Описание тура
Филиппины, которые называют жемчужиной восточных морей, славятся не только прекрасными белоснежными пляжами. Главное богатство архипелага — величественные горы, бросающие вызов искателям приключений. Ежегодно тысячи альпинистов пытаются покорить гору Апо — самую высокую точку на Филиппинах. Помимо прилива адреналина и удовольствия от восхождения, отважных путешественников ждёт вознаграждение — потрясающие виды, которые открываются с горных вершин. Если вы хотите испытать свои силы, поднявшись к облакам по крутым тропам, сделать невероятные фотографии или просто хорошо отдохнуть на выходных — отправляйтесь в горы. Мы составили для вас самый интересный маршрут по Филиппинам. Важная информация:
Список личных вещей, которые нужно взять с собой, будет отправлен вам после бронирования.
Каждое воскресенье в 03:00 ночи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ботанический сад Багио
- Парк Майнс-Вью
- Исторический центр-лагерь Джона Хей
- Музей Багио
- Смотровая площадка Кеннон-Роуд
- Филиппинская военная академия
- Ткацкая мастерская (EASTER WEAVING INC.)
- Деревня Там-Аван
- Клубничная ферма Ла Тринидад
- Рисовые террасы Ифугао
- Долина Эхо: висячие гробы Сагады
- Пещера Сумагинг
- Водопад Бомод-Ок
- Бускалан, Апо Ванг-Од
- Каньонинг и посещение водопада Кавасан (Kawasan), о. Себу
- Католический кафедральный собор «Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora del Carmen, La Limpia» (Архиепископская святыня Богоматери горы Кармель, Чистой) по доступности
- Крест Магеллана
- Католический кафедральный собор г. Себу по доступности
- Гора Апо
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Завтраки в отелях размещения: при раннем выезде ланч-бокс (за исключением завтраков в деревне Бускалан и при подъёме на гору Апо)
- Обед (1 раз после каньонинга в Себу)
- Услуги местного сертифицированного гида при восхождении на гору Апо
- Личный носильщик (рюкзак до 20 кг) при подъёме на гору Апо
- Палатка при подъёме на гору Апо
- Спальный мешок и подушка
- 2-хместное проживание в отелях 2-4* по всему маршруту
- Проживание в частном доме в деревне Бускалан
- Входные билеты на экскурсии и мероприятия по программе
- Ручная кладь 7 кг, багаж 20 кг на человека
- Трансфер (общественный транспорт, минивэн, автомобиль, трасикл, трикаб - в зависимости от локации и количества туристов в группе)
- Перелёт внутренними авиалиниями: эконом-класс между островами (3 перелёта)
- Экологические сборы и разрешения на допуск на обозначенные экскурсии и активности
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до г. Манила (Филиппины)
- Авиаперелёт до вашего города из аэропорта г. Манила (Филиппины)
- Дополнительные мероприятия и трансферы, не входящие в программу
- Фото - и видеосъёмка
- Питание (за исключением завтраков в отелях размещения и одного обеда)
- Одноместное проживание в отеле или повышение класса отеля (за доп. плату)
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пасай Виктори Лайнер, Манил
Завершение: Аэропорт г. Давао
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье в 03:00 ночи.
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 720 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Список личных вещей
