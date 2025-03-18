Экскурсии от вашего отеля в Панглао

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Панглао на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Бохол: волшебство природы
На машине
На квадроциклах
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол: волшебство природы
Поснорклить с сардинами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 06:00
5 апр в 06:00
$206 за всё до 12 чел.
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
На машине
На квадроциклах
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
Посетить остров Памилакан, изучить подводный мир и забраться в грот с подземным озером
Начало: У вашего отеля на о. Панглао
Завтра в 06:00
5 апр в 06:00
$250 за всё до 9 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Насладиться магией природы под звёздным небом
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 21:30
5 апр в 19:30
$160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    18 марта 2025
    Бохол: волшебство природы
    Посетили с Дмитрием все основные точки интересов на острове Бохоль - очень живописные места! Даже несмотря на то, что с
    читать дальше

    погодой не очень повезло, нам все понравилось и в этом, безусловно, заслуга Дмитрия! Все было четко спланировано и организовано, заранее даны все рекомендации, программа скорректирована в соответствии с нашими пожеланиями. Без сомнения рекомендую данную экскурсию и Дмитрия всем, кто хочет посмотреть остров и интересно провести время.

  • Е
    Елизавета
    17 марта 2025
    Бохол: волшебство природы
    Экскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. Шоколадные холмы выглядят необычно, особенно
    читать дальше

    красиво с высоты. Зип-лайн добавил немного экстрима и открыл классные виды. Все прошло организованно, гид рассказывал интересно и без лишней воды. Хороший вариант для знакомства с островом.

    Экскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. ШоколадныеЭкскурсия на Бохоле оставила приятные впечатления. Долгопяты — забавные создания, было интересно увидеть их вживую. Шоколадные
  • М
    Михалев
    2 марта 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    В принципе по Филиппинским меркам не плохо! Понравилось плаванье с сардинами, пещера и светлячки! На черепах очень много народу и не очень симпатичный остров. Дима отработал хорошо! Помог в покупке цветов!
  • С
    Сергей
    12 февраля 2025
    Бохол: волшебство природы
    Безусловно рекомендую эту экскурсию и Дмитрия в качестве проводника. Это был первый активный день на Бохоле, по окончании которого мы
    читать дальше

    сами удивились как можно столько успеть увидеть за 1 день. Плавание с китовыми акулами и визит к торсиерам оставили самые восхитительные впечатления и воспоминания. Программа отработана на все 100%, все заявленные локации мы посетили. Организация маршрута и график посещения локаций продуман, перемещения на комфортном автомобиле. В итоге: что-то понравилось больше, что-то впечатлило меньше, но это не умаляет усилий Дмитрия. Его задача показать и предложить…, выбор за Вами. Возможно катание на квадроциклах впечатлит не всех, сплав на плоте-ресторане по реке Лобок у нас тоже не вызвал большого восторга. Шведский стол в Филиппинском исполнении достаточно специфичен, и обед на плоту формируется из туристических групп. На плоту порядка 50 чел с различным культурным уровнем… Вероятно можно подумать над альтернативой обеда в другом месте, а время использовать на посещение какой-то природной достопримечательности (водопада/ пещеры как вариант). Опять же это на мой вкус. Еще 1 деталь: Дмитрий с нами работал из условия 100% предоплаты, более чем за 4 мес до даты экскурсии. В текущих условиях для Российского туриста этот факт вызывал вопросы. В итоге всё прошло благополучно.

  • А
    Антон
    13 января 2025
    Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
    Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем
    читать дальше

    посетили подземную пещеру с её потрясающими сталактитами и узнали много интересного благодаря Дмитрию. Завершением дня стало сказочное наблюдение за светлячками на мангровых деревьях — настоящий магический момент. Дмитрий — профессиональный и душевный гид, который сделал наш день незабываемым. Рекомендуем всем!

    Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде —

Ответы на вопросы от путешественников по Панглао в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Панглао
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бохол: волшебство природы
  2. Снорклинг с черепахами, тайная пещера и прогулка на квадроциклах
  3. Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Сколько стоит экскурсия по Панглао в апреле 2025
Сейчас в Панглао в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Панглао (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «От вашего отеля», 15 ⭐ отзывов, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь