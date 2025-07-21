Индивидуальная
Экзотика острова Бохол
Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
«Еще одно необычное впечатление — знакомство с Кокосовым Королём, мужчиной-звездой Филипинн, который обладает уникальным талантом: никто кроме него на свете не может разгрызть кокосовые орехи зубами»
Завтра в 07:30
18 окт в 06:00
от $410 за человека
Индивидуальная экскурсия по Себу
Погрузитесь в историю Себу, посетив его главные достопримечательности. Форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилика Санто-Ниньо ждут вас
18 окт в 08:00
19 окт в 08:00
от $200 за человека
Знакомьтесь, Себу
Обзорная автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах
«Вы увидите его главные достопримечательности: форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилику Санто-Ниньо»
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от $210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июля 2025Тур по Себу с Андреем нам очень понравился. Андрей интересно рассказывает про историю Филиппин, Магеллана и не только. Рекомендуем.
Большим плюсом для нас было, что забрал нас из Мактана.
- ВВалерия11 мая 2025Экскурсия была максимально интересной и познавательной. Описание карточки экскурсии соответствует действительности. На острове Бохол мы хотели посетить дополнительно ещё одно
- ССамат18 ноября 2024Александр молодец, экскурсия была очень насыщеная и интересная
- ЮЮлия19 марта 2024Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
- ААртём13 октября 2022Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую
