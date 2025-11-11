Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
Отправляйтесь на уникальную водную прогулку на Себу, где можно поплавать с китовыми акулами в Ослобе. После этого посетите водопад Тумалог, известный своей живописностью и высотой. Завершите день снорклингом в Моалбоал, где стаи сардин и черепахи плавают недалеко от берега. Безопасность обеспечивается опытными инструкторами, а спасательные жилеты предоставляются. Программа подходит для всех, включая детей, и гарантирует незабываемые впечатления
Плавание с китовыми акулами в Ослоб (30 мин.) — главная активность острова Себу и всех Филиппин. Снорклинг проходит на традиционной филиппинской лодке недалеко от берега.
Водопад Тумалог — один из самых высоких и живописных водопадов на острове Себу.
Снорклинг в местечке Моалбоал — единственном на Себу, где стаи сардин и черепах плавают недалеко от побережья. Заход на снорклинг с берега.
О безопасности
Перед посадкой на лодку выдаются спасательные жилеты, а сам снорклинг происходит под наблюдением опытных инструкторов. С акулами плавают даже дети! Если вы не очень хорошо плаваете, то можете понаблюдать за акулами с лодки.
Тайминг:
3:30 — выезд из отеля 7:00 — прибытие в Ослоб 7:00–9:00 — плавание с акулами, завтрак, выезд на водопад Тумалог 9:30–10:30 — посещение водопада Тумалог, выезд в Моалбоал 13:00 — прибытие в Моалбоал 13:00–14:00 — плавание с сардинами и черепахами 14:00 — выезд в Себу в отель 17:00–18:00 — прибытие в отель (время в пути зависит от трафика)
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобилях Nissan Almera (для 2 чел.), Suzuki APV (до 4 чел.), для группы свыше 4 человек — на Toyota Hice
Жилеты и маски для снорклинга предоставляются
При желании можно заказать видеосъёмку плавания с акулами — 550 песо
Вас будет сопровождать русскоязычный гид из нашей команды, долгое время проживающий на Филиппинах. На снорклинге с акулами, сардинами и черепахами вас сопровождают наши партнёры — опытные филиппинские гиды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну!
С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.