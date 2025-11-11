Мои заказы

Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами

Погрузитесь в мир морских приключений на Себу! Снорклинг с китовыми акулами, сардинами и черепахами, а также посещение водопада Тумалог ждут вас
Отправляйтесь на уникальную водную прогулку на Себу, где можно поплавать с китовыми акулами в Ослобе. После этого посетите водопад Тумалог, известный своей живописностью и высотой. Завершите день снорклингом в Моалбоал, где стаи сардин и черепахи плавают недалеко от берега. Безопасность обеспечивается опытными инструкторами, а спасательные жилеты предоставляются. Программа подходит для всех, включая детей, и гарантирует незабываемые впечатления

5 причин купить эту прогулку

  • 🦈 Плавание с китовыми акулами
  • 🌊 Посещение водопада Тумалог
  • 🐢 Снорклинг с сардинами и черепахами
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏝️ Прекрасные виды и фото
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 03:30

Что можно увидеть

  • Водопад Тумалог
  • Ослоб
  • Моалбоал

Описание водной прогулки

Плавание с китовыми акулами в Ослоб (30 мин.) — главная активность острова Себу и всех Филиппин. Снорклинг проходит на традиционной филиппинской лодке недалеко от берега.

Водопад Тумалог — один из самых высоких и живописных водопадов на острове Себу.

Снорклинг в местечке Моалбоал — единственном на Себу, где стаи сардин и черепах плавают недалеко от побережья. Заход на снорклинг с берега.

О безопасности

Перед посадкой на лодку выдаются спасательные жилеты, а сам снорклинг происходит под наблюдением опытных инструкторов. С акулами плавают даже дети! Если вы не очень хорошо плаваете, то можете понаблюдать за акулами с лодки.

Тайминг:

3:30 — выезд из отеля
7:00 — прибытие в Ослоб
7:00–9:00 — плавание с акулами, завтрак, выезд на водопад Тумалог
9:30–10:30 — посещение водопада Тумалог, выезд в Моалбоал
13:00 — прибытие в Моалбоал
13:00–14:00 — плавание с сардинами и черепахами
14:00 — выезд в Себу в отель
17:00–18:00 — прибытие в отель (время в пути зависит от трафика)

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобилях Nissan Almera (для 2 чел.), Suzuki APV (до 4 чел.), для группы свыше 4 человек — на Toyota Hice
  • Жилеты и маски для снорклинга предоставляются
  • При желании можно заказать видеосъёмку плавания с акулами — 550 песо
  • Вас будет сопровождать русскоязычный гид из нашей команды, долгое время проживающий на Филиппинах. На снорклинге с акулами, сардинами и черепахами вас сопровождают наши партнёры — опытные филиппинские гиды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
