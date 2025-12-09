За 2 дня вы исследуете сердца Египта — Каир и Александрию.Вас ждёт знакомство с сокровищами Египетского музея, где оживает наследие фараонов, величественными пирамидами Гизы и таинственным Сфинксом.Вы прогуляетесь вдоль Нила

и сможете по желанию взглянуть на древний город с воды, а затем окажетесь в центре шумного восточного базара. Увидите крепость Кайт-Бей, возведённую на месте легендарного маяка, пройдёте среди руин римского амфитеатра и заглянете в знаменитую библиотеку. В королевских садах Монтаза вас встретят пальмовые аллеи и виды на дворец у самого моря.

Описание тура

Организационные детали

Документы.

Для поездки в Каир необходима виза Full Egypt. Её можно оформить по прилёту в аэропорту Шарм-эль-Шейха ($25) или через организатора за день до тура ($30). Паспорт обязателен для заселения и поездки между городами.

Что взять с собой: удобную одежду по сезону, головной убор и солнцезащитные очки, личные лекарства, зарядное устройство или пауэрбанк, наличные деньги для сувениров и дополнительных активностей.

Рекомендуется заказать ланч-бокс в отеле накануне — это будет ваш завтрак в дороге.