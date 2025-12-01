читать дальше

говорит почти никак, то не хватает инструкций в моменте типа сейчас полотенце взять, а вещи не брать, а сейчас

только телефон и деньги и тд. Дмитрий заранее все это наговаривает в аудио, но в моменте сопоставлять с аудио не удобно, позже я приноровилась, нужно запускать просто соответствующее аудио, а уже потом идти

+ акулы белопасны, организовано там местными все немного путано, но чётко - теля передают пр цепочке из рук в руки, потом так же обратно - последний инструктор везет в лодке буквально 20 метров, дальше лодки встают кружком, с лодок акулам кидают аул, они кружат от одной ложки к другой, туристы радостно тусят посередине этого всего, страшно, но это фантастика все равно

+ тумалог оочень красивый. Если сравнивать сами водопады, то он безусловно круче. Двойная радуга впридачу - очень красиво.

+ кайонинг более динамичный, прямо турпоход). Не страшно, не сложно, мило. На всей экускурсии коралки в помощь.

В плюс отнесу, что очень хорошие гиды местные, заботливые, ровно по одному на каждого туриста, прямо за руку по этим камням и виже проводят, фото делают круто, муж сказал я на расслаблен при таком гиде - не надо никого фоткать)

Фотики они берут - но больно глазам смотреть как они прыгают прямо вместе с ними в воду, держа на вытянутой руке 🤣. Я продержалась полчаса потом вежливо поменяла телефон на водонепроницаемую гоу про, а телефон спрятала в герму. Ему тоже стало легче жить).

+ обед был очень вкусным, простой вкусный обед. Все время ищу такую еду, но почему-то либо сильно проще, либо сильно сложнее нахожу

+++ сардины и черепахи. Ну это просто космос. Обязательно доплачивайте небольшую сумму и включайте это 4ой точкой относительно базовой программы. Я плавая с сардинами познала просто дзен)).