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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов По легендам Старой Нарвы Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком € 75 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи € 75 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа «Город королей» - обзорная прогулка по Нарве Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время € 65 за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Кренгольм - город барона фон Кноппа Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время. € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа «Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время. € 65 за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря» Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время. € 65 за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Нарвские тайны барона Мюнхаузена Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий Начало: Pimeaia 1, Narva, 20306 Ida-Viru Maakond, Eesti Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время € 65 за всё до 10 чел.