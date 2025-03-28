читать дальше Лусону. Все отлично прошло. Евгений с комфортом прокатил по острову, рассказал о стране и народе, показал самые интересные и красивые места. Прекрасные пляжи, парки, вулкан. Устрицы, лобстеры и вкуснейший кофе… Отличная поездка! Надежный, знающий и отзывчивый гид! Рекомендую!

Огромная благодарность Евгению за увлекательное путешествие! Прилетела в Манилу в командировку, был только один день на экскурсии. Взяла поездку по