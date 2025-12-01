Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 04:00
11 дек в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
Завтра в 03:00
11 дек в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:00
от $410 за человека
Индивидуальная
Знакомьтесь, Себу
Обзорная автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
от $210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий1 декабря 2025С Дмитрием быстро скорректировали маршрут по нашим пожеланиям и все прошло отлично. Если вы на Себу, каньонинг нельзя обходить стороной, отличный «активити».
- ВВладимир25 ноября 2025Экскурсия отличная, наша группа была 6 человек. Водитель, он же гид, заехал как и договаривались в 4 часа утра. До
- ССвятослав24 ноября 2025Высший уровень сервиса и незабываемая встреча с китовыми акулами
Планируя эту экскурсию, мы надеялись на что-то особенное, и наши ожидания были
- ЕЕлена19 ноября 2025Дмитрий, огромное спасибо за экскурсию, впечатлений масса, организация на высшем уровне. Гиды весёлые, знающие свое дело профи, создадут атмосферу веселья
- ММалова16 ноября 2025Нет слов,как круто! Очень объёмная экскурсия! Много эмоций и драйва!Спасибо за организацию на высшем уровне!
- ЮЮлия12 ноября 2025Ощущения положительные, распишу подробнее + и -:
+ водитель приехал вовремя
- из-за того, что водитель все-таки не гид, и на английском
- ВВалентина9 ноября 2025Экскурсия на Бохол была познавательной и интересной. Дмитрий ответил на все интересующие нас вопросы. Программа составлена очень удобно, что на
- ИИрина8 ноября 2025Очень здорово, все локации супер, получили впечатлений гораздо больше, чем ожидали. Уставшие, но ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫЕ!!!! КРУТО!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! Настоятельно
- AAnzhelika8 ноября 2025Однозначно рекомендую к посещению! Это был невероятный день, полный эмоций и приключений. Поплавали полноценно с акулами 🦈 🫶🏻 каньонинг также
- ДДинар3 ноября 2025Брали заказ у Дмитрия на экскурсию к акулам и на водопады и снорклинг с черепахами. Мы просто в восторге! Провели
- ААлексей5 октября 2025Всем здравствуйте!
Огромное спасибо Дмитрию. В течение всего марафона был на связи. Как оперативно отвечал на вновь возникшие вопросы как по
- ННаталья23 сентября 2025Начну с того, что Дмитрий очень компетентный гид. Проинформировал нас обо всем еще до начала экскурсии: что взять, маршрут, дал
- VVartanyan18 августа 2025Мечты сбываются: акулы, каньоны и безупречный гид на Себу! Искали настоящие приключения на Себу – и нашли идеального гида для
- ААнна16 августа 2025Экскурсия прошла замечательно! Очень насыщенный день получился, мы остались в восторге 😊 Дмитрий всё подробно объяснил и был на связи, водитель всё время был рядом и подсказывал по месту. Спасибо за классный день и хорошую организацию ☺️
- ККолганова15 августа 2025Филиппины - это рай на земле! ❤️
Огромное спасибо Дмитрию за эту невероятно классный тур. Мы побывали на трех локациях, плавали
- ССергей6 августа 2025Прекрасная экскурсия. Снорклинг с акулами - обязательное к посещению место в Себу. Спасибо Дмитрию, всё организовал. Помимо акул день был очень насыщенным: черепахи, сардины, водопад.
- ННиколай17 июля 2025Дмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельно, но у меня не
- ЕЕвгений13 июля 2025Мы путешествовали с острова Мактан. Старт в 3 утра. Дорога около 4х часов до акул. Хорошо, что взяли тапки для
- ММария4 июля 2025Шикарный тур. Он определенно стоит намного больше чем мы заплатили. С удовольствием вернусь через пару лет еще раз)
- ККристина19 июня 2025Это было потрясающе. Мы были с ребенком 4 лет. Ей очень понравилось!!! Прыгала везде с 5 метров и просила еще.
