Индивидуальные экскурсии в Нарве с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Нарве на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По легендам Старой Нарвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
По легендам Старой Нарвы
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 10 чел.
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи
Завтра в 08:00
10 июня в 17:00
75 за всё до 10 чел.
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 50 чел.
Кренгольм - город барона фон Кноппа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 10 чел.
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 50 чел.
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 50 чел.
Нарвские тайны барона Мюнхаузена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нарвские тайны барона Мюнхаузена
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
21 июня в 14:00
21 июля в 14:00
65 за всё до 10 чел.
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Начало: Pimeaia 1, Narva, 20306 Ida-Viru Maakond, Eesti
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 10 чел.
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ellen
    16 июля 2021
    Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
    Замечательная, запоминающаяся, познавательная экскурсия! Александр великолепный рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Очень советую всем, кто интересуется историей города. После экскурсии другими
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    глазами смотришь на дома, мимо которых проходишь и на улицы, по которым гуляешь; перед глазами встают картины ушедшей эпохи, о которой так интересно и наглядно рассказал Александр. Большое спасибо!

  • A
    Anastasia
    3 июля 2021
    По легендам Старой Нарвы
    Нам очень понравился гид, интересно рассказывал, рекомендую.
  • И
    Ингрид
    4 июня 2021
    Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
    Восторг! Интересно, познавательно, с юмором и очень эмоционально. Такая богатая история у небольшого эстонского городка. Александр, ещё раз спасибо. Нам очень понравилось!
  • Е
    Елена
    12 октября 2020
    Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
    Прекрасный гид, очень доступно рассказывает материал.
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2020
    По легендам Старой Нарвы
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! СПАСИБО!
  • М
    Мария
    3 марта 2020
    По легендам Старой Нарвы
    Александр прекрасный гид, 2 часа пролетели не заметно. Очень интересный рассказ о Нарве и ее жителях. Всем рекомендую, а Александру огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Нарве в категории «Индивидуальные»

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  3. «Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
  4. Кренгольм - город барона фон Кноппа
  5. «Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
Сколько стоит экскурсия по Нарве в июне 2024
Сейчас в Нарве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 65 до 75. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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