Полезная информация о Шарм-Эль-Шейхе
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Местное время в Шарм-Эль-Шейхе
11:0846
24 марта 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Шарм-Эль-Шейх
|По-английски
|Sharm ash Shaykh
|Статья о городе
|Статья о Шарм-Эль-Шейхе
|Аэропорт
|Офира SSH
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
Где находится Шарм-Эль-Шейх на карте
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