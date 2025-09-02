Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
«После знакомства с духовным наследием Египта вы отправитесь на рынок Хан эль-Халили»
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$590 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
«Вас ждёт знакомство с сокровищами Египетского музея, где оживает наследие фараонов, величественные пирамиды Гизы и таинственный Сфинкс»
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$700 за всё до 4 чел.
-
30%
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
«В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой»
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
23 авг в 01:00
24 авг в 01:00
$693
$990 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в августе 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 590 до 700 со скидкой до 30%.
Изучение достопримечательностей города Шарм-Эль-Шейха нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Шарм-Эль-Шейхе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025