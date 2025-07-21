читать дальше

место и нам организовали программу так, что мы смогли это сделать. За нами заехали в отель на комфортабельном авто, по Бохолю мы также передвигались на комфортном авто. От куда нас забрали, туда же и привезли.

Гид Андрей - это вежливый, позитивный, энергичный человек, знающий свое дело, всегда готов чем либо помочь.

Спасибо команде за отлично проведённое время!