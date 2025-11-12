Описание водной прогулкиВы отправитесь на главное туристическое развлечение острова Себу - плавать в Ослоб с самыми большими в мире акулами - китовыми. После завтрака на берегу моря вас ждёт прогулка к одному из самых высоких водопадов острова Себу - водопаду Тумалог, здесь можно насладиться прохладой его чудесного цвета вод и сделать восхитительные фото. Заключительный аккорд - снорклинг в Моалбоал с сардинами и черепахами недалеко от берега. Важная информация: Экскурсия состоится при участии не менее 2 человек. С собой нужно взять то, в чём вы будете плавать, полотенце, сменную одежду.
Экскурсия проводится ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур 14 часов/n
- Кондиционированный транспорт от и до отеля
- Русскоговорящий опытный гид
- Завтрак
- Входные билеты/n
- Жилеты и маски предоставляются
- Экологические сборы и иные платежи
Что не входит в цену
- Питание, не указанное в программе
- Видеосъемка моментов снорклинга на камеру гоупро, можно заказать за отдельную плату 550 филиппинских песо
- Дополнительные остановки, не указанные в программе экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Завершение: Город Себу или Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В чём вы будете плавать
- Полотенце
- Сменную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
