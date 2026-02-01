Персональный тур по Каиру и окрестностям с комфортом: мечети и пирамиды Гизы (из Шарм-эль-Шейха)
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
$950 за всё до 2 чел.
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
3 мар в 08:00
4 мар в 08:00
$1050 за всё до 2 чел.
-
10%
Из Шарм-эль-Шейха в Каир и Александрию: индивидуальный тур с историком-египтологом
Сделать фото с пирамидами и сфинксом, посетить крепость Кайт-Бей, катакомбы Ком-эль-Шукафа и музей
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейхе, 3:00
16 фев в 08:00
17 фев в 08:00
$405
$450 за человека
