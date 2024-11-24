Полюбуемся рисовыми террасами Ифугао и побываем в деревушке Тинглайан,
Описание тура
Организационные детали
Список личных вещей, которые нужно взять с собой:
• денежные средства (доллары США) из расчёта от 30 долларов США на день путешествия. Доллары Вы обменяете по прибытию на Филиппины;
• дебетовая или кредитная карта (Не банка России). Возможно снятие денег с карты, но курс не очень выгодный плюс комиссия за снятие 250 песо за одну транзакцию. Оплата картами в основном невозможна;
• дебетовые или кредитные карты, выпущенные банками России с любой системой платежей в настоящее время на Филиппинах не работают;
• документы (заграничный паспорт);
• медицинская страховка (рекомендовано, но не обязательно);
• крем солнцезащитный SPF50 и более;
• очки солнцезащитные;
• головной убор (бейсболка, шляпа и т. д.);
• дождевик или легкая непромокаемая куртка;
• купальник;
• рюкзак или водонепроницаемый мешок на 10-15 литров (для хранения вещей и одежды во время экскурсий) (рекомендовано);
• водонепроницаемая сумка для документов и денег (рекомендовано);
• маска, трубка и ласты для снорклинга (рекомендовано). Если нет, то возможно будет арендовать на экскурсиях;
• тёплая одежда (температура в горах может опускаться до +10);
• компактный спальный мешок и надувную подушку (необходимо будет для сна в деревне Бускалан и при подъёме на гору);
• кроссовки или легкую обувь (удобную);
•сланцы;
•переходник электрический для своей электроники. На Филиппинах используются разъёмы типа A.
•медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо);
•лёгкую куртку или толстовку — необходима, что бы одевать при перелетах на внутренних авиа линиях, так как в салоне самолета на внутренних авиа линиях холодно.
Форс-мажор:
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются. По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.
Проживание. Будем жить в отеле One Central Hotel в Себу. В номерах есть кондиционер, мини-бар и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, ванная комната с феном. По маршруту разместимся в отелях 2-4* (точные отели будут известны непосредственно перед туром). В деревне Бускалан будем жить в частном доме и спать на полу на матрасе (санузел общий). Во время восхождения на гору — проживание в палатках (походные условия). 2-местное размещение.
*Фото отеля взяты с сайта: booking.com
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Общественный транспорт, минивэн, автомобиль, трасикл, трикаб — в зависимости от локации и количества участников. Также в стоимость включён внутренний перелёт между островами.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Виза. Граждане РФ могут находиться в стране без визы до 30 дней. Для въезда необходимо иметь обратные билеты с датой вылета не позднее 30 дней.
Уровень сложности. Маршрут подойдёт как опытным путешественникам, так и новичкам, подготовленным физически и морально к долгим переходам. Предстоит подняться на высоту 2954 метров. Во время восхождения ваши вещи будет переносить носильщик.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
В 3:00 встречаемся на автовокзале в Маниле. Проведём для вас инструктаж, поможем купить местную сим-карту и обменять валюту. Затем на общественном транспорте поедем в Багио. Дорога займёт около 6 часов. После заселения в отель — свободное время.
Ботанический сад, ткацкая мастерская, деревня Там-Аван и клубничная ферма
В 8:00 отправимся в ботанический сад — настоящий оазис посреди города. Вы познакомитесь с флорой и фауной Филиппин, полюбуетесь экзотическими растениями и настоящим морем цветов. Далее посетим парк «Майнс Вью» и со смотровой площадки насладимся панорамным видом на город. Переместимся в исторический центр-лагерь Джона Хея, живописно построенный посреди сосен. Здесь можно побродить по саду или перекусить.
Посетим музей Багио в здании, напоминающим традиционную хижину, стоящую на деревянных столбах. Здесь познакомимся с историей региона и осмотрим старинные экспонаты. Сделаем красивые фотографии со смотровой площадки Кеннон-Роуд, увидим Филиппинскую военную академию и заглянем в ткацкую мастерскую Easter Weaving, Inc, работающую с 1908 года. Здесь производят не только ткань, но и изделия ручной работы: резьбу по дереву, корзины, сумки из ротанга, украшения из ракушек и картины маслом.
Следующая локация — деревня Там-Аван, где живёт племя Игорот. Вы узнаете про быт этого горного народа, осмотрите традиционные хижины и познакомитесь с местными технологиями. В художественной галерее сможем даже увидеть работы Игоротских художников.
Завершим экскурсионную программу на сладкой ноте — отправимся на клубничную ферму «Ла Тринидад». Фермеры всегда рады гостям и помощникам в сборе ягод.
После возвращения в отель — свободное время.
Рисовые террасы
В 6:00 — трансфер в Банауэ, провинцию Ифугао. Дорога займёт около 3 часов. Регион славится рисовыми террасами, раскинувшимися на склонах Кордильер. Рукотворные поля появились ещё в доколониальные времена — местные племена сумели сохранить аутентичный уклад жизни и долго сопротивлялись иностранному господству. Террасы возвели вручную, а земля здесь сих пор орошается дождевой водой и тропической влагой. Место находится под охраной ЮНЕСКО.
Переедем в Сагаду (2 часа) и заселимся в отель. Затем — свободное время.
