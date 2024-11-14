За 2 дня с гидом-историком! Погрузитесь в древние эпохи Египта.
Вы окажетесь в двух крупнейших городах страны: современной столице Каир, и северной культурной столице Александрия. Заслушаетесь рассказами про традиции и обычаи современного Египта. Уверен, что экскурсия оправдает ваши желания.
Вы окажетесь в двух крупнейших городах страны: современной столице Каир, и северной культурной столице Александрия. Заслушаетесь рассказами про традиции и обычаи современного Египта. Уверен, что экскурсия оправдает ваши желания.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00
Описание тураКаир — это эпицентр египетской культуры. В его облике сохранились сооружения древней эпохи Фараонов, памятники древнего египетского христианства и великолепные образцы средневековой исламской архитектуры. А жемчужина Средиземноморья — Александрия сочетает в себе черты современного курорта и хранителя древней цивилизации, об этом свидетельствуют сооружения, принадлежащие временам Птолемеевского царства, Римской империи и Византии. В форте Кайт-Бей вы познакомитесь с военной мамлюкской архитектурой. В амфитеатре погрузитесь в атмосферу Древнего Рима. Полюбуетесь коллекциями и антиквариатами в музее королевских ювелирных украшений и современным зданием библиотеки. 1-й день «в Каире по всем эпохам Египта» • Величественные Пирамиды в Гизе — главные символы Египта и величайшее в мире погребальное сооружение, а также одно из сохранившихся чудес света — пирамида Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего погребального комплекса — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа. Вы потрогаете древние камни, ощутите дыхание веков и представите те далекие времена, когда были построены главные египетские достопримечательности.
- Египетский национальный музей — крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. По богатству произведений наш музей превосходит Эрмитаж, Пушкинский музей, Лувр и Британский музей. В музее представлено более 15 000 экспонатов — от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами в реальности предстанут картинки из школьных учебников и книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги. А особенно сильные впечатления останутся после осмотра золотых сокровищ самого Тутанхамона.
- Крепость Саладина — один из знаковых памятников старого Каира, отличается своей особой военной архитектурой Средневековья. Наш гид расскажет про историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. Вы побываете в самой красивой из трех местных мечетей, чьи минареты возвышаются над всем Каиром — в мечети Мухаммеда Али, которая известна как Алебастровая.
- Прогулка по Нилу (по желанию) — Катаясь по Нилу на традиционной египетской фелуке, вы полюбуетесь захватывающим видом на Каир с воды, насладитесь освежающим бризом и спокойствием реки, осмотрите достопримечательности Каира с Нила, а также будете узнавать интересные факты об истории столицы. 2-й день в Александрии «Полюбоваться миксом культур Александрии» • Форт Кайт-Бей — это охранное сооружение было возведено в 15 веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море.
- Римский амфитеатр — единственный на территории Египта. Он перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами.
- Коптский православный собор Святого Марка — стоит на месте церкви, основанной св Евангелистом Марком в 42 г. н. э. для этого считается старейшим христианским храмом Египта.
- Музей королевских ювелирных украшений — одна из любимых для туристов остановок в городе. Музей, первоначально был построен в качестве летнего дворца потомков бывшего првителя Египта Мухамеда Али. Музей занменит своей экзотическим стилем европейской архитектуры и искусства. В музей экспонируется 11500 артефактов, которые когда-то были личными вещами и подарками, принадлежащими семье и потомкам Мухамеда Али. Среди артефактов увидите роскошный шахматный набор, кофейный набор, инкрустированный серебром и украшенный золотом, набор золотой посуды, украшенный 977 бриллиантами, ряд медалей принцев королевской семьи, и другие золотые изделия, косметические коробки и предметы бывших королев и принцесс Египта.
- Александрийская библиотека (снаружи) — она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем. Традиции и обычаи современного Египта В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Организационные моменты: - Выезд в Каир в 01:00. Советуем заказать в отеле завтрак с собой, а также поздний ужин. - Дорога до Каира занимает 7–8 часов, предусмотрены 2 санитарные остановки (15–20 минут каждая — завтрак и туалет). - Следующую ночь вы проведете в отеле, который забронируете самостоятельно. - Выезд на второй день в Александрию в 07:30. Дорога до Александрии занимает 2,5 часа, предусмотрена одна санитарная остановка (15–20 минут). - Из Александрии вернетесь сразу в Шарм-эль-Шейх, прибудете в отель к 22:00. - Экскурсию проведет профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды. - В программе не предусмотрены заезды в магазины. - По вашему желанию и по предварительной при бронировании договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки. - Возможно расширять экскурсию, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности. - Забeрем вас из любого отеля/места в Шарм-эль-Шейхe, в том числе аэропорта и привезем обратно. - Для участие в этой экскурсии необходимо иметь визу-наклейку. Если вы не оформили при прилете, можете сделать это в аэропорту самостоятельно за 25$ или через нас за 30$. Важная информация: Обратите внимание! Для участие в этой экскурсии необходимо иметь визу-наклейку. Если вы не оформили при прилете, можете сделать это в аэропорту самостоятельно за 25$ или через нас за 30$.
Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Каире
- Величественные Пирамиды в Гизе
- Египетский национальный музей
- Крепость Саладина c посещением Мраморной мечети Мухамеда Али
- Прогулка по Нилу (по желанию)
- В Александрии
- Форт Кайт-Бей
- Римский амфитеатр
- Коптский православный собор Святого Марка
- Музей королевских ювелирных украшений
- Александрийская библиотека (снаружи)
Что включено
- Частный трансфер:, Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком), экскурсия проводится нa современном легковом авто с кондиционером
- Для большего количества (до 8 человек) на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером. ", "Услуги русскоязычного гида-египтолога"
Что не входит в цену
- Входные билеты (на человека):
- Египетский национальный музей - 13$
- Цитадель Саладина - 12$
- Форт Кайт-Бей - 5$
- Римский Амфитеатр - 5$ (Детям до 6 лет бесплатно, студентам и детям 6-12 лет - скидка 50%) ", "Обед 7-10 $ / человек", "Ночевка в отеле. Участники экскурсии самостоятельно бронируют отель в Каире. Если вам нужна помощь в этом, мы готовы ее оказать", "Прогулка по Нилу - Цена зависит от продолжительности и количества туристов на лодке (по желанию) ", "Вход в пирамиды Хеопса - 25$ (по желанию) "
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
Экскурсия длится около 1 дня 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Чтобы заказ был подтверждён, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
- Обратите внимание! Для участие в этой экскурсии необходимо иметь визу-наклейку. Если вы не оформили при прилете, можете сделать это в аэропорту самостоятельно за 25$ или через нас за 30$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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