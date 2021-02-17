Как добраться до Шарм-Эль-Шейха на самолёте
В Шарм-Эль-Шейхе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sharm El Sheikh Airport» вам не избежать
Список аэропортов Шарм-Эль-Шейха
- Офира SSHSharm El Sheikh Airport
Самые дешёвые билеты в Шарм-Эль-Шейх из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.02.2021
|из 🇮🇹Милана
|2 846
|4ч 15м
|06.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 643
|14ч 5м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|5 002
|24ч 25м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|5 111
|40ч (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|5 246
|21ч 55м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇺🇦Харькова
|5 456
|22ч 5м (⇵1)
|06.02.2021
|из 🇺🇦Львова
|5 913
|29ч 35м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|5 964
|2ч 35м
|16.01.2021
|из 🇺🇦Одессы
|6 281
|20ч 40м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇱🇻Риги
|6 721
|52ч 5м (⇵2)
|13.02.2021
|из 🇹🇷Антальи
|7 306
|15ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|7 621
|12ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|7 767
|8ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|7 908
|10ч 25м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|8 040
|39ч 30м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇬🇧Лидс
|8 306
|27ч 40м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|8 306
|18ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|8 369
|10ч 35м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 524
|43ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|9 240
|1ч
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|9 376
|18ч 10м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|9 474
|48ч 55м (⇵2)
|23.03.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|9 673
|22ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|9 806
|18ч 5м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|9 853
|32ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Кургана
|9 877
|22ч 45м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|9 889
|20ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|9 945
|26ч 10м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇺🇦Днепр
|9 990
|47ч 50м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|10 154
|13ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|10 208
|18ч 5м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|10 300
|13ч 50м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|10 459
|20ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|10 459
|33ч 45м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 523
|32ч 55м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇵🇱Катовице
|10 563
|36ч 40м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|10 766
|13ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|10 773
|30ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|10 806
|16ч (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|10 899
|16ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|10 904
|29ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|10 976
|22ч 45м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇸🇪Стокгольм
|11 050
|13ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|11 183
|28ч 50м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|11 333
|20ч 15м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|11 335
|29ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|11 432
|20ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|11 443
|22ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|11 534
|35ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|11 667
|9ч 45м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|11 793
|37ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|11 796
|9ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|11 862
|22ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 014
|29ч (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|12 180
|54ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Жироны
|12 274
|28ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|12 366
|24ч 40м (⇵2)
|13.11.2020
|из Ялты
|12 608
|30ч 25м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|12 624
|36ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|12 828
|28ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|12 836
|32ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|12 954
|20ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|13 154
|23ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|13 319
|23ч 20м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|13 833
|40ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|14 088
|21ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|15 570
|22ч 50м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|15 882
|22ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|16 286
|22ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|16 747
|31ч 25м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|17 195
|20ч 25м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|17 771
|22ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|18 136
|29ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|18 136
|13ч 35м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 331
|24ч 40м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇦🇲Еревана
|18 345
|34ч 40м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|18 469
|15ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|18 571
|43ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|18 627
|23ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|18 846
|23ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|18 954
|20ч 30м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|19 397
|34ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|19 426
|32ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Херсона
|19 697
|20ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|20 032
|14ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|20 140
|14ч 55м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇪🇬Луксора
|20 386
|15ч 15м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|20 500
|42ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|20 913
|50ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|21 929
|22ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|22 022
|14ч 15м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|22 308
|34ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|22 343
|46ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|23 935
|32ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|24 458
|23ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|24 795
|20ч 35м (⇵1)
|26.01.2021
|из 🇺🇸Майами
|25 409
|19ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|25 454
|46ч 50м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|25 715
|17ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|27 939
|17ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Шарм-Эль-Шейха
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Шарм-Эль-Шейха, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Кейптаун, Хургада, Киев и Стамбул
- 27.11.202022.02.2021
- 27.03.202124.04.2021
- 09.02.202117.02.2021
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