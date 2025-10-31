Мои заказы

По историческим местам Шарм-эль-Шейха

Познакомьтесь с древней историей Египта в Шарм-эль-Шейхе: музей, коптская церковь и мечеть Аль-Сахаба ждут вас в увлекательном путешествии
Экскурсия по Шарм-эль-Шейху позволяет погрузиться в историю Египта, не покидая города.

Посетители увидят Национальный музей с тысячами артефактов, коптскую церковь Ас-Самаиюн с её яркими витражами и росписями, а также мечеть Аль-Сахаба - современную архитектурную жемчужину. Прогулка по Старому городу добавит восточного колорита и предложит сувениры на любой вкус. Это уникальная возможность узнать больше о древней цивилизации и традициях
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение Национального музея
  • ⛪ Коптская церковь Ас-Самаиюн
  • 🕌 Мечеть Аль-Сахаба
  • 🛍️ Прогулка по Старому городу
  • 🎁 Выбор сувениров

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В эти месяцы можно насладиться прогулками и экскурсиями без лишнего дискомфорта. В мае и сентябре температура может быть выше, но всё ещё приемлема для экскурсий. Летом, с июня по август, жара может быть интенсивной, но мероприятия в помещении, такие как посещение музея, остаются доступными.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
По историческим местам Шарм-эль-Шейха© Аладдин
По историческим местам Шарм-эль-Шейха© Аладдин
По историческим местам Шарм-эль-Шейха© Аладдин

Что можно увидеть

  • Национальный музей
  • Коптская церковь Ас-Самаиюн
  • Мечеть Аль-Сахаба
  • Старый город

Описание экскурсии

Национальный музей древностей

Мы отправимся в сокровищницу с более чем пятью тысячами артефактов, найденных в ходе археологических раскопок. Экспозиции раскроют историю от эпохи фараонов до античной Греции и Рима.

Коптская православная церковь Ас-Самаиюн

Далее посетим грандиозную кафедральную церковь Небожителей. Вы рассмотрите изысканное убранство: яркие витражи и росписи с библейскими сюжетами.

Прогулка по старинной части Шарм-эль-Шейха

Погрузимся в атмосферу восточного колорита! Здесь вы найдёте сувениры — от хлопковых тканей до пряностей и сладостей. Я помогу выбрать подарки, подскажу справедливые цены и уберегу от навязчивых продавцов.

Мечеть Аль-Сахаба

В финале — архитектурная жемчужина города. Это одна из самых современных и впечатляющих построек Шарма.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution или Toyota Hiace (в зависимости от количества человек)
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей: взрослые — около $4, дети от 6 до 12 лет — около $2, дети до 6 лет — бесплатно

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:15
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аладдин
Аладдин — ваш гид в Шарм-эш-Шейхе
Я профессиональный лицензированный историк. Работаю гидом с 2005 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
А
Анастасия
1 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно! Особенно интересно было в музее, местами Алладин добавлял шутки, задавал нам вопросы на смекалку. Увидели церковь, немного там посидели, пообщались с представителем церкви. Далее поехали в старый город и к мечети, делали покупки. Алладин с удовольствием все объяснял и фотографировал. Рекомендую!
Анастасия
Анастасия
7 окт 2025
Спасибо Алладину за замечательную экскурсию в Национальный музей.
Он сделал интересный экскурс в историю Египта, просто и понятно рассказал о религии, быте и похоронных обрядах древних египтян.
После музея мы посетили коптскую
читать дальше

церковь - замечательное место, одна из 5 красивейших церквей в мире.
Потом поехали в старый город и завершили экскурсию в мечети.
Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию. Гид замечательный, чувствуется, что знает и любит историю Египта и готов поделится знаниями.

С
Сергей
18 сен 2025
Выражаю благодарность Аладдину за очень познавательную, интересную экскурсию. Интересные экспонаты музея с еще более интересными фактами, преподнесенными гидом в простой запоминающейся форме.
Выражаю благодарность Аладдину за очень познавательную, интересную экскурсию. Интересные экспонаты музея с еще более интересными фактами,
М
Марина
12 сен 2025
Нам очень хотелось поблагодарить гида Аладина за проведенную индивидуальную экскурсию. В назначенное время он заехал за нами в отель без опозданий. Сам провел экскурсию в музее на русском языке. Его
читать дальше

рассказ был очень интересным, живым и необычным. Почти два часа в музее пролетели совершенно не заметно. Далее мы посмотрели красивые мечети, как из восточной сказки. Аладин сопровождал нас по базару, подсказывал где лучше купить, как торговаться. Однако ничего нам не навязывал и нигде не торопил. Все время с ним мы провели в приятной беседе, он с охотой отвечал на наши вопросы. Приятный и лёгкий человек. Обязательно будем рекомендовать именно этого гида друзьям.

М
Максим
10 сен 2025
Очень насыщенная, интересная, при этом не утомительная экскурсия. Видно, что Аладдин любит свою работу, с интересов все рассказывает, ответил на все наши вопросы. Все спокойно и размеренно, ничего не навязывал. Мы остались очень довольны!
елена
елена
1 сен 2025
Прекрасная экскурсия!!!!! Аладлин шикарно говорит на русском, прекрасно знает историю, как оказывается не только Египта, но и других стран. Очень эрудированный, на каждый вопрос, находился ответ.
Маршрут экскурсии, великолепный- музей🤩 Аладдин несколько часов рассказывал о каждом значимом экспонате!
Прогулка по старому городу🔥🔥🔥
Однозначно очень рекомендую данного гида!!!!
Прекрасная экскурсия!!!!! Аладлин шикарно говорит на русском, прекрасно знает историю, как оказывается не только Египта, но и других стран. Очень эрудированный, на каждый вопрос, находился ответ.
Маршрут экскурсии, великолепный- музей🤩 Аладдин несколько часов рассказывал о каждом значимом экспонате!
Прогулка по старому городу🔥🔥🔥
Однозначно очень рекомендую данного гида!!!!

