-отшельников. О том, кто такая Доротея, как она приняла христианство и почему её казнил император. Вы узнаете про загадочные библейские объекты на территории монастыря и раскроете, с кем общался Моисей у горящего куста Неопалимой купины.

Каньон-лабиринт, чьи узкие стены возвышаются на 10 метров над головой, а само ущелье петляет вправо-влево и вверх-вниз. Прогуливаясь по каньону, вы услышите, как местные выживают в столь суровых условиях пустыни.

Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии. Из блюд на выбор: люля-кебаб или шашлык из курицы, рыбное филе, рис и овощи на пару, свежий салат.

Организационные детали