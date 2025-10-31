Экскурсия по Шарм-эль-Шейху позволяет погрузиться в историю Египта, не покидая города.



Посетители увидят Национальный музей с тысячами артефактов, коптскую церковь Ас-Самаиюн с её яркими витражами и росписями, а также мечеть Аль-Сахаба - современную архитектурную жемчужину. Прогулка по Старому городу добавит восточного колорита и предложит сувениры на любой вкус. Это уникальная возможность узнать больше о древней цивилизации и традициях

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться прогулками и экскурсиями без лишнего дискомфорта. В мае и сентябре температура может быть выше, но всё ещё приемлема для экскурсий. Летом, с июня по август, жара может быть интенсивной, но мероприятия в помещении, такие как посещение музея, остаются доступными.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.