Висячие гробы и пещера Сумагинт
В 6:00 поедем в долину Эхо, чтобы увидеть висячие гробы. У народов канканай есть необычная погребальная традиция подвешивать гробы на отвесных скалах. Считается, что так человек становится ближе к царству духов.
Посетим пещеру Сумагинт. В подземелье нас ждёт настоящее приключение: в некоторых местах будем подтягиваться на верёвке, перешагивать через пропасть. Отдохнём у водопада Бомоб-Ок, а после поедем назад в отель.
Деревня Бускалан
В 8:00 отправимся в деревню Бускалан. Дорога займёт около 4 часов. Заселимся в частный дом. Отелей здесь нет, поэтому разместиться можно только у местных. Спать будем на полу на матрасе. Еду можно привезти с собой и приготовить на кухне. Рекомендуем захватить консервы. В деревушке есть и закусочные.
Тинглайан и татуировщица Мария Оггай
Встанем ещё до восхода солнца, чтобы насладиться рассветом. Затем будем гулять в окрестностях и дышать свежим воздухом. Посетим деревушку Тинглайан, где живёт знаменитая на всю страну татуировщица Мария Оггай или Апо Ванг-Од, родившаяся в 1917 году! Многие путешественники приезжают сюда, чтобы набить рисунок на теле традиционным способом: смесью угля и воды для чернил. Татуировку вручную наносят на кожу с помощью памбатока (бамбуковой палки и шипа помело).
За доплату вы сможете сфотографироваться с Марией Оггай ($2), набить подпись художницы — 3 точки ($6) или традиционную татуировку (стоимость — от 500 песо за тату размером 5×5 см).
Свободное время в Бускалане
Проведём весь день в деревне Бускалан. Вы сможете отведать рисовый кофе, полюбоваться рисовыми террасами Паджао, подняться к водопадам и искупаться в прохладной воде.
В полночь поедем в аэропорт Тугегарао, столицу провинции Кагаян. Дорога займёт 5 часов.
Прибытие в Себу
Прибудем в аэропорт примерно в 5:00 и перелетим в Себу. Затем — индивидуальный трансфер в отель. После у вас будет свободное время.
Каньонинг
Сегодня побываем в джунглях на острове Себу и займёмся каньонингом. Маршрут займёт 4 часа. Желающие смогут попрыгать в природные бассейны. Для этого предоставляется инструктор и снаряжение, а ещё делают фото и видео (за доплату).
На обед попробуем блюда филиппинской кухни. Затем — частный трансфер в отель в Себу. Прибудем в 20:00.
Перелёт в Давао
В 4:00 отвезём вас в аэропорт. Перелетим в город Давао, заселимся в отель и подготовимся к восхождению на гору Апо — закупимся продуктами и снаряжением. Апо — высшая точка Филиппин. Её высота 2964 метра. У подножия горы можно окунуться в горячие источники, чтобы расслабиться и отдохнуть.
Начало маршрута
В 3:00 встречаемся в отеле, в 3:45 поедем на озеро Агко. По пути остановимся в Кадапаване, купим перекус и позавтракаем, а в 8:30 прибудем на озеро Агко. Наш маршрут начинается. Переправимся через реку Мрамор, в лагере Коонг остановимся на обед. К 17:00 будем у озера Венадо. Установим палатки, поужинаем и уютно посидим у костра, слушая пение птиц и шёпот ветра. В 20:00 — отбой.
Маршрут этого похода рассчитан как на продвинутых и опытных туристов, так и на новичков, подготовленных физически и морально, которые могут выдержать длительные часы похода.
Восхождение и рассвет на вершине
Подъём в 3:00 и выход на на вершину. Поднимемся на гору к 6:00 и позавтракаем, наслаждаясь рассветом на высшей точке Филиппин. В 8:30 совершим траверсный спуск в лагерю Тиникаран-1 через Старый кратер и скалу Боулдерс. Прибудем на место к 14:00, установим палатку и поужинаем в 18:00.
В 20:00 — отбой.
Спуск и возвращение в Давао
Проснёмся в 4:00, позавтракаем, соберём лагерь и в 6:30 начнём обратный путь. Пообедаем в Капатагане в 11:00, а в 14:00 прибудем в город Давао. Разместимся в отеле, после чего у вас будет свободное время.
Отъезд
Выселимся из отеля в 10:00 и отвезём вас в аэропорт Давао, откуда вы самостоятельно перелетите в Манилу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Перелёт внутренними авиалиниями эконом-класс между островами с багажом
- Услуги русскоговорящего гида на всём маршруте
- Сертифицированный гид (филиппинец) при восхождении на гору Апо
- Аренда палатки при подъёме на гору Апо
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Личный носильщик (рюкзак до 20 кг) при подъёме на гору Апо
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Манилы и обратно из Давао в ваш город
- Питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за проживание в отеле, если вы прилетаете накануне
- Дополнительные развлечения (по желанию)
- Фотография с Марией Оггай - $2, тату с подписью художницы - 3 точки - $6, традиционная татуировка - от 500 песо за тату размером 5×5 см
- Фото - и видеосъёмка
- Если вы хотите провести индивидуальный экскурсионный тур по Филиппинам, мы можем подобрать для вас даты, подходящие под ваше расписание (при наличии свободных дат), а также составить индивидуальную программу. Стоимость такого тура зависит от количества человек, дней и ваших пожеланий. Уточняйте у организатора