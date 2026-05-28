Представьте: нарядные рыбы-бабочки снуют в коралловых лабиринтах, рыбы-клоуны прячутся в щупальцах актиний, у дна неторопливо проплывет скат. В обеих локациях вы понаблюдаете за этим удивительным миром вблизи — с маской и трубкой.
А после снорклинга отдохнёте на мелководье Белого острова, где контрастируют перламутровый песок и морская лазурь.
Описание экскурсии
8:30–10:00 — сбор из отелей, трансфер в порт, отправление катера
10:30 — Рас-Мохаммед
Вы поплаваете с маской и трубкой, полюбуетесь подводным миром Красного моря. Исследуете яркие кораллы, понаблюдаете за разноцветными рыбками.
11:30 — Белый остров
Продолжите снорклинг у косы, которую называют египетскими Мальдивами — здесь белоснежный песок и бирюзовая вода. Будет время для загара и фото, а по возвращении на борт подадут обед.
17:00–17:30 — выезд в город
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, прогулка на катере, обед на борту, аренда снаряжения для снорклинга
- На обед подадут барбекю, фрукты, неограниченное количество безалкогольных напитков и минеральной воды
- Дополнительно оплачивается билет в Рас-Мохаммед — $5 наличными
- Перед посадкой и снорклингом вы пройдёте инструктаж по безопасности. На борту есть спасжилеты
- Прогулка не подходит беременным и людям с серьёзными заболеваниями
- С вами будут гид и инструктор нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|$30
|Дети до 7 лет
|$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания работает в туристической сфере больше 15 лет — это путешественников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Мы организуем туры и экскурсии в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марса-Аламе. Знаем лучшие места для снорклинга, дайвинга, сафари и знакомства с историей. Нам нравится показывать гостям красоту Египта и дарить им незабываемые воспоминания. Сделаем всё возможное, чтобы и ваша поездка была особенной!
