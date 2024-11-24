В туре вы познакомитесь с традициями и бытом племени Игорот, пособираете ягоды на клубничной ферме и спуститесь в подземелье — пещеру Сумагинт.Полюбуемся рисовыми террасами Ифугао и побываем в деревушке Тинглайан,

где живёт знаменитая на весь мир татуировщица, родившаяся в 1917 году! А затем вас ждёт восхождение на высшую точку Филиппин — гору Апо. Жить будем в палатках, а вещи поможет нести носильщик (до 20 кг). Только представьте: мы поднимемся на вершину как раз к восходу солнца и понаблюдаем за тем, как зарождается день!

Описание тура

Организационные детали

Список личных вещей, которые нужно взять с собой:

• денежные средства (доллары США) из расчёта от 30 долларов США на день путешествия. Доллары Вы обменяете по прибытию на Филиппины;

• дебетовая или кредитная карта (Не банка России). Возможно снятие денег с карты, но курс не очень выгодный плюс комиссия за снятие 250 песо за одну транзакцию. Оплата картами в основном невозможна;

• дебетовые или кредитные карты, выпущенные банками России с любой системой платежей в настоящее время на Филиппинах не работают;

• документы (заграничный паспорт);

• медицинская страховка (рекомендовано, но не обязательно);

• крем солнцезащитный SPF50 и более;

• очки солнцезащитные;

• головной убор (бейсболка, шляпа и т. д.);

• дождевик или легкая непромокаемая куртка;

• купальник;

• рюкзак или водонепроницаемый мешок на 10-15 литров (для хранения вещей и одежды во время экскурсий) (рекомендовано);

• водонепроницаемая сумка для документов и денег (рекомендовано);

• маска, трубка и ласты для снорклинга (рекомендовано). Если нет, то возможно будет арендовать на экскурсиях;

• тёплая одежда (температура в горах может опускаться до +10);

• компактный спальный мешок и надувную подушку (необходимо будет для сна в деревне Бускалан и при подъёме на гору);

• кроссовки или легкую обувь (удобную);

•сланцы;

•переходник электрический для своей электроники. На Филиппинах используются разъёмы типа A.

•медицинские препараты, в том числе от укачивания (если необходимо);

•лёгкую куртку или толстовку — необходима, что бы одевать при перелетах на внутренних авиа линиях, так как в салоне самолета на внутренних авиа линиях холодно.

Форс-мажор:

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами (сильный дождь, тайфун, землетрясение, извержение вулкана, закрытие активностей по требованию администрации) возможно отклонение от программы тура. Денежные средства за отменённые мероприятия не возвращаются. По возможности (не гарантированно) будет организована замена несостоявшихся мероприятий на аналогичные.