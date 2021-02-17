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Как добраться до Шарм-Эль-Шейха на самолёте

В Шарм-Эль-Шейхе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sharm El Sheikh Airport» вам не избежать

Список аэропортов Шарм-Эль-Шейха

  1. Офира SSH
    Sharm El Sheikh Airport

Самые дешёвые билеты в Шарм-Эль-Шейх из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.02.2021из 🇮🇹Милана2 8464ч 15м
06.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 64314ч 5м (⇵1)
19.01.2021из 🇷🇺Москвы5 00224ч 25м (⇵2)
08.01.2021из 🇺🇦Киева5 11140ч (⇵2)
06.02.2021из 🇬🇧Манчестера5 24621ч 55м (⇵1)
05.01.2021из 🇺🇦Харькова5 45622ч 5м (⇵1)
06.02.2021из 🇺🇦Львова5 91329ч 35м (⇵2)
22.01.2021из 🇹🇷Стамбула5 9642ч 35м
16.01.2021из 🇺🇦Одессы6 28120ч 40м (⇵2)
15.02.2021из 🇱🇻Риги6 72152ч 5м (⇵2)
13.02.2021из 🇹🇷Антальи7 30615ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇱Тираны7 62112ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇸Белграда7 7678ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇹🇷Даламана7 90810ч 25м (⇵1)
18.12.2020из 🇵🇱Вроцлава8 04039ч 30м (⇵2)
06.02.2021из 🇬🇧Лидс8 30627ч 40м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Запорожье8 30618ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇨🇿Праги8 36910ч 35м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Екатеринбурга8 52443ч 55м (⇵2)
05.11.2020из 🇪🇬Каира9 240
16.10.2020из 🇦🇹Вены9 37618ч 10м (⇵2)
18.01.2021из 🇧🇾Минска9 47448ч 55м (⇵2)
23.03.2021из 🇷🇺Калининграда9 67322ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Болоньи9 80618ч 5м (⇵2)
13.11.2020из 🇵🇱Варшавы9 85332ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Кургана9 87722ч 45м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Казани9 88920ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇬🇧Лондона9 94526ч 10м (⇵2)
15.01.2021из 🇺🇦Днепр9 99047ч 50м (⇵2)
17.02.2021из 🇷🇺Краснодара10 15413ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇭🇺Будапешта10 20818ч 5м (⇵2)
13.11.2020из 🇵🇱Кракова10 30013ч 50м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска10 45920ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Перми10 45933ч 45м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 52332ч 55м (⇵2)
02.12.2020из 🇵🇱Катовице10 56336ч 40м (⇵2)
20.01.2021из 🇱🇹Вильнюса10 76613ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Уфы10 77330ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇫🇷Парижа10 80616ч (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Кёльна10 89916ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Волгограда10 90429ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сургута10 97622ч 45м (⇵2)
24.01.2021из 🇸🇪Стокгольм11 05013ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇳🇴Осло11 18328ч 50м (⇵2)
23.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива11 33320ч 15м (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод11 33529ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сочи11 43220ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска11 44322ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне11 53435ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Грозного11 6679ч 45м (⇵1)
29.11.2020из 🇩🇪Гамбурга11 79337ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇹Рима11 7969ч 20м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Тюмени11 86222ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Самары12 01429ч (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Ярославля12 18054ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇸Жироны12 27428ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Омска12 36624ч 40м (⇵2)
13.11.2020из Ялты12 60830ч 25м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва12 62436ч 10м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Воронежа12 82828ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Курска12 83632ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара12 95420ч 25м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Новосибирска13 15423ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇨🇾Ларнаки13 31923ч 20м (⇵1)
01.01.2021из 🇷🇺Мурманска13 83340ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇦Джидды14 08821ч 35м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска15 57022ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇰🇿Алматы15 88222ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇦🇪Шарджи16 28622ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇲🇪Подгорицы16 74731ч 25м (⇵2)
25.12.2020из 🇩🇰Биллунн17 19520ч 25м (⇵1)
01.11.2020из 🇰🇬Бишкека17 77122ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Саратова18 13629ч 5м (⇵2)
09.11.2020из 🇫🇮Хельсинки18 13613ч 35м (⇵2)
19.11.2020из 🇦🇪Дубая18 33124ч 40м (⇵1)
06.12.2020из 🇦🇲Еревана18 34534ч 40м (⇵2)
17.11.2020из 🇹🇷Аланьи18 46915ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇪Берлина18 57143ч 15м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Томска18 62723ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇪🇬Хургады18 84623ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Челябинска18 95420ч 30м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Астрахани19 39734ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Архангельска19 42632ч 35м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇦Херсона19 69720ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇳🇱Амстердама20 03214ч (⇵1)
11.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда20 14014ч 55м (⇵2)
01.03.2021из 🇪🇬Луксора20 38615ч 15м (⇵1)
28.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)20 50042ч (⇵2)
03.11.2020из 🇵🇱Гданьска20 91350ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇬🇪Тбилиси21 92922ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Анапы22 02214ч 15м (⇵2)
30.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка22 30834ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇰🇿Шымкента22 34346ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇰🇿Актюбинска23 93532ч 30м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇦Касабланки24 45823ч 40м (⇵1)
14.10.2020из 🇯🇴Аммана24 79520ч 35м (⇵1)
26.01.2021из 🇺🇸Майами25 40919ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Кемерово25 45446ч 50м (⇵2)
21.11.2020из 🇦🇿Баку25 71517ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода27 93917ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Шарм-Эль-Шейх — самый престижный из морских курортов на Красном море