Шарм-Эль-Шейх — самый престижный из морских курортов на Красном море

Шарм-Эль-Шейх (Залив Шейха, правильное написание Шарм-эш-Шейх) - самый престижный из морских курортов на Красном море, открытый одним из первых в конце 80-х годов благодаря бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. Он растянут вдоль побережья с южной стороны Синайского полуострова более чем на 30 км.
Климат
Туристический сезон на египетских курортах длится круглый год: зимняя температура воздуха и воды не падает ниже 21-23 градусов. Шарм-Эль-Шейх знаменит красивыми пляжами, но только два из них – Наама-Бей и Шарм-Эль-Майя – имеют песчаное дно и песчаный вход в море. В остальных местах коралловое дно, поэтому некоторые отели выстраивают специальные понтоны для входа в море со своих пляжей.
Инфраструктура
Как и положено курортному городу, курорт имеет множество отелей разных категорий. Начало XXI века ознаменовалось для этого красноморского курорта строительством ряда суперсовременных отелей, большая часть которых возведена в Наама-Бей. Залив Наама-Бей называют жемчужиной Шарм-Эль-Шейха. На этой территории расположены самые роскошные и дорогие отели, торговые и развлекательные центры, самые красивые и чистые песчаные пляжи. Вдоль всего залива тянется знаменитый «променад» Наама-Бей. А главная улица города носит название «улица Мира» (Peace Road).
Дайвинг
В первую очередь курорт привлекает любителей дайвинга – это настоящий рай для подводного спорта. В Шарм-Эль-Шейхе работают многочисленные дайвинг-центры, в которых можно найти все необходимое для подводного плавания.
Дайвингу можно научиться непосредственно перед вхождением в воду – к вашим услугам опытные инструкторы. Красное море богато растительностью и животным миром, представители которого подчас небезопасны для людей, поэтому крайне важно внимательно слушать инструктора.
Достопремичательности
Город граничит со знаменитым национальным парком-заповедником – Рас-Мохаммед. Его обязательно стоит посетить – не только ради того, чтобы поплавать с аквалангом в уникальном морском бассейне, окунуться в Озеро Желаний, но и ради других изумительных чудес местной флоры и фауны и геологических особенностей, которые вы сможете там увидеть.
Шарм-Эль-Шейх предлагает своим туристам множество экскурсий в исторические места с религиозным значением. Одной из таких экскурсий является поездка к монастырю Святой Екатерины – одному из древнейших памятников христианства. Он действует с VI века и стоит у подножия горы, где из библейского предания пророку Моисею были вручены скрижали с заветами. Гостям также предлагается экскурсия на гору Моисея, подниматься на нее очень тяжело, но впечатления от проведенного там времени и рассвета на горе во всеобщем молчании врезаются в память на всю жизнь.
Можно отправиться в город Петра – одно из исторических чудес в Иордании. Его еще называют «Розовым городом» по нежному цвету скал, в которых он был вырублен в незапамятные времена. Это место одно из самых загадочных на земле, любителям приключенческих фильмов следует знать, что именно здесь проводились съемки фильмов об Индиане Джонс. После образования Римской империи Петру как национальное сокровище охраняли местные племена. В наши дни его посещает много туристов, а также изучают археологи.