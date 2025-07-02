Путешествие по Филиппинским островам: треккинг, пляжный отдых и природные достопримечательности
Подняться на вершину горы Талинис, искупаться в водопадах острова Себу и увидеть Шоколадные холмы
Начало: Аэропорт Манилы, время зависит от времени вашего п...
«Начинаем наш трёхдневный треккинг на вершину вулкана Талинис»
11 дек в 08:00
23 дек в 08:00
205 000 ₽ за человека
Приключение на Филиппинах: рисовые террасы, восхождение на Апо и 107-летняя татуировщица Апо Ванг-Од
Спуститься в загадочную пещеру, встретить рассвет на вершине и заняться каньонингом
Начало: Манила, 6:00, заберём вас от вашего отеля. Если ва...
«• компактный спальный мешок и надувную подушку (необходимо будет для сна в деревне Бускалан и при подъёме на гору)»
20 июл в 06:00
27 июл в 06:00
$4400 за человека
Тропой вулкана: Восхождение на Апо
Начало: Ваш отель в г. Давао
Расписание: Ежедневно
5 июл в 05:00
6 июл в 05:00
$690 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «Треккинг и походы»
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