Елена Ваш гид в Себу
Индивидуальная водная прогулка
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность более 12 часов
Когда Экскурсия проводится ежедневно
$180 за человека

Описание водной прогулки Вы отправитесь на главное туристическое развлечение острова Себу - плавать в Ослоб с самыми большими в мире акулами - китовыми. После завтрака на берегу моря вас ждёт прогулка к одному из самых высоких водопадов острова Себу - водопаду Тумалог, здесь можно насладиться прохладой его чудесного цвета вод и сделать восхитительные фото. Заключительный аккорд - снорклинг в Моалбоал с сардинами и черепахами недалеко от берега. Важная информация: Экскурсия состоится при участии не менее 2 человек. С собой нужно взять то, в чём вы будете плавать, полотенце, сменную одежду.

