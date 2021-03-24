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Местное время в Шарм-Эль-Шейхе
11:0846
24 марта 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаШарм-Эль-Шейх
По-английскиSharm ash Shaykh
Статья о городеСтатья о Шарм-Эль-Шейхе
АэропортОфира SSH
Часовой поясAfrica/Cairo

Подробная статья

Шарм-Эль-Шейх
Шарм-Эль-Шейх — самый престижный из морских курортов на Красном море

Где находится Шарм-Эль-Шейх на карте

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Шарм-Эль-Шейх
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