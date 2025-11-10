Описание экскурсииОбзорная историческая прогулка по разным частям города Манила, в которой вам предстоит узнать подробные сведения о том, как Филиппины стали колониальной страной. Мы посетим места зарождения революций и боевых сражений; узнаем, как филиппинцы смогли избавиться от испанского гнёта за последние более чем 500 лет. А также это уникальная возможность обсудить становление и независимость республики за обедом в ресторане с классической местной кухней и с шикарным видом на вулкан и озеро Тааль.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город-крепость в центре Манилы - Интрамурос
- Кафедральный собор Майнор Бейзилика
- Форт Сантьяго
- Каса Манила
- Парк Ризаля
- Дом-музей Первого в истории Президента Республики Филиппины
- Пиплс Парк ин Скай
- Вулкан Тааль
Что включено
- Услуги гида
- Билеты в музеи
- Трансфер
- Платные дороги
- Оплата парковок
Что не входит в цену
- Стоимость обеда
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Манилы
