Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Кито + посещение линии экватора
Вспомнить эпоху Испанской империи, побывать в храмах разных орденов и постоять в середине мира
«Церковь Общества Иисуса — иезуитский храм, фасад которого покрыт замысловатой резьбой»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колониальное прошлое и магия экватора в Кито
Побывать во всех ключевых местах - от парка «Середина мира» до Старого города и холма Панесильо
Начало: У парка «Середина мира»
«кто помогал им в строительстве храмов и дворцов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды улиц и фасадов: прогулка по центру Кито
Увидеть главные храмы, площади и авениды города
«Храм Ла-Базилика в готическом стиле»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 мая 2025Спасибо огромное! Давиду,за целый день эмоций, культуры и особенности Эквадорской жизни, еще не раз вернемся, однозначно рекомендуем друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Кито в категории «Святые места»
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