Документы.
Для поездки в Каир необходима виза Full Egypt. Её можно оформить по прилёту в аэропорту Шарм-эль-Шейха ($25) или через организатора за день до тура ($30). Паспорт обязателен для заселения и поездки между городами.
Что взять с собой: удобную одежду по сезону, головной убор и солнцезащитные очки, личные лекарства, зарядное устройство или пауэрбанк, наличные деньги для сувениров и дополнительных активностей.
Рекомендуется заказать ланч-бокс в отеле накануне — это будет ваш завтрак в дороге.
Питание. Включён завтрак в отеле (шведский стол или сет-меню). Обеды входят в стоимость тура, напитки оплачиваются самостоятельно. Ужин оплачивается отдельно. По запросу возможно вегетарианское меню.
Транспорт. Для 1–2 человек или семьи с детьми предоставляется современный кроссовер Tiggo 8 Pro (2025) с кондиционером, кожаным салоном, панорамным люком, Wi-Fi (по запросу) и прохладной водой в дороге. Для группы 3–4 человек используется микроавтобус Toyota Hiace (2025) с индивидуальными креслами, кондиционером, зарядками для телефонов. Все автомобили новые, полностью адаптированы для междугородних VIP-поездок.
Возраст участников. 1-90.
Уровень сложности. Программа не требует физической подготовки. Передвижения проходят на автомобиле, пешие прогулки короткие и доступны для всех.
Связь и интернет. На всём маршруте стабильная мобильная сеть.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Каир: Египетский музей и поездка в Гизу
Ранним утром, в 3:00, вы выедете из отеля в Шарм-эль-Шейхе на комфортабельном автомобиле. Переезд займёт около 5–6 часов и пройдёт через Суэцкий канал по туннелю имени шахида Ахмеда Хамди.
К 9:00 вы прибудете в Каир, где вас встретит лицензированный русскоязычный гид-египтолог. В 10:00 начнётся экскурсия в Египетском музее на площади Тахрир. Здесь вы увидите сокровища фараонов, знаменитую маску Тутанхамона, зал мумий и другие древние артефакты. На осмотр экспонатов отведено около 1,5 часа.
Затем по желанию можно будет совершить прогулку на лодке по Нилу, которая займёт 30–40 минут. После этого вас ждёт обед в ресторане с видом на реку или пирамиды — в зависимости от маршрута группы.
Во второй половине дня вы отправитесь в Гизу. Здесь вы посетите Великую пирамиду Хеопса, пирамиды Хефрена и Микерина, а также увидите величественного Сфинкса. У вас будет время для фотографий, а желающие смогут прокатиться на верблюде. Экскурсия займёт около 3 часов.
К вечеру, при желании, можно будет прогуляться по набережной Нила, посетить рынок Хан Эль-Халили или поужинать в традиционном ресторане (за дополнительную плату). В 18:00–20:00 вас отвезут в отель.
Александрия - жемчужина на берегу Средиземного моря
После завтрака в 7:45 отправимся в Александрию. Дорога займёт 2,5–3 часа, по пути возможны короткие остановки.
К 11:00 вы прибудете в город, где вас встретит лицензированный русскоязычный гид. Экскурсия начнётся с крепости Кайт-Бей, построенной на месте легендарного Александрийского маяка — одного из Семи чудес света. Здесь вы прогуляетесь вдоль крепостных стен и сможете сделать фотографии на фоне моря.
Затем посетите римский амфитеатр и археологическую зону с античными колоннами, мозаикой и остатками древних сооружений. После этого осмотрим Александрийскую библиотеку — символ науки и знаний. Можно зайти внутрь при желании.
В 13:30 — обед в ресторане у моря. Вас угостят свежими морепродуктами и традиционными египетскими блюдами.
После обеда направимся в Королевские сады Монтаза — живописный парк с пальмами, мостиками и видом на дворец. Прогулка здесь займёт около получаса.
В 15:30–16:00 поедем в Шарм-эль-Шейх, дорога займёт около 6,5–7,5 часов. К 22:30–23:30 вы прибудете к своему отелю, где завершится путешествие.
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до Шарм-эль-Шейха
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Шарм-эль-Шейха и обратно
- Ужин
- Вход внутрь пирамид (по желанию)
- Прогулка на фелюке по Нилу - $15 за человека
- Катание на верблюдах или карете (кальеше) - $15 за человека