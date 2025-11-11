Отправляйтесь на уникальную водную прогулку на Себу, где можно поплавать с китовыми акулами в Ослобе. После этого посетите водопад Тумалог, известный своей живописностью и высотой. Завершите день снорклингом в Моалбоал, где стаи сардин и черепахи плавают недалеко от берега. Безопасность обеспечивается опытными инструкторами, а спасательные жилеты предоставляются. Программа подходит для всех, включая детей, и гарантирует незабываемые впечатления

Описание водной прогулки

Плавание с китовыми акулами в Ослоб (30 мин.) — главная активность острова Себу и всех Филиппин. Снорклинг проходит на традиционной филиппинской лодке недалеко от берега.

Водопад Тумалог — один из самых высоких и живописных водопадов на острове Себу.

Снорклинг в местечке Моалбоал — единственном на Себу, где стаи сардин и черепах плавают недалеко от побережья. Заход на снорклинг с берега.

О безопасности

Перед посадкой на лодку выдаются спасательные жилеты, а сам снорклинг происходит под наблюдением опытных инструкторов. С акулами плавают даже дети! Если вы не очень хорошо плаваете, то можете понаблюдать за акулами с лодки.

Тайминг:

3:30 — выезд из отеля

7:00 — прибытие в Ослоб

7:00–9:00 — плавание с акулами, завтрак, выезд на водопад Тумалог

9:30–10:30 — посещение водопада Тумалог, выезд в Моалбоал

13:00 — прибытие в Моалбоал

13:00–14:00 — плавание с сардинами и черепахами

14:00 — выезд в Себу в отель

17:00–18:00 — прибытие в отель (время в пути зависит от трафика)

Организационные детали