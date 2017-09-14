Шарм-Эль-Шейх — самый престижный из морских курортов на Красном море

Отель в Шарм-Эль-Шейхе

Шарм-Эль-Шейх (Залив Шейха, правильное написание Шарм-эш-Шейх) - самый престижный из морских курортов на Красном море, открытый одним из первых в конце 80-х годов благодаря бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. Он растянут вдоль побережья с южной стороны Синайского полуострова более чем на 30 км.

Климат

Туристический сезон на египетских курортах длится круглый год: зимняя температура воздуха и воды не падает ниже 21-23 градусов. Шарм-Эль-Шейх знаменит красивыми пляжами, но только два из них – Наама-Бей и Шарм-Эль-Майя – имеют песчаное дно и песчаный вход в море. В остальных местах коралловое дно, поэтому некоторые отели выстраивают специальные понтоны для входа в море со своих пляжей.

Инфраструктура

Как и положено курортному городу, курорт имеет множество отелей разных категорий. Начало XXI века ознаменовалось для этого красноморского курорта строительством ряда суперсовременных отелей, большая часть которых возведена в Наама-Бей. Залив Наама-Бей называют жемчужиной Шарм-Эль-Шейха. На этой территории расположены самые роскошные и дорогие отели, торговые и развлекательные центры, самые красивые и чистые песчаные пляжи. Вдоль всего залива тянется знаменитый «променад» Наама-Бей. А главная улица города носит название «улица Мира» (Peace Road).

Дайвинг

В первую очередь курорт привлекает любителей дайвинга – это настоящий рай для подводного спорта. В Шарм-Эль-Шейхе работают многочисленные дайвинг-центры, в которых можно найти все необходимое для подводного плавания.

Дайвингу можно научиться непосредственно перед вхождением в воду – к вашим услугам опытные инструкторы. Красное море богато растительностью и животным миром, представители которого подчас небезопасны для людей, поэтому крайне важно внимательно слушать инструктора.

Достопремичательности

Город граничит со знаменитым национальным парком-заповедником – Рас-Мохаммед. Его обязательно стоит посетить – не только ради того, чтобы поплавать с аквалангом в уникальном морском бассейне, окунуться в Озеро Желаний, но и ради других изумительных чудес местной флоры и фауны и геологических особенностей, которые вы сможете там увидеть.

Шарм-Эль-Шейх предлагает своим туристам множество экскурсий в исторические места с религиозным значением. Одной из таких экскурсий является поездка к монастырю Святой Екатерины – одному из древнейших памятников христианства. Он действует с VI века и стоит у подножия горы, где из библейского предания пророку Моисею были вручены скрижали с заветами. Гостям также предлагается экскурсия на гору Моисея, подниматься на нее очень тяжело, но впечатления от проведенного там времени и рассвета на горе во всеобщем молчании врезаются в память на всю жизнь.