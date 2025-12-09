Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Себу
Погрузитесь в историю Себу, посетив его главные достопримечательности. Форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилика Санто-Ниньо ждут вас
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $200 за человека
Водная прогулка
Незабываемый день на Себу
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
Начало: У вашего отеля
12 дек в 03:30
13 дек в 03:30
от $280 за человека
Индивидуальная
Три природных чуда Себу за один день
Увидеть китовых акул, дружелюбных обезьян и каскадные водопады Агуинид
12 дек в 04:00
13 дек в 04:00
от $280 за человека
