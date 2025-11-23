Мои заказы

Экстремальные Филиппины «Три точки»: рисовые террасы и покорение горы Апо

Примите вызов, спланируйте поход и получите невероятные впечатления!
Ближайшие даты:
14
дек21
дек28
дек4
янв25
янв1
фев8
фев
Время начала: 03:00

Описание тура

Филиппины, которые называют жемчужиной восточных морей, славятся не только прекрасными белоснежными пляжами. Главное богатство архипелага — величественные горы, бросающие вызов искателям приключений. Ежегодно тысячи альпинистов пытаются покорить гору Апо — самую высокую точку на Филиппинах. Помимо прилива адреналина и удовольствия от восхождения, отважных путешественников ждёт вознаграждение — потрясающие виды, которые открываются с горных вершин. Если вы хотите испытать свои силы, поднявшись к облакам по крутым тропам, сделать невероятные фотографии или просто хорошо отдохнуть на выходных — отправляйтесь в горы. Мы составили для вас самый интересный маршрут по Филиппинам. Важная информация:
Список личных вещей, которые нужно взять с собой, будет отправлен вам после бронирования.

Каждое воскресенье в 03:00 ночи.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ботанический сад Багио
  • Парк Майнс-Вью
  • Исторический центр-лагерь Джона Хей
  • Музей Багио
  • Смотровая площадка Кеннон-Роуд
  • Филиппинская военная академия
  • Ткацкая мастерская (EASTER WEAVING INC.)
  • Деревня Там-Аван
  • Клубничная ферма Ла Тринидад
  • Рисовые террасы Ифугао
  • Долина Эхо: висячие гробы Сагады
  • Пещера Сумагинг
  • Водопад Бомод-Ок
  • Бускалан, Апо Ванг-Од
  • Каньонинг и посещение водопада Кавасан (Kawasan), о. Себу
  • Католический кафедральный собор «Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora del Carmen, La Limpia» (Архиепископская святыня Богоматери горы Кармель, Чистой) по доступности
  • Крест Магеллана
  • Католический кафедральный собор г. Себу по доступности
  • Гора Апо
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Завтраки в отелях размещения: при раннем выезде ланч-бокс (за исключением завтраков в деревне Бускалан и при подъёме на гору Апо)
  • Обед (1 раз после каньонинга в Себу)
  • Услуги местного сертифицированного гида при восхождении на гору Апо
  • Личный носильщик (рюкзак до 20 кг) при подъёме на гору Апо
  • Палатка при подъёме на гору Апо
  • Спальный мешок и подушка
  • 2-хместное проживание в отелях 2-4* по всему маршруту
  • Проживание в частном доме в деревне Бускалан
  • Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
  • Ручная кладь 7 кг, багаж 20 кг на человека
  • Трансфер (общественный транспорт, минивэн, автомобиль, трасикл, трикаб - в зависимости от локации и количества туристов в группе)
  • Перелёт внутренними авиалиниями: эконом-класс между островами (3 перелёта)
  • Экологические сборы и разрешения на допуск на обозначенные экскурсии и активности
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до г. Манила (Филиппины)
  • Авиаперелёт до вашего города из аэропорта г. Манила (Филиппины)
  • Дополнительные мероприятия и трансферы, не входящие в программу
  • Фото - и видеосъёмка
  • Питание (за исключением завтраков в отелях размещения и одного обеда)
  • Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за доп. плату)
  • Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пасай Виктори Лайнер, Манил
Завершение: Аэропорт г. Давао
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 03:00 ночи.
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 720 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Список личных вещей
  • Которые нужно взять с собой
  • Будет отправлен вам после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

