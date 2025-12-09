Мои заказы

Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом

Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
За 2 дня вы исследуете сердца Египта — Каир и Александрию.

Вас ждёт знакомство с сокровищами Египетского музея, где оживает наследие фараонов, величественными пирамидами Гизы и таинственным Сфинксом.

Вы прогуляетесь вдоль Нила
и сможете по желанию взглянуть на древний город с воды, а затем окажетесь в центре шумного восточного базара.

Увидите крепость Кайт-Бей, возведённую на месте легендарного маяка, пройдёте среди руин римского амфитеатра и заглянете в знаменитую библиотеку. В королевских садах Монтаза вас встретят пальмовые аллеи и виды на дворец у самого моря.

Описание тура

Организационные детали

Документы.
Для поездки в Каир необходима виза Full Egypt. Её можно оформить по прилёту в аэропорту Шарм-эль-Шейха ($25) или через организатора за день до тура ($30). Паспорт обязателен для заселения и поездки между городами.

Что взять с собой: удобную одежду по сезону, головной убор и солнцезащитные очки, личные лекарства, зарядное устройство или пауэрбанк, наличные деньги для сувениров и дополнительных активностей.

Рекомендуется заказать ланч-бокс в отеле накануне — это будет ваш завтрак в дороге.

Питание. Включён завтрак в отеле (шведский стол или сет-меню). Обеды входят в стоимость тура, напитки оплачиваются самостоятельно. Ужин оплачивается отдельно. По запросу возможно вегетарианское меню.

Транспорт. Для 1–2 человек или семьи с детьми предоставляется современный кроссовер Tiggo 8 Pro (2025) с кондиционером, кожаным салоном, панорамным люком, Wi-Fi (по запросу) и прохладной водой в дороге. Для группы 3–4 человек используется микроавтобус Toyota Hiace (2025) с индивидуальными креслами, кондиционером, зарядками для телефонов. Все автомобили новые, полностью адаптированы для междугородних VIP-поездок.

Возраст участников. 1-90.

Виза. Для поездки в Каир необходима виза Full Egypt. Её можно оформить по прилёте в аэропорту Шарм-эль-Шейха ($25) или через организатора за день до тура ($30).

Уровень сложности. Программа не требует физической подготовки. Передвижения проходят на автомобиле, пешие прогулки короткие и доступны для всех.

Связь и интернет. На всём маршруте стабильная мобильная сеть.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Каир: Египетский музей и поездка в Гизу

Ранним утром, в 3:00, вы выедете из отеля в Шарм-эль-Шейхе на комфортабельном автомобиле. Переезд займёт около 5–6 часов и пройдёт через Суэцкий канал по туннелю имени шахида Ахмеда Хамди.

К 9:00 вы прибудете в Каир, где вас встретит лицензированный русскоязычный гид-египтолог. В 10:00 начнётся экскурсия в Египетском музее на площади Тахрир. Здесь вы увидите сокровища фараонов, знаменитую маску Тутанхамона, зал мумий и другие древние артефакты. На осмотр экспонатов отведено около 1,5 часа.

Затем по желанию можно будет совершить прогулку на лодке по Нилу, которая займёт 30–40 минут. После этого вас ждёт обед в ресторане с видом на реку или пирамиды — в зависимости от маршрута группы.

Во второй половине дня вы отправитесь в Гизу. Здесь вы посетите Великую пирамиду Хеопса, пирамиды Хефрена и Микерина, а также увидите величественного Сфинкса. У вас будет время для фотографий, а желающие смогут прокатиться на верблюде. Экскурсия займёт около 3 часов.

К вечеру, при желании, можно будет прогуляться по набережной Нила, посетить рынок Хан Эль-Халили или поужинать в традиционном ресторане (за дополнительную плату). В 18:00–20:00 вас отвезут в отель.

2 день

Александрия - жемчужина на берегу Средиземного моря

После завтрака в 7:45 отправимся в Александрию. Дорога займёт 2,5–3 часа, по пути возможны короткие остановки.

К 11:00 вы прибудете в город, где вас встретит лицензированный русскоязычный гид. Экскурсия начнётся с крепости Кайт-Бей, построенной на месте легендарного Александрийского маяка — одного из Семи чудес света. Здесь вы прогуляетесь вдоль крепостных стен и сможете сделать фотографии на фоне моря.

Затем посетите римский амфитеатр и археологическую зону с античными колоннами, мозаикой и остатками древних сооружений. После этого осмотрим Александрийскую библиотеку — символ науки и знаний. Можно зайти внутрь при желании.

В 13:30 — обед в ресторане у моря. Вас угостят свежими морепродуктами и традиционными египетскими блюдами.

После обеда направимся в Королевские сады Монтаза — живописный парк с пальмами, мостиками и видом на дворец. Прогулка здесь займёт около получаса.

В 15:30–16:00 поедем в Шарм-эль-Шейх, дорога займёт около 6,5–7,5 часов. К 22:30–23:30 вы прибудете к своему отелю, где завершится путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до Шарм-эль-Шейха
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шарм-эль-Шейха и обратно
  • Ужин
  • Вход внутрь пирамид (по желанию)
  • Прогулка на фелюке по Нилу - $15 за человека
  • Катание на верблюдах или карете (кальеше) - $15 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3:00
Завершение: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, около 22:30 (по договорённости возможно другое время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2250 туристов
Я — лицензированный гид-египтолог и организатор индивидуальных экскурсий премиум-класса в Египте. Окончил магистратуру по туризму в Южном федеральном университете (Россия), живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Моя специализация — экскурсии индивидуального и
VIP-формата с полностью продуманной логистикой, комфортным транспортом и вниманием к деталям. Лично контролирую организацию каждого маршрута и работаю только с проверенными водителями и профессиональными гидами. О моей работе писали в СМИ, меня приглашали на египетское телевидение как эксперта и сопровождающего VIP-гостей и официальных делегаций. На моих экскурсиях вы увидите Египет спокойно, красиво и без спешки, узнаете историю легко и интересно, а главное — почувствуете максимальный комфорт и заботу. Моя цель — чтобы каждая поездка была не просто экскурсией, а приятным путешествием с теплом, вниманием и уважением к вашим желаниям.